จีนเริ่มใช้เขื่อนหินถมหน้าคอนกรีตสูงที่สุดในโลก สร้างด้วยเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ

จีนเริ่มกักเก็บน้ำที่ "เขื่อนต้าสือสยา" ในเขตปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์มณฑลซินเจียง ซึ่งเป็นเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง 247 เมตร หรือเทียบเท่าตึก 80 ชั้น โครงการนี้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง AI, Digital Twin และ Blockchain ตลอดกระบวนการก่อสร้าง ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่เขื่อนประเภทนี้สร้างด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเต็มรูปแบบ
เขื่อนตั้งอยู่บริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำคูมารัก (Kumarak River) ในเขตอัคสู (Aksu) โดยออกแบบและดำเนินการโดย China Energy Engineering Corporation บริษัทวิศวกรรมพลังงานขนาดใหญ่ของรัฐ
ระบบควบคุมอัจฉริยะที่ใช้ในโครงการนี้ทำให้สามารถก่อสร้างแบบ “พิมพ์สามมิติ” ขนาดยักษ์ โดยควบคุม เครื่องจักรไร้คนขับ เพื่อลดความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวและธรณีวิทยาที่ยากลำบากในพื้นที่ห่างไกล
เทคโนโลยี Digital Twin ถูกใช้ในการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงที่จำลองสภาพแวดล้อมจริงแบบเรียลไทม์ เพื่อให้โครงสร้างเขื่อนสามารถปรับตัวตามสภาพธรรมชาติ ขณะเดียวกัน เทคโนโลยี Blockchain ก็ถูกใช้ในการตรวจสอบและจัดการข้อมูลโครงการแบบโปร่งใส
เขื่อนแบบหินถมดาดหน้าคอนกรีตเป็นทางเลือกยอดนิยมในโครงการขนาดใหญ่ทั่วโลก เพราะมีความแข็งแรง ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ และเหมาะกับพื้นที่ภูเขา ความพิเศษคือด้านหน้าของเขื่อนจะถูกปิดผิวด้วยแผ่นคอนกรีตเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
ต้าสือสยาไม่ได้เป็นเพียงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ แต่ยังเป็น ต้นแบบของการนำ AI มาใช้กับโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จีนหวังว่าเขื่อนแห่งนี้จะมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำ พลังงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจในซินเจียงและภูมิภาคใกล้เคียงในอนาคต
ที่มา กลุ่มสื่อจีน