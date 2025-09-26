ถ้าคิดเอาชนะการทำงานแบบ “ 996” ของจีนต้องยอมแลกด้วยอะไร? ฟังคำสัมภาษณ์อดีตซีอีโอกูเกิล

เอริก ชมิดต์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( CEO ) ของบริษัทกูเกิล ส่งสัญญาณเตือนภาคเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันกับจีน โดยคัดค้านการทำงานแบบ Work From Home
ในมุมมองของชมิดต์ ซึ่งให้สัมภาษณ์ในงานสัมมนาแห่งหนึ่งและพอดแคสต์ All-In เผยแพร่เมื่อวันพุธ ( 24 ก.ย. ) นั้น การทำงานจากที่บ้านไม่ได้ช่วยให้บริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ สามารถแข่งขันกับวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มข้นดุเดือดของจีนได้
“ถ้าคุณจะอยู่ในสายงานเทคโนโลยีและต้องการชัยชนะ คุณจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ”
“จำไว้ว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับจีน สมดุลการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวของคนจีนก็คือ 996 ได้แก่การทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม หกวันต่อสัปดาห์” ชมิดต์กล่าว
ในความหมายของชมิดต์ก็คือต้องยอมเสียสละความสมดุลในการดำเนินชีวิตไป
เขาชี้ว่า การทำงานจากที่บ้านเป็นอันตรายอย่างยิ่งกับคนหนุ่มสาว ซึ่งอาจเรียนมาสูง ๆ แต่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยมากหรือไม่มีเลย
ชมิดต์ยังเล่าถึงชีวิตการทำงานช่วงต้น ๆของตนเอง ที่บริษัท Sun Microsystems ว่า แค่ไปที่ออฟฟิศและฟังเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่โต้เถียงกันก็ได้เรียนรู้มากมายแล้ว (ในที่สุดเขาก็ได้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี หรือ CTO)
แม้ตารางการทำงานแบบ 996 ของจีนถูกสั่งห้ามในปี 2564 แต่ชิมิดต์ยืนกรานในพอดแคสต์ว่า บริษัทเทคโนโลยีจีนทั้งหมดยังคงทำงานแบบนั้น
การทำงานอย่างหลงใหลหัวปักหัวปำเช่นนี้กำลังคืบคลานเข้ามายังซิลิคอนแวลลีย์ มีบริษัทสตาร์ตอัปในเขตเบย์แอเรียจำนวนมากขึ้นทุกที โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์ตอัปด้าน AI ที่คาดหวังให้พนักงานทำงานสัปดาห์ละ 72 ชั่วโมง ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าว Wired
คนวัยยี่สิบกว่าๆ จำนวนมากเติบโตมากับวัฒนธรรมการทำงานแบบเร่งรีบจากภาพยนตร์เรื่อง The Social Network ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก คนรุ่นนี้ยอมทิ้งชีวิตส่วนตัวเพื่อความสำเร็จในการเริ่มต้นธุรกิจ ตามรายงานของวอลล์สตรีตเจอร์นัลเมื่อต้นเดือนนี้
ด้าน Ramp บริษัทสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีการเงิน อ้างข้อมูลของบริษัทที่แสดงให้เห็นว่า "996 เป็นเรื่องจริง" เพราะ "พนักงานในซานฟรานซิสโกทำงานวันเสาร์มากขึ้น"
ชมิดต์ดำรงตำแหน่งซีอีโอของกูเกิลเป็นเวลา 10 ปี ( 2544-2554) จากนั้น เป็นประธานกรรมการบริหารอยู่นาน 4 ปี (2554-2558)
ที่มา : ฟอร์จูน