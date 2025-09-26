วัยรุ่นจีนสุดเศร้า! หมดเงินเกินครึ่งแสนไปกับการเพิ่มความสูง สุดท้ายสูงเพิ่มขึ้นมา 1.4 ซม. ก่อนลดลงเหลือเท่าเดิมใน 2 สัปดาห์

สูงทิพย์! ชายแซ่หวง วัย 16 ปี ทุ่มเงิน 16,700 หยวน (ประมาณ 75,536 บาท) ไปกับการรักษาเพื่อเพิ่มความสูง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เขาสูงเพิ่มขึ้นมา 1.4 ซม. อย่างไรก็ตาม หลังจากหยุดการรักษาไปเพียง 2 สัปดาห์ ความสูงของเขากลับลดลงเหลือเท่าเดิม
กว่า 6 เดือน ตั้งแต่เดือนก.พ.-ส.ค. ที่นายหวงเข้ารับการรักษาเพิ่มความสูงกับสถาบันแห่งหนึ่ง ในเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน
พ่อของหวงเปิดเผยว่า เดิมทีลูกชายของพวกเขาสูง 165 ซม. ก่อนที่จะสูง 166.4 ซม.ในเดือนส.ค. แต่หลังจากสิ้นสุดการรักษาเพียง 2 สัปดาห์ ลูกชายของพวกเขากลับสูง 165 ซม.ดังเดิม
เขาจึงร้องเรียนไปยังสถาบันดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้ชี้แจงว่า ลูกชายของพวกเขาอายุมากเกินกว่าที่จะเพิ่มความสูงได้ และคืนเงินค่ารักษาทั้งหมดให้เต็มจำนวน
พ่อของหวงถึงกับตัดพ้อ ว่าทำไมถึงไม่บอกให้เร็วกว่านี้ เพราะพวกเขาต้องสละเวลาสัปดาห์ละครั้งถึงสองครั้ง เดินทางมาเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการยืดเหยียดและใช้เครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นเข่า ที่ทางสถาบันอ้างว่าจะช่วยทำให้เด็กสูงขึ้น
นอกจากนี้ พ่อของหวงยังบอกอีกว่า เขาสังเกตมาตลอดว่าความสูงของลูกชายลดลงเมื่อไม่ได้มารักษา แต่ทางสถาบันกลับบอกว่าเป็นเพราะกระบวนการรักษายังไม่เสร็จสมบูรณ์
ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อได้แสดงความเห็นต่อกรณีนี้ว่า การยืดไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มส่วนสูง แต่เขาก็เห็นด้วยว่ามันสามารถทำให้สูงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ
“ตอนเช้าคนเรามักจะสูงกว่าตอนบ่าย 0.5-1 ซม.” เนื่องจากน้ำหนักตัวจะทำให้กระดูกสันหลังหดตัวในตอนกลางวัน และคลายออกในตอนกลางคืน
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญทิ้งท้ายไว้ว่า “คนไม่ใช่เส้นบะหมี่ การยืดตัวคนให้ยาวขึ้นนั้นไม่ถือเป็นวิทยาศาสตร์” พร้อมแนะนำว่าวิธีที่เห็นผลที่สุดในการเพิ่มความสูง ก็คือการออกกำลังกาย เพราะสามารถกระตุ้นโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone)ได้
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “เมื่อพูดถึงความสูงของคน 80 เปอร์เซ็นต์นั้นขึ้นอยู่กับดีเอ็นเอ อีก 20 เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการนอนหลับ” “ถ้ารักษาได้ผลจริงๆ ก็คงไม่มีคนตัวเตี้ยแล้วหล่ะ” และ “น่าละอายที่บางคนใช้ความวิตกกังวลของพ่อแม่ มาหลอกเอาเงิน”
