ศึกใหญ่แห่งปี! เสียวหมี่เปิดตัว Xiaomi 17 ท้าชน iPhone 17 ประกาศ “เพิ่มสเปกแต่ไม่ขึ้นราคา”

"เสียวหมี่" (Xiaomi) ประกาศเดินหน้าชน Apple หลังจากวางจำหน่าย iPhone 17 อย่างเป็นทางการเพียง 3 วัน โดย "ลู่ เว่ยปิง" ประธานบริษัทฯ พร้อมยืนยันว่า “Xiaomi 17 จะเป็นรุ่นที่พลิกโฉมครั้งใหญ่ พร้อมท้าชน iPhone 17 อย่างเต็มตัว”
ลู่ เว่ยปิง ระบุว่า Xiaomi 17 จะเปิดตัวภายในเดือนกันยายนนี้ และถือเป็น “ก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ในประวัติศาสตร์ของตระกูลมือถือ Xiaomi Digital Series พร้อมย้ำว่า Xiaomi ได้เดินหน้าสู่สมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมเต็มรูปแบบในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
สิ่งที่น่าสังเกตคือ เสียวหมี่ ข้ามเลขรุ่น 16 ไปเป็น 17 เลย ทำให้หลายคนแซวว่า “Xiaomi 15 ข้ามไป 17” เพื่อชนกับ iPhone 17 แบบเลขต่อเลข
เสียวหมี่ประกาศว่า Xiaomi 17 Series จะประกอบด้วย 3 รุ่น ได้แก่ Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max และจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่ใช้ ชิป Snapdragon 8 Gen 5 Extreme Edition ซึ่งเป็นเวอร์ชันเรือธงของ Qualcomm รุ่นล่าสุด จุดขายสำคัญ ได้แก่ “เพิ่มฟีเจอร์แบบจัดเต็ม แต่ไม่เพิ่มราคา”
รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีนี้แสดงให้เห็นว่า Xiaomi มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มมือถือราคาสูงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กลุ่มราคา 4,000–5,000 หยวน: ส่วนแบ่งตลาด 24.7% (อันดับ 1 ในจีน) กลุ่มราคา 5,000–6,000 หยวน: โตขึ้น 6.5% สู่ 15.4% เป้าหมายใหม่: ดัน Xiaomi 17 ไปสู่ กลุ่มราคา 6,000 หยวนขึ้นไป
ลู่ เว่ยปิง ย้ำว่า Xiaomi จะไม่เน้นแข่งแค่ “สเปกตัวเลข” แต่ให้ความสำคัญกับ ประสบการณ์ใช้งานระดับพรีเมียม และการผสานระหว่างซอฟต์แวร์-ฮาร์ดแวร์อย่างลึกซึ้ง
Apple เพิ่งเปิดพรีออเดอร์ iPhone 17 อย่างเป็นทางการเมื่อ 12 กันยายน และเจอกับ “ปรากฏการณ์เว็บล่ม-สินค้าหมดภายในไม่กี่นาที”
นอกจากนี้ Apple ยังเปิดตัว iPhone Air ซึ่งเป็นรุ่น “บางที่สุดในประวัติศาสตร์” แทนที่รุ่น Plus เดิม โดยใช้ดีไซน์บางเบาและจอใหญ่ถึง 6.3 นิ้ว ความละเอียดสูง พร้อมรีเฟรชเรต 120Hz
จุดน่าสนใจของ iPhone 17 คือแม้จะเพิ่มฟีเจอร์หลายจุด แต่กลับ “คงราคาเท่าเดิมหรือถูกลง” เช่น หน้าจอ 120Hz ProMotion กล้องหน้าอัปเกรดเป็น 18MP เริ่มต้นความจุที่ 256GB ราคาถูกกว่า iPhone 16 รุ่นเทียบเท่า 1,000 หยวน
ลู่ เว่ยปิง ระบุว่า Xiaomi ใช้เวลา 5 ปีในการบุกตลาดพรีเมียม ด้วยเงินลงทุนด้านวิจัยกว่า 100,000 ล้านหยวน และตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น 200,000 ล้านหยวนใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อยกระดับนวัตกรรมให้ “สู้ได้ทุกมุม” กับ iPhone
“เราไม่ได้แค่ชนกันด้วยสเปก แต่เราพร้อมสร้างความแตกต่างที่ผู้ใช้จะรู้สึกได้”
Apple ยังคงครองใจกลุ่มบนด้วย ecosystem และ brand loyalty เสียวหมี่กำลังไล่บี้ด้วย “เทคโนโลยี ราคาคุ้มค่า และความทะเยอทะยาน” ความท้าทายของ Xiaomi คือการพิสูจน์ว่า “พรีเมียม” ไม่ใช่แค่หน้าตาและชิป แต่รวมถึงประสบการณ์โดยรวม หาก Xiaomi 17 ทำได้จริง อาจเป็นก้าวสำคัญที่สุดของสมาร์ทโฟนจีนในเวทีโลก