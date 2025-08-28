หนุ่มเจอแจ็กพอต! ถอยรถใหม่ชนท้ายรถหรู ก่อนประกันจะมีผลในอีก 7 นาที

ชายแซ่หม่า จากไทโจว มณฑลเจ้อเจียง กู้เงิน 115,000 หยวน (ประมาณ 575,000 บาท) เพื่อซื้อรถยนต์มือสอง ทว่าถอยรถออกจากโชว์รูมไม่ทันไร ก็ดันชนเข้ากับรถหรูอย่าง "มาเซราติ (Maserati)" หนำซ้ำประกันยังปฏิเสธการเคลม งานนี้บอกเลยว่ามีอ่วม!
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยหม่าได้ไปรับรถของเขาที่โชว์รูม พร้อมกับจ่ายเงินซื้อประกันภัยเชิงพาณิชย์ไปในราคา 3,995 หยวน (ประมาณ 19,975 บาท)
อย่างไรก็ตาม เย็นวันนั้นเขาได้ขับรถไปชนท้ายรถยนต์ SUV ยี่ห้อมาเซราติ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1.1 ล้านหยวน (ประมาณ 5.5 ล้านบาท)
โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่รถของหม่าก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ขณะที่รถมาเซราติก็มีรอยบุบและรอยขีดข่วน
เบื้องต้นหม่าประเมินค่าซ่อมรถมาเซราติว่าอยู่ราวๆ 60,000 หยวน (ประมาณ 300,000 บาท) ส่วนรถของเขาเองก็อยู่ที่ 40,000 หยวน (ประมาณ 200,000 บาท)
ทว่าพอแจ้งไปยังบริษัทประกันภัย ก็ถูกปฏิเสธการเคลม โดยทางบริษัทอ้างว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลา 18.53 น. ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับใช้ 7 นาที
สุดท้าย หม่าจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด ซึ่งทำให้เขาประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนัก
ภายหลังเจ้าหน้าที่ประกันภัยเผยว่า พวกเขายอมรับว่าควรเตือนหม่า ว่าอย่าขับรถก่อนที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับใช้ในเวลา 19.00 น. อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ หลังทราบว่าหม่าประสบปัญหาทางด้านการเงิน
ด้านผู้จัดการฝ่ายขายรถมือสองกล่าวว่า ตัวรถไม่ได้มีปัญหาอะไร และหม่าควรตรวจสอบเงื่อนไขของการประกันภัยให้ดีเสียก่อน
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “หม่าเป็นคนขับรถที่ประมาทเลินเล่อ ส่วนตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มือสองและบริษัทประกันภัยก็ไม่ยอมเตือนเขา" และ “ฝ่ายที่บริสุทธิ์เห็นก็จะมีแค่เจ้าของรถมาเซราติเท่านั้น”
ทั้งนี้ หม่ายังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทประกันภัย โดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยไกล่เกลี่ย
