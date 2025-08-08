ท่องกลอนเรียกขวัญ! เด็กชาย 8 ขวบ นั่งท่องกลอน ขณะรอความช่วยเหลือ หลังติดอยู่ในลิฟต์

มีหลายคนที่สติแตกยามติดอยู่ในลิฟต์! แต่สำหรับเด็กชายวัย 8 ขวบ จากมณฑลเหอเป่ย เขากลับควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดี ทั้งยังอดทนรออย่างใจเย็น ข่มความกลัวและเรียกขวัญกำลังใจด้วยคำพูดและการท่องกลอน จนกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์
กล้องวงจรปิดในลิฟต์ของอาคาร เผยภาพเด็กชายคนดังกล่าวติดอยู่ในลิฟต์ที่ค้างอยู่ชั้น 11 ตอนแรกเขาลองกดปุ่มชั้นอื่นดู แต่ก็ไม่ช่วยอะไร เลยเคาะประตูลิฟต์เบาๆ เพื่อประเมินสถานการณ์
เมื่อแน่ใจว่าลิฟต์ค้างแน่ๆ เขาก็กดปุ่มฉุกเฉินและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยเสียงดังฟังชัด แต่ยังคงรักษาความสุภาพเอาไว้
"สวัสดีครับคุณป้า ผมติดอยู่ที่ชั้น 11 ลิฟต์มันไม่ขึ้นไปข้างบนและก็ไม่ลงไปข้างล่าง มันเป็นลิฟต์ตัวแรกทางด้านขวามือ ผมติดอยู่คนเดียว ไม่มีคนอื่น"
ด้านเจ้าหน้าที่ก็บอกให้เด็กชายไม่ต้องกังวล ซึ่งหลังจากวางสาย เด็กชายก็พยายามเรียกขวัญกำลังใจให้ตัวเอง โดยเขาพูดกับตัวเองว่า “จะกลัวไม่ได้นะ อีกเดี๋ยวก็มีคนมาเปิดประตู อย่ากลัว!” ปิดท้ายด้วยชูกำปั้นและพูดว่า “สู้ๆ”
นอกจากนี้ เขายังพึมพำอีกว่า “ฉันเด็กขนาดนี้ ทำไมถึงพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้ว” "ท่องกลอนกันเถอะ"
จากนั้นเขาก็เริ่มท่องกลอน “ลำนำมู่หลาน” ซึ่งเป็นบทกลอนที่ถูกบรรจุอยู่ในแบบเรียนของเด็กโต
10 นาทีผ่านไป ในที่สุดเจ้าหน้าที่จากบริษัทจัดการทรัพย์สินก็มาถึงและจัดการเปิดประตูลิฟต์
"ขอบคุณครับคุณลุง" เด็กชายกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่มาช่วย พร้อมน้ำตาคลอ
ขณะเดียวกัน ด้านแม่ของเด็กชายเผยว่า เธอไม่รู้เลยว่าลูกชายติดอยู่ในลิฟต์ กระทั่งลูกกลับมาถึงบ้าน โดยในวันเกิดเหตุ พ่อของเด็กชายได้ออกมารอรับอยู่ที่หน้าลิฟต์ อย่างไรก็ตาม หลังจากเวลาผ่านไป เขารู้สึกว่าลิฟต์มันดูแปลกๆ และคาดว่าบางทีลูกชายอาจจะติดอยู่ในนั้น จึงลงไปที่ชั้นล่างเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ก็ได้รับคำตอบว่าลูกชายของเขาได้ขอความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ เด็กชายยังอวดเรื่องที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้กับครอบครัวอย่างภาคภูมิใจ ว่า “ต้องกดปุ่มฉุกเฉินค้างไว้ 3 วินาที เพื่อที่จะเปิดใช้งาน”
หลังเรื่องราวของเด็กชายถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างชื่นชมในการรับมือและปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันของเด็กชาย พร้อมคอมเมนต์ เช่น “เขามีจิตใจที่แข็งแกร่ง แม้ตัวจะยังเล็ก” “การที่เขาท่องกลอนนั้น น่าจะไม่ได้เป็นแค่เพราะความเบื่อหน่าย แต่เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากความกลัว เขาเป็นเด็กที่ฉลาดมาก” และ "แม้จะเผชิญกับความกลัว เขาก็สามารถยกระดับจิตใจและกำลังใจของตัวเอง แถมยังกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลืออย่างสุภาพ เขาคงได้รับการเลี้ยงดูมาจากครอบครัวที่ยอดเยี่ยม”
