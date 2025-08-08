ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจหนุ่มพิการ "แบกถังเดินส่งอาหาร" สู้ชีวิตไม่ย่อท้อ

“จู้ ฉวนหยาง” หนุ่มพิการผู้ไม่ยอมแพ้โชคชะตา กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วประเทศจีน หลังคลิปของเขาถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเผยให้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเขยกอย่างรวดเร็วพร้อมแบกถังพลาสติกสีน้ำเงินบนหลัง เดินส่งอาหารในเขตต้าเผิง เมืองฉงชิ่ง แม้ไม่สามารถขี่รถจักรยานยนต์ได้ เขายังคงสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งตามกฎของแพลตฟอร์มส่งอาหาร
จู้ ฉวนหยาง ป่วยด้วยโรคโปลิโอตั้งแต่เด็ก ทำให้เดินไม่สะดวกและขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้ แต่เขายังเลือกทำงานเป็นไรเดอร์ส่งอาหารผ่านระบบ “จ้างงานอิสระ” (crowdsourcing) ในย่านที่มีประชากรหนาแน่น
ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เขาส่งอาหารทั้งหมด 338 รายการ เดินไปไกลถึง 272 กิโลเมตร ได้รายได้ราว 2,125 หยวน (ประมาณ 10,600 บาท) ขณะที่ในเดือนมิถุนายน เขาส่งถึง 435 รายการ เดินรวมระยะทาง 373 กิโลเมตร ได้รายได้กว่า 2,200 หยวน (ประมาณ 11,000 บาท)
เพื่อไม่ให้ถูกหักค่าปรับจากระบบเพราะส่งล่าช้าหรือไม่ใส่หมวก เขาจึงยอมรับเสียงหัวเราะจากเพื่อนร่วมงานว่า “เดินส่งอาหารทำไมต้องใส่หมวกนิรภัย” พร้อมตอบว่า “กลัวถูกหักเงิน”
ก่อนหน้านี้ เขาเคยทำงานเป็นพนักงานล้างจานในร้านอาหาร แต่ลาออกเพราะไม่สามารถคัดผักได้ดีพอ จนเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงาน เพื่อไม่ให้พ่อแม่ที่ทำงานในครัวต้องลำบาก เขาจึงเลือกสมัครเป็นไรเดอร์ส่งอาหารที่แม้ต้องเดินเท้า แต่เขาทำได้ด้วยตัวเอง
เมื่อไม่นานมานี้ เขาถูกหักเงินจากระบบโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงขอความช่วยเหลือจากไรเดอร์อีกคนซึ่งประทับใจในความพยายามของจู้ และเริ่มช่วยเหลือเขา พร้อมถ่ายคลิปเผยแพร่เรื่องราวบนโลกออนไลน์
หลังคลิปเผยแพร่บนโลกโซเชียล ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากร่วมให้กำลังใจ พร้อมเสนอจะบริจาคเงินเพื่อให้เขาได้มีรถสามล้อไฟฟ้าสำหรับใช้งาน แต่จู้ ฉวนหยางปฏิเสธโดยบอกว่า “ขี่รถไม่เป็น และแม่ก็ห่วงว่าจะไม่ปลอดภัย”
สิ่งที่เขาต้องการคือ ได้เป็น “ไรเดอร์ประจำ” ไม่ใช่แค่แบบอิสระ เพื่อจะได้เข้าถึงออเดอร์ที่มากขึ้นใกล้บ้าน และมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น
หลังเรื่องราวของจู้เผยแพร่ ผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากแสดงความคิดเห็นชื่นชม อาทิ “คนที่ต่อสู้เพื่อชีวิตทุกคนคือคนที่วิเศษที่สุด” หรือ “ขอให้ทุกคนเห็นใจไรเดอร์ที่กำลังดิ้นรนอย่างสุดกำลัง”
ที่มา: 上游新闻