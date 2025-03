ชายจีนผวา หวั่นติดเชื้อจนเป็นซึมเศร้า หลังถูกเข็มอินซูลินตำบนเครื่องบิน

"เราได้เพิ่มขั้นตอนการทำความสะอาดและการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร"





เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่นายฝูล้วงหยิบโทรศัพท์จากช่องเก็บของด้านหน้าที่นั่ง จู่ๆ เขาก็รู้สึกว่ามีอะไรทิ่มนิ้วและเลือดไหล ก่อนพบว่าสาเหตุเกิดจากหัวเข็มปากกาอินซูลินที่อยู่ในนั้น จึงรายงานให้ลูกเรือทราบด้านลูกเรือก็รีบมาทำแผลให้ พร้อมรายงานไปยังหน่วยงานภาคพื้น ซึ่งยืนยันว่า ของดังกล่าวเป็นของผู้โดยสารไฟลต์ก่อนหน้าต่อมา เขาได้ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลในท้องถิ่น แม้ผลจะออกมาว่าเขาสุขภาพดี แต่แพทย์เตือนว่า การติดเชื้อนั้นมีระยะแฝง หรือระยะฟักตัว ทำให้นายฝูต้องเข้าออกโรงพยาบาลหลายต่อหลายครั้ง เพื่อตรวจหาว่าเขาเสี่ยงติดเชื้ออะไรหรือไม่ ตลอด 6 เดือนข้างหน้านานวันเข้าระดับความกังวลของนายฝูก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น จนทำให้เขาเป็นโรคนอนไม่หลับ นอกจากนี้ ในเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา นายฝูก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นและยังได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบบี และ HIV ใน 2 เดือนความจริงแล้วที่ผ่านมา นายฝูได้ขอให้ทางสายการบินติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพของเจ้าของเข็มอินซูลินซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ทางสายการบินปฏิเสธ โดยอ้างว่าเป็นเรื่องส่วนตัว สุดท้ายนายฝูก็ทนไม่ไหว ยื่นฟ้องสายการบิน เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับค่าสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เสียไปภายหลังสายการบินได้ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อสาธารณชน โดยระบุว่าโดยในวันที่ 1 มี.ค. นายฝูเปิดเผยว่า ทางสายการบินได้ติดต่อมาเพื่อขอโทษเขาเป็นการส่วนตัว และสัญญาว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการตรวจสุขภาพของเจ้าของเข็มอินซูลิน ก็ไม่มีโรคอื่นแอบแฝง"ฉันเข้าใจความวิตกกังวลของนายฝูเป็นอย่างดี สายการบินควรรับผิดชอบที่ทำความสะอาดได้ไม่ดี" "เอาขึ้นเครื่องได้ไงเนี่ย" และ "ถ้าเกิดขึ้นกับฉัน ฉันก็กลัวเหมือนกัน"ที่มา : Chinese passenger pricked by stray needle on flight gets depression, seeks compensation (SCMP)