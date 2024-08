ยิ่งกว่าละคร! หนุ่มถูกแฟนสาวบอกเลิก จงใจขับรถชนรถของแฟน เพราะไม่อยากหาเงินมาใช้หนี้ ทำพ่อแฟนเจ็บหนัก

ทั้งนี้ ล่าสุดศาลตัดสินจำคุกนายเหราเป็นเวลา 3 ปี 2 เดือน ส่วนเพื่อนของนายเหราก็ถูกจำคุกเป็นเวลา 1 ปี 10 เดือน

โดยนายเหรา คบกับแฟนสาวแซ่เคอ มาเป็นเวลา 4 ปี ทั้งสองหมั้นหมายกัน ทว่าฝ่ายหญิงซึ่งอายุประมาณ 20 กว่าๆ (น้อยกว่านายเหราถึง 14 ปี) พบว่า นายเหรานอกใจจึงต้องการที่จะเลิกกับเขา พร้อมบอกให้นายเหราคืนเงินที่เคยยืมไปลงทุนทำธุรกิจทั้งหมดกลับคืนด้านนายเหราไม่ยอมเลิกและขู่ว่าจะไม่คืนเงิน เคอ เลยหนีไปอยู่กับญาติที่เมืองอื่น ทว่าไม่กี่วันหลังจากนั้น นายเหราก็ติดต่อมา บอกว่าเขาจะขายแฟลตและธุรกิจเพื่อนำเงินมาคืนให้ ขอให้เคอออกมาเจอกันหน่อยอย่างไรก็ตาม ในวันที่ 28 พ.ย.ของปีที่แล้ว ระหว่างที่เคอและพ่อของเธอกำลังขี่จักรยานไฟฟ้าไปหานายเหรา จู่ๆ ก็มีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งมาชนพวกเขาหลังเกิดเหตุคนขับรถยนต์ได้ช่วยเรียกรถพยาบาลและโทร.แจ้งตำรวจ ซึ่งเคอนั้นได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แต่พ่อของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้ารับการผ่าตัดเคอพยายามติดต่อนายเหราหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ติดต่อไม่ได้ ก่อนที่นายเหราจะโทร.กลับมาในภายหลัง โดยอ้างว่าเขากำลังหลับอยู่เลยไม่ได้รับสาย และจะรีบออกไปหาเธอทันทีระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล นายเหราดูแลเคอและพ่อเป็นอย่างดี แถมยังอาสาออกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้ด้วย ทำเอาเคอซึ้งใจสุดๆ แต่อยู่มาวันหนึ่งนายเหรากลับหายตัวไปเสียดื้อๆโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่า นายเหราเป็นผู้ขับรถคันดังกล่าว ซึ่งเขาได้เช่ารถมากับเพื่อนของเขา หลังจากที่ขับชนรถของเคอ นายเหราก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ที่เบาะหลัง และให้เพื่อนลงไปคุยกับเคอ จากนั้นก็จงใจไม่รับสายของเคอ และแสร้งทำเป็นไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น“นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นการพยายามฆ่าโดยเจตนา” และ “คดีนี้ดรามายิ่งกว่าละครอีก”ที่มา : Spurned China lover stages car crash hurting ex and her father in bid to save (SCMP)