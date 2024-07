สาวไต้หวันสุดเศร้า! จัดพิธีแต่งงานผี หลังช่วยชีวิตคนอื่นจากอุบัติเหตุได้ แต่ช่วยชีวิตคนรักไว้ไม่ได้

ทั้งนี้ การแต่งงานผีถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมจีนที่มีอายุกว่า 3,000 ปี โดยเชื่อกันว่า หากคนตายจากไปโดยที่ยังทำความปราถนาไม่สำเร็จ เช่น ยังไม่ได้แต่งงาน ก็จะทำให้ชีวิตในโลกหลังความตายนั้นไม่เป็นสุข ซึ่งการแต่งงานผีนั้นมี 2 แบบ คือ ‘ระหว่างศพกับศพ’ และ ‘ระหว่างคนกับศพ’

โดยวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา เกิดเหตุรถพุ่งชนกัน 4 คันรวดบนถนนในไต้หวัน รถทั้งหมดได้รับความเสียหาย พังยับ ระเนระนาด มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งก็คือ นายหง แฟนของอี๋ว์ และน้องสาวของเขาอี๋ว์เล่าว่า เธอ แฟนหนุ่ม น้องแฟน พร้อมเพื่อนอีกหนึ่งคนได้นั่งรถไปด้วยกัน พอเกิดอุบัติเหตุก็ติดอยู่ในซากรถ ตัวเธอได้รับบาดเจ็บที่ขา แม้จะพยายามสุดกำลังเพื่อที่จะช่วยทุกคน แต่กลับทำได้เพียงดึงเพื่อนออกจากเบาะหลัง และช่วยเหลือผู้โดยสารอีก 2 คนที่ติดอยู่ในรถคันอื่นเท่านั้นภายหลังแฟนของเธอและน้องแฟนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่รุนแรง ก็ทำให้ทั้ง 2 เสียชีวิตในเวลาต่อมาอี๋ว์บอกว่า เธอเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยชีวิตคนที่เธอรักและน้องสาวของเขาได้ เธอจึงตั้งใจที่จะจัดพิธีแต่งงานผี เพื่อเป็นเกียรติแก่แฟนของเธอ และเพื่อดูแลแม่ของเขา"ช่างเป็นอะไรที่น่าทึ่งมาก สำหรับการที่หญิงผู้กล้าหาญคนนี้ยังคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นในสถานการณ์แบบนั้น" และ "ความรับผิดชอบและความรักของเธอที่มีต่อแฟนหนุ่มและครอบครัวเป็นอะไรที่สะเทือนใจมาก...การแต่งงานผีอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการปลอบโยนทางจิตวิญญาณ"ที่มา : Grieving Taiwan woman plans ghost wedding for lover she failed to save from horrific car wreck (SCMP)