(ชมภาพ) เทศกาลสาดน้ำส่งความสุขร่มเย็นฉลองปีใหม่ในถิ่นชนชาติไท แคว้นจิ่งโพ-ใต้คง มณฑลยูนนาน (มีคลิป)

ในแคว้นปกครองตัวเองชนชาติไท จิ่งโพและใต้คง (หรือที่จีนกลางเรียกเต๋อหง) มณฑลยูนนาน เปิดเทศกาลสาดน้ำ (หรือสงกรานต์) ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีชนชาติไท เช่นเดียวกับไทย



โดยเทศกาลสาดน้ำฉลองปีใหม่ส่งความสุขร่มเย็นและโชคดีของชนชาติไทในประเทศจีนนี้ เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 12 เม.ย. และสิ้นสุดในวันที่ 13 เม.ย.



ที่มาข่าวซินหัว Dai people in China's Yunnan splash water to embrace new year