ค้าปลีกจัดหนักรับสงกรานต์ ทีทีบีคาดเงินสะพัด 4.1 หมื่นล.

การตลาด – สงกรานต์ปี67สุดคึกคัก ด้วยวันหยุดรวมยาวซึ่ง ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดเงินสะพัด 41,500 ล้านบาท สูงกว่าปี 2566 ที่เม็ดเงินสะพัด 26,800 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 55% พร้อมกับการจัดเต็ ขณะที่ฟากค้าปลีก จัดเต็มทั้งกิจกรรม โปรโมชั่น อีเวนต์ชนิดสุดเซอร์ไพร้ซ์ เปิดตัวนางสงกรานต์ระดับจักรวาล “เชย์นิส ปาลาซิโอส” Miss Universe 2023เทศกาลสงกรานต์ในปี 2567 นับเป็นปีที่วันหยุดค่อนข้างเอื้ออำนวยให้กับภาคการท่องเที่ยวสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่สามารถลางานในช่วงวันที่ 9-11 เมษายน ได้ นับว่าเทศกาลนี้จะลากยาวถึง 11 วัน เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ก่อนเทศกาลก่อนสงกรานต์ มีวันหยุดชดเชยวันจักรีในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน และ วันหยุดพิเศษตามประกาศของรัฐบาลในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน และแม้แต่ในส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถลางานในสัปดาห์ก่อนวันสงกรานต์ วันหยุดยาวก็ยังถูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ช่วงวันที่ 6-8 เมษายน และวันที่ 12-16 เมษายน ซึ่งก็นับเป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและเม็ดเงินที่คาดว่าจะสะพัดเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่คนส่วนหนึ่งกลับภูมิลำเนาจึงพักอาศัยที่บ้านเกิดของตนแต่อาจได้รับอานิสงส์จากกลุ่มที่ตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภาคตะวันออก และจังหวัดติดทะเลใกล้กรุงเทพฯ โดยจากรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ttb analytics ประเมินเม็ดเงินที่สะพัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยคาดอยู่ที่ 17,200 ล้านบาทในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากในช่วงไตรมาสแรกของปีเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่ได้รับแรงหนุนจากช่วงวันหยุดยาว Golden Week ของชาวจีน และ เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวยุโรปหนีความหนาวมาพักพิงในภูมิภาคที่มีความอบอุ่น ส่งผลให้ในเดือนเมษายนนี้ แม้จะมีแรงส่งจากเทศกาลสงกรานต์ก็เชื่อว่ายังไม่สามารถชดเชยส่วนต่างที่หายไปจากฤดูท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกของปี แต่จากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวด้านจำนวนคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนเมษายนปี 2567 จะมีจำนวนราว 3 ล้านคน เพิ่มขึ้นเทียบกับปีก่อนหน้ากว่า 42% (เดือนเมษายน 2566 นักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวน 2.18 ล้านคน) ซึ่งเป็นปัจจัยบวกสำหรับการท่องเที่ยวไทย โดยเม็ดเงินที่สะพัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดอยู่ที่ 24,300 ล้านบาทคาดการณ์ว่า เม็ดเงินที่สะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉพาะวันที่ 12-16 เมษายน คาดว่าจะแตะ 41,500 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงปี 2566 ที่เม็ดเงินสะพัดช่วงสงกรานต์ราว 26,800 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 55% ด้วยสาเหตุหลักซึ่งประกอบด้วย เม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ ช่วงวันหยุดสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดีกว่าปีก่อนที่เทศกาลมีวันหยุดเพียง 4 วัน นอกจากนี้ในปี 2567 เมื่อพิจารณาในระยะเวลาช่วงวันหยุดยาวสัปดาห์ก่อนสงกรานต์ซึ่งนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเริ่มจับจ่ายตั้งแต่ช่วงวันที่ 6 เมษายน ลากยาวจนเดินทางกลับมาทำงานหลังสงกรานต์ ก็คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินเพิ่มเติมราว 25,800 – 37,400 ล้านบาท เมื่อรวม 2 ช่วงวันหยุดคิดเป็นเงินสะพัดถึง 67,300 – 78,900 ล้านบาท จึงเป็นเครื่องสะท้อนถึงการกำหนดวันหยุดพิเศษต่าง ๆ ที่ควรจะสอดคล้องและเอื้ออำนวยกับภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากแม้จำนวนวันหยุดที่เท่ากันแต่ช่วงเวลาที่ต่างกันย่อมส่งผลต่อเม็ดเงินให้สะพัดเพิ่มมากขึ้นในภาคท่องเที่ยวไทย** ซีพีเอ็นดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ปีนี้เซ็นทรัลพัฒนามีภารกิจสำคัญ คือ “Bring Thainess to The World” เราพร้อมเป็นแพลตฟอร์มโปรโมทสงกรานต์ไทยไปทั่วโลก ในฐานะ 1 ใน 10 สุดยอดเฟสติวัลโลก ตามนโยบายภาครัฐ ด้วยเอกลักษณ์ของสงกรานต์ที่เป็น Water Festival เราสร้างปรากฏการณ์ Mega Tourism Boosting ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไทยช่วงไฮซีซันเต็มรูปแบบจากข้อมูลททท. คาดการณ์ช่วงสงกรานต์วันที่ 1-21 เม.ย. 67 มีนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติเข้าไทย 8-10 ล้านคน สร้างรายได้หมุนเวียน 5-8 หมื่นล้านบาท (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 67 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) พร้อม Bring Spotlight ยกระดับศักยภาพทั้งเมืองหลัก-เมืองรอง 41 สาขาทั่วประเทศ เตรียมจัดอีเวนต์กว่า 1,000 งาน ที่ผสมผสานวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เป็น Thainess ทุกมิติ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ได้ผลักดันวัฒนธรรมศักยภาพอย่าง 5F Soft Power และ Entertainment ในรูปแบบมิวสิคเฟสติวัลสเกลความมันส์ระดับโลก เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก คาดทราฟฟิกเพิ่มขึ้น 20-30%”นอกจากนี้ เราสร้าง Tourist Hub Destination ด้วยกลยุทธ์ Tailored-made ในศูนย์การค้า 15 สาขาที่เปิดให้บริการอยู่ในโลเคชั่นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วไทย เพื่อดึงดูดคลื่นนักท่องเที่ยวที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาพร้อมเม็ดเงินหมุนเวียนจากทั่วโลก รวมทุกประสบการณ์ช้อประดับโลกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการไว้ในที่เดียว อาทิ จับมือทัวร์ริสต์แพลตฟอร์มอย่าง Klook, Trip.com Group, KK Day, Go City, สายการบินไทย, แอร์เอเชีย และอีกกว่า 10 สายการบิน พร้อมจัดโปรโมชั่น ร่วมกับ International Bank อย่าง JCB, UnionPay, UOB และรองรับ E-Wallet กว่า 10 ประเทศทั่วโลก อาทิ Wechat Pay, Alipay และ Alipay+ รวมถึงจัดอีเวนต์ International & Local มอบประสบการณ์ครบทุกรูปแบบ พร้อมทำให้สงกรานต์ไทยอยู่ในสายตาชาวโลก ด้วยสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจับมือครั้งแรกกับ Lemon8 แอปพลิเคชั่นที่สร้างคอมมูนิตี้สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่เปิดให้ครีเอเตอร์นิวเจนและทุกคนมาครีเอทไลฟ์สไตล์คอนเทนต์เสริมทัพการโปรโมทให้เข้าถึงคนทุกเจน และเราสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลก เปิดตัวนางสงกรานต์ระดับจักรวาล เชิญ “เชย์นิส ปาลาซิโอส” Miss Universe 2023 ในฐานะ Global Cultural Ambassador ที่ส่งต่อ The Best of Thainess ทุกมิติให้กับคนทั่วโลก ที่รอให้ทุกคนได้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์และสนุกกับทุกกิจกรรมตลอดเทศกาลสงกรานต์นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ”6 ไฮไลต์ เที่ยวสงกรานต์เซ็นทรัล (รายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลาและสาขาที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) คือ1. เทศกาลดนตรีและสาดน้ำมหาบันเทิง: 30 แลนด์มาร์ก World’s Best Water Fight Entertainment ขยายความมันส์จุดเล่นน้ำทั่วไทยยาวนานกว่าครึ่งเดือน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย2. ไทยมหาบันเทิง: ชมโชว์เคสสุดพิเศษมรดกโลกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO อาทิ โขน, หุ่นละครเล็กโจหลุยส์, รำมโนราห์ และการแสดงทางวัฒนธรรมหาชมยาก3. สุขมหาบันเทิง: กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย ร่วมสักการะและสรงน้ำขอพรพระพุทธรูปจากวัดดังประจำเมือง4. อร่อยมหาบันเทิง: ฉลองสงกรานต์และวันครอบครัวชวนช้อป ชิม ลิ้มรสอาหารไทยพื้นถิ่นกับ Thai Market ในบรรยากาศเย็นสบาย5. แต่งชุดไทยมหาบันเทิง: ชวนแต่งผ้าไทย-ผ้าถิ่นทั่วประเทศ ตลอดเดือนเมษายน6. ช้อปมหาบันเทิง: อัดโปรสุดคุ้มรวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท สมาชิก The 1 ช้อปครบทุก 2,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรวม 50 รางวัล*** เอ็มดิสทริคนางสุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการ เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า "เอ็ม ดิสทริค มีการเตรียมความพร้อมหลัง UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ไทยให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และสนับสนุนภาพลักษณ์กรุงเทพมหานคร ในการได้รับการโหวตเป็นเมืองที่ดีที่สุด (Best Cities 2024) ด้วยการกระตุ้นบรรยากาศท่องเที่ยว เพื่อร่วมผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 'บริเวณถนน สุขุมวิทตอนกลาง' ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญแวดล้อมด้วยที่พักหรู, โรงแรมระดับ 5 ดาว, มีกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่ม Expat ที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย รวมถึงคนไทยที่พักอาศัยในย่านดังกล่าวโดยตั้งแต่เปิดเอ็มสเฟียร์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เอ็ม ดิสทริค มียอดการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยรวม 50% และมีความมั่นใจว่า สงกรานต์ปีนี้บนถนนสุขุมวิท จะคึกคักมีสีสันมากกว่า ทุกปี โดยร่วมขานรับ ขยายผลนโยบาย Soft Power สินค้าไทย - บรรยากาศไทย พร้อมความสนุกสนานที่มีการนำเสน่ห์ของวัฒนธรรมผสมผสาน (POP CULTURE) มาเพิ่มเสน่ห์และสีสันของ เอ็ม ดิสทริค ที่เชิญชวนให้มา กิน เที่ยว เปรี้ยว มันส์ ได้อย่างครบรสเริ่มตั้งแต่การตกแต่งบรรยากาศสงกรานต์ปีนี้ เอ็มสเฟียร์ ศูนย์การค้าน้องใหม่ของย่านนำ "ผ้าขาวม้า' หนึ่งในสินค้าภูมิปัญญาไทย ในงานตกแต่งในธีม ONLY IN THAILAND ในขณะที่เอ็มโพเรียมและเอ็มควอเทียร์ นำเอกลักษณ์ไฟนีออนหลากสีนสันมาสร้างบรรยากาศสะท้อนวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัว กับความนำสมัยและกลมกลืนกับความลักชัวรีของร้านแบรนด์เนมชั้นนำ ในขณะที่บริเวณ เอ็ม มาร์เก็ต ชั้น G เอ็มสเฟียร์ ตั้งแต่วันนี้ - 18 เมษายน นี้ อวดความเป็นไทย ในเทศกาลสงกรานต์นี้ ด้วยเสน่ห์อาหารไทยกับร้านดังในตำนาน อาหารโบราณ แปลก หายาก อาหารไทยประยุกต์มานำเสนอ เคล้าบรรยากาศสีสันผ้าขาวม้า ในงาน "คัดไทย ทรานสปอร์ตโอนลี่ ไทยแลนด์ เบสต์" คัดเด็ด ทั่วไทย (Kudthai Transport Only Thailand's Best) ในขณะที่เอ็มโพเรียม "คัด" สุดยอดความเป็นไทยทั้งแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ มวยไทย ของที่ระลึกสุดป็อป และที่สุดของผลไม้สายพันธุ์ไทยหายาก มานำเสนอ รวมถึงบริเวณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G เอ็มควอเทียร์ ที่จัดถึง วันที่ 4 เมษายน นี้ "คัด" อาหารและผลิตภัณฑ์จากทั่วฟ้าเมืองไทยทั้งสินค้า GI ท้องถิ่น สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาไทย สินค้าสุขภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับความสนุก บนถนนสุขุมวิท จะมีการจัด EM SUMMER SPLASH ตั้งแต่ 11-16 เมษายน นี้ บริเวณหน้า เอ็มสเฟียร์ จะเป็นครั้งแรก ! บนถนนสุขุมวิท ที่มีอุโมงค์น้ำความยาว 50 เมตร ให้เล่นน้ำสงกรานต์ พร้อมแสง สี เสียงดนตรีจากดีเจชั้นนำ พร้อมกันนี้ ยัง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวในระดับ GLOBAL TOURIST เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBTQ ขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทย ด้วยปาร์ตี้สงกรานต์กลุ่ม LGBTQ โดยเฉพาะ ในงาน SHANGAYLA WORLD OF FANTASY SONGKRAN 2024 ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 กับ 4 วัน 4 ธีมปาร์ตี้แห่งโลกแฟนตาซี ณ ชั้น 6 UOB LIVE และร้อนแรงไปกับ Pool Party สุดมันส์ใน ธีม MEGA TROPICANA @TRIBE SKY BEACH CLUB ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ซึ่งปัจจุบันกิจกรรม ดังกล่าว มีกลุ่ม LGBTQ จากทั่วโลกลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าวแล้วมากกว่า 30,000 คน ทั้งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกา คาดว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงการจัดงานไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนของ ร้านอาหารและร้านแฟชั่น และเอ็มสเฟียร์ได้เตรียมพริวิเลจต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนร่วมงานนี้ด้วยการมอบบัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท จำนวน 3,300 สิทธิ เป็น Welcome Package มอบให้กับ ผู้ลงทะเบียนร่วมงานในด้านการช้อปปิ้ง ร่วมกับบัตรเครดิต UOB จัดแคมเปญ Summer Republic มอบความพิเศษ ทุกๆการช้อปปิ้งใน 3 ศูนย์การค้า ตลอดเดือนเมษายน 2567 โดยสมาชิกบัตรเครดิต UOB ช้อปปิ้งใน ศูนย์การค้า รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 12,000 บาท และรับโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตชั้นนำของเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีแคมเปญพิเศษเฉพาะร้านค้าภายใน 3 ศูนย์การค้า ทั้ง Beauty(EM BEAUTY) , Dining (EM DINING) และ Education (EM JOY) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร้านอาหาร (ที่ร่วมกิจกรรม) ในทั้ง 3 ศูนย์ฯ ร่วมกันนำเสนออาหารเผ็ดร้อน เย็นสุดขั้ว มาเป็นไฮไลท์ของเทศกาลสงกรานต์นี้อีกด้วยทั้งนี้ อุโมงค์น้ำ สำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ครั้งแรกบนถนนสุขุมวิท จะเริ่มให้เห็นตั้งแต่วันที่ 5 เมษษยน นี้ เป็นต้นไป และจะเพิ่มความสีสัน ความสนุกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน เป็นต้นไปคาดว่าปีนี้ ย่านเอ็ม ดิสทริค ถนนสุขุวิท จะเป็นแลนด์มาร์คในการนำเสนอเสน่ห์ของ สงกรานต์...กรุงเทพฯได้อย่างครบรส*** สยามพิวรรธน์นางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ศูนย์การค้าใจกลางกรุงเทพฯ ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นโกลบอลเดสติเนชั่น ที่ครองใจนักช้อปทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาโดยตลอด ปัจจุบัน ทั้ง สามศูนย์การค้า มีทราฟฟิครวมประมาณ 300,000 – 350,000 คนต่อวันสำหรับในเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จึงเตรียมมหกรรมอีเว้นท์ฉลองสงกรานต์เต็มที่ ในรูปแบบสร้างสรรค์ตามกลยุทธ์ Co-create & Collaboration เพื่อมอบประสบการณ์แปลกใหม่และสร้างความประทับใจกับทุกคนที่มาเยือน โดยกิจกรรมหรืออีเวนต์คร่าวๆเช่นสยามพารากอน ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัด Siam Paragon Ultrasonic Water Festival 2024 “Songkran Lobster Wonderland by Philip Colbert” (สยามพารากอน อัลตร้าโซนิค วอเตอร์ เฟสติวัล 2024 “สงกรานต์ ล็อบสเตอร์ วันเดอร์แลนด์ บาย ฟิลิป โคลแบร์”) คว้าศิลปินป๊อปอาร์ตระดับโลกจากอังกฤษ “ฟิลิป โคลแบร์” (Philip Colbert) นำ “จักรวาลล็อบสเตอร์” (The Lobster) ผลงานศิลปะอันโด่งดัง มาจัดแสดง ณ พาร์ค พารากอนนอกจากนี้ สยามพารากอน ร่วมกับ OPPO และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายประเพณีสงกรานต์ “OPPO l Amazing Thailand Portrait Gallery” เพื่อถ่ายทอดประเพณี “สงกรานต์ไทย” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสำหรับนักช้อป สยามพารากอน จัดเต็มกับโปรโมชั่นวันที่ 11- 16 เมษายน 2567 เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ช้อปเพียง 18,000 บาท รับ ONESIAM Coins 1,000 Coins (จำนวน 200 สิทธิ์ต่อวัน) พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ช้อปคุ้มค่ากับแคมเปญ ช้อปหมื่นคืนหมื่น ช้อปพันคืนพัน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์ จัดงาน “Siam Center Splashtastic Fun Fest” เล่นน้ำสงกรานต์ได้อย่างสมจริงไปกับ Water Interactive Screen ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567 ตกแต่งศูนย์การค้าในธีม Aquatic Installation ในแบบ 3Dสยามดิสคัฟเวอรี่ จัดกิจกรรม Summer Exploratorium Playground วันที่ 3-16 เมษายน 2567 พบกับแข่งขัน 3x3 Basketball Tournament ที่จะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม รวมทั้งซุปเปอร์สตาร์ ดาราศิลปิน และนักกีฬาทีมชาติ พร้อมแสงสีเสียง Splash Party พบศิลปินสตรีทอาร์ทชื่อดังจากเกาหลี JAYFLOW (เจย์ โฟลว์) พบกับสินค้าแฟชั่นคอลเลคชั่นใหม่จากไทยดีไซเนอร์ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีการเดินทางอย่างคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะส่งผลให้เกิดรายได้รวมประมาณ 24,420 ล้านบาท คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย 510,000 คน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 8,760 ล้านบาท เติบโตประมาณ 49% จากปี 2566*** สามย่านมิตรทาวน์-สีลมเอจนางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - พัฒนาธุรกิจรีเทล เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สงกรานต์ ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของไทย ที่ทั้งคนไทยและต่างชาติตั้งตารอมาสัมผัสความสนุกสนานกับประเพณีนี้ ในปีนี้เรายึด 2 แยก หัวมุมถนนพระรามสี่ให้เป็นพื้นที่แห่งความสนุกสามย่านมิตรทาวน์หนึ่งในเดสทิเนชันยอดฮิตของคนทุกเจนฯ มาในคอนเซ็ปต์ SAMYAN MITRTOWN SONGKRAN 2024 สถานีสาดความสนุก จัดเต็มความสุขให้ใหญ่ขึ้นด้วย Water Playground Powered by DOS Life ที่มีความยาวกว่า 100 เมตรในขณะที่ สีลมเอจ STRATEGIC LOCATION ในการเล่นน้ำสงกรานต์ เราก็เตรียมความสนุกและชุ่มฉ่ำกว่าเดิมกระจายทั่วศูนย์ฯ พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย ซึ่งในปีนี้ทั้งสองศูนย์ฯ เราได้รับการสนับสนุนน้ำสะอาดจากพาร์ตเนอร์เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาดและปลอดภัยอีกด้วย”สำหรับไฮไลต์ของกิจกรรมในปีนี้ ดิศนิติ โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ DOS Life กล่าวว่า “น้ำ ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับเทศกาลสงกรานต์แบบฉ่ำใจ ไร้กังวล DOS Life ได้นำนวัตกรรมถังเก็บน้ำรายแรก ที่สามารถกำจัดและยับยั้งไวรัส และแบคทีเรียได้จริง 99.9% มาให้บริการณ จุดตรวจ - เติม - ล้าง ก่อนจะเข้าไปสนุกชุ่มฉ่ำกับแลนด์มาร์ก “Water Playground Powered by DOS Life” ด้านใน ที่มีน้ำสะอาดจาก DOS Life พร้อมสาดสดชื่นให้ชุ่มฉ่ำแบบอันลิมิตตลอดงาน”สาดความสนุกแบบ Non-Stop ตลอด 8 ชั่วโมง ตั้งแต่เที่ยงวัน-2ทุ่ม กับวงดนตรี Live Band และ DJ YP ลานหน้าศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์นอกจากนี้มีแคมเปญ “ช้อปมันส์ สุดฉ่ำ ต้อนรับซัมเมอร์” ระหว่าง 1 - 30 เม.ย. นี้ เมื่อช็อปสินค้าภายในศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ครบ 2,500 บาท รับฟรี! SUNNY SIDE UP BUCKET HAT 1 ชิ้น มูลค่า 590 บาท (จำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ