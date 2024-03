ยอดครู! แบกลูกศิษย์ป่วย "โรคลมหลับ" พากลับไปส่งบ้านตลอด 2 ปี (มีคลิป)

เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ที่ครูสีว์ทำหน้าที่ไปส่งกลับบ้าน โดยเด็กชายผู้ป่วยเป็นนั้น อาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายเพียงลำพัง เนื่องจากพ่อแม่ของเขาแยกทางกันย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีก่อน ครูสีว์สังเกตเห็นว่า เสี่ยวหยวนนอนหลับมากเกินไป และไม่ว่าจะปลุกอย่างไรก็ไม่เป็นผล จึงแจ้งให้ครอบครัวพาเสี่ยวหยวนไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลต่อมาแพทย์วินิจฉัยว่า เสี่ยวหยวนป่วยเป็นโรคลมหลับ ซึ่งเป็นโรคหายาก โดยผู้ป่วยจะมีอาการง่วงนอนตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน หรืออาจเผลอหลับไปเลยโดยไม่รู้ตัว และไม่สามารถฝืนให้ตื่นได้ รวมทั้งอาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง หลงลืม ขาดสมาธิ อ่อนเพลียหลังจากเข้ารับการรักษา เสี่ยวหยวนก็เริ่มมีอาการดีขึ้น หากแต่ยังไม่หายขาด โดยจะมีอาการง่วงนอนและหลับฉับพลันประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ด้วยความเป็นห่วงและกังวลว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับเสี่ยวหยวนในขณะหลับ ครูสีว์จึงเลือกที่จะพาเสี่ยวหยวนกลับบ้านแม้การไปส่งเสี่ยวหยวนนั้นจะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกครั้งครูสีว์ต้องแบกเสี่ยวหยวนที่หนักราว 40 กิโลกรัม จากห้องพักที่อยู่ชั้น 4 ลงบันไดมายังชั้นล่าง และต้องเดินต่อไปอีก 5 นาที กว่าจะถึงที่จอดรถ แต่ครูสีว์ก็ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจดูแลลูกศิษย์ของเขาครูสีว์กล่าว พร้อมเสริมว่า เขาหวังว่าผู้เชี่ยวชาญจะสามารถหาสาเหตุของโรคดังกล่าวได้ และหวังว่าเสี่ยวหยวนจะหายป่วยในสักวันคุณตาและคุณยายของเสี่ยวหยวนกล่าว"ครูที่แสนดี" และ "ช่างเป็นครูที่มีจิตใจดีและความรับผิดชอบอะไรอย่างนี้ ขอคารวะครูสีว์!"ที่มา: Kind teacher carries China student with severe sleep disorder home on his back over 2-year period when he nods off in class (SCMP)