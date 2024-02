สมาคมนักเรียนไทย-จีน ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน จัดงาน China Fair 2024

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สมาคมนักเรียนไทย-จีน จัดงานมหกรรม China Fair 2024 by TCSA : Study - Work -Travel ณ ลาน Fashion Hall ช้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยพิธีเปิดเริ่มขึ้นในเวลา 10.30 น. ของวันที่ 3 ก.พ. โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฝ่ายไทย และนางเฝิง จวิ้นอิง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานฝ่ายจีน และ ดร. ลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กล่าวในฐานะผู้ร่วมจัดงานสำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงบูทส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน และยังมีการเปิดรับสมัครงานจากบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาจีน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับบริษัทในภาคบริการการท่องเที่ยว เช่น ตั๋วเครื่องบิน, ประกันภัย, เอเจนซี่, ทุนการศึกษา, การแนะนำมหาวิทยาลัย, เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ, บริการวีพีเอ็น, บริการด้านเอกสารวีซ่า และบริการใช้จ่ายไร้เงินสด นอกจากนี้ ยังมีโชว์การแสดงศิลปะการต่อสู้จีน จากโรงเรียนนอกจากการออกบูธขององค์กรและบริษัทต่าง ๆ ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อแชร์ประสบการณ์แนะแนวการศึกษาในสาขาต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน อาทิ วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, การแพทย์แผนจีน, คอมพิวเตอร์, รัฐศาสตร์ และธุรกิจ รวมทั้งการบอกเล่าไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาไทยในจีน ทุนการศึกษาและวิธีการยื่นขอรับทุน ซึ่งทั้งหมดนั้นรวมอยู่ใน Seesion การแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ในช่วง “Fit to Fly” ในวันที่ 3 ก.พ.นอกจากในประเด็นการศึกษาแล้ว ในวันที่ 4 กพ. ยังมี Session การแชร์ประสบการณ์การทำงานจากผู้นำระดับประเทศ และผู้บริหารระดับ CEO ชั้นนำในวงการธุรกิจไทย-จีน ไม่ว่าจะเป็น “พี่บูม” ปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (เรียนจบจากประเทศจีน), “ครูพี่ป๊อป” ดร.ณัฐพงศ์ นำศิริกุล ติวเตอร์ภาษาจีนชื่อดัง ที่เป็นทั้งพิธีกรและผู้ประกาศข่าว, “พี่เก่ง” สิรภพ ตันติธรรม MD บริษัท OCR จำกัด, “พี่ฝน” เจตยา วรปัญญาสกุล Head of Learning Center บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), คุณ Xu Genlou Vice president (Chinese Market) Sales and Marketing Department Amata Corporation Plc., “พี่นุ๊ก” รชาดา แสงสุริยะฉัตร บริษัท ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จํากัด (หมอเส็ง)ตัวแทนผู้สนับสนุนจากฝ่ายจีน นางเฝิง จวิ้นอิง กล่าวในพิธีเปิดว่า "เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ได้มีการร่วมลงนามยกเว้นวีซ่า หรือ ระหว่างไทย - จีน อย่างถาวร การไปมาระหว่างสองประเทศก็จะง่าย และสะดวกสบายมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนในมิติต่าง ๆ โดยงาน China Fair ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 นี้ ได้กลายเป็นช่องทางและสะพานที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ไทย-จีนในมิติการศึกษา การค้าขาย และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่”สำหรับประธานฝ่ายไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย ก็ได้กล่าวถึงประเด็นการยกเว้นวีซ่า หรือ ระหว่างไทย - จีนเช่นกัน โดยกล่าวว่า "การลงนาม “ฟรีวีซ่า ไทย-จีน” ในครั้งนี้ จะส่งผลดีกับทั้งสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและจีน กระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจอีกมากมาย รวมถึงส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนรองนายกฯ ยังกล่าวแสดงความชื่นชมต่อสมาคมนักเรียนไทย-จีนอีกว่า “ผมขอแสดงความยินดีอีกครั้ง กับสมาคมนักเรียนไทย-จีน ที่จัดกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้ และขออวยพรให้น้อง ๆ เยาวชนไทยที่ศึกษาที่ประเทศจีน หรือที่ศึกษาเกี่ยวกับจีน ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนรู้ภาษา และการหาประสบการณ์ในต่างประเทศ ให้เติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ซึ่งภาษาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สิ่งสำคัญที่จะช่วยสื่อสารความเข้าใจระหว่างกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ความรู้ และความคิด อันจะนำพาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีงามของไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทางรัฐบาลพร้อม และยินดีที่จะสนับสนุนทุกกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทย-จีน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ไทย-จีน”ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน ก็ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากงานนี้ "ดิฉันเชื่อมั่นว่าการจัดงานในวันนี้ จะช่วยตอบโจทย์ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ ส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในประเทศจีนได้อย่างตรงจุด ทั้งเรื่องการเตรียมตัวก่อนไปเรยี น การใช้ชีวิต การพัฒนาทักษะให้พร้อมทํางานในหน่วยงานหรือองค์กรจีน ตลอดจนการ ท่องเที่ยวจีนซึ่งไทย-จีน ที่เพิ่งจะมีการลงนามข้อตกลงยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างถาวร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา"China Fair 2024 จบลงไปอย่างราบรื่น และเป็นที่ประทับใจของผู้มาร่วมงาน โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง เพราะถือเป็นช่องทางที่ดีในการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับจีน ทั้งด้านวัฒนธรรม การศึกษา การทำงานและการท่องเที่ยวในจีนมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างไทย-จีน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน China Fair และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาคมนักเรียนไทย-จีน ในการที่จะช่วยรวบรวมนักศึกษาไทยในจีนและนักศึกษาจีนในไทย เพื่ออนาคตความสัมพันธ์ไทย-จีน