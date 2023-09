โรงเรียนเอกชนในจีน เรียกเก็บเงินค่างีบหลับตอนกลางวันสูงสุด 3,400 บาทต่อเทอม ผปค.เลือกได้ว่าจะให้ลูกงีบหลับบนโต๊ะ เสื่อ หรือเตียง ถ้าไม่จ่ายก็กลับบ้าน!

โดยทางโรงเรียนไม่ได้ให้เหตุผลของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เพียงแต่แจ้งผ่านกลุ่มวีแชต (WeChat) ของผู้ปกครองและครู ว่าปีการศึกษาใหม่จะมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการงีบหลับของนักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แบบด้วยกันแบบแรก คือ การงีบที่โต๊ะ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 200 หยวน (ประมาณ 1,000 บาท)ต่อเทอม แบบที่สอง คือ การงีบบนเสื่อในห้องเรียน ซึ่งมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 360 หยวน (ประมาณ 1,800 บาท)ต่อเทอม และแบบที่สาม คือ การนอนบนเตียงในห้องส่วนตัว ซึ่งมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 680 หยวน (ประมาณ 3,400 บาท)ต่อเทอม โดยทางโรงเรียนจะจัดครูให้มาช่วยดูแลระหว่างที่นักเรียนงีบหลับหลังข่าวการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการงีบหลับตอนกลางวันแพร่ออกไป สำนักข่าวแห่งหนึ่งก็ได้ติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและได้รับการยืนยันว่า ทางโรงเรียนมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจริง แต่ผู้ปกครองสามารถเลือกที่จะไม่ชำระค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ได้เจ้าหน้าที่กล่าวด้านสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น ระบุว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการงีบหลับไม่ใช่กฎระเบียบ แต่โรงเรียนเอกชนมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังกล่าวขณะที่โฆษกสำนักงานพัฒนาและปฏิรูปเมืองตงก่วนกล่าวว่า ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสมเหตุสมผล เนื่องจากครูจะต้องดูแลนักเรียนในช่วงที่งีบหลับ"นี่เป็นเรื่องล้อเล่นหรือเปล่า? โรงเรียนบ้าไปแล้ว เอาแต่จะหาแต่เงิน" "ฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่เข้าใจว่าทำไมนักเรียนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อนอนที่โต๊ะเรียนของตัวเอง?" “ไร้สาระ! ต่อไปโรงเรียนจะคิดค่าธรรมเนียมในการเข้าห้องน้ำ หรือ ค่าหายใจด้วยไหม?” "แนะนำให้บวกค่าหายใจเข้าไปด้วย ใช้แอร์ของโรงเรียนไม่คิดเงินไม่ได้นะ" "เด็กคือ อนาคตของชาติ ปล่อยให้พวกเขานอนสบายๆ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมไม่ได้เหรอ?”และ“แน่นอนว่าการไม่มีลูกจะช่วยประหยัดเงินได้มาก”ที่มา: Primary school in China to charge pupils up to US$90 a term for afternoon naps with private rooms, triggers fierce online debate (SCMP)