แก๊งลวงโลกอัปเกรดปฏิบัติการใหม่ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เวอร์ชั่น 2.0” มุ่งล่าเหยื่อนศ.จีนนอกแผ่นดินใหญ่ คัดคนทำงานภาษาอังกฤษดี

No More Bets《孤注一掷》

สำหรับภาพยนตร์จีนแนวอาชญากรรมระทึกขวัญ เรื่อง No More Betsเป็นภาพยนตร์ใหม่เพิ่งเข้าฉายเมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา เพียงสองสัปดาห์กว่า No More Betsที่ตีแผ่เรื่องราวของแก๊งลวงโลก-คอลเซ็นเตอร์ ก็ทุบสถิติปังโกยรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศได้กว่า 3 พันล้านหยวน หรือ 14,400 กว่าล้านบาท ได้ขึ้นแท่นหนังจีนทำเงินมากสุดในปี 2023 นี้