จีนลั่น “ปราบไม่เลี้ยง!” หยุดคอมเมนท์ชั่วร้ายทำลายชื่อเสียงธุรกิจ ทำเศรษฐกิจเสียหาย

“เราจะปราบปราบอย่างเด็ดขาด ต่อพวกกิจกรรมผิดกฎหมายออนไลน์ที่ทำลายภาพลักษณ์ ชื่อเสียงภาคธุรกิจ ทั้งข่าวปลอม เรื่องเท็จ ที่ ที่โผล่ออกมาตามสื่อต่างๆบ่อยๆ สร้างความเสียหายแก่ภาพลักษณ์แบรนด์ต่างๆ อีกทั้งส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ ก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ แม้กระทั่งการหาผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมายจากพวกเขา” เสิ่น เย่ว์ คณะกรรมาธิการดูแลไซเบอร์สเปซ ตอบคำถามในที่ประชุมข่าวในวันอังคาร(28 มี.ค.)ที่มาข่าวรอยเตอร์: China to crack down on malicious online comments damaging reputation of businesses