ชาวเน็ตชื่นชม! หญิงขายเกี๊ยวใจสู้ ดูแลสามีป่วยโคม่า ลั่นนานแค่ไหนก็จะรอ (มีคลิป)

ย้อนกลับไปในปี 2016 พวกเขาทั้งคู่แต่งงานกัน และมีลูกด้วยกัน 2 คน โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ พวกเขามีรายได้จากการขายบะหมี่และเกี๊ยวทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่นายติงกำลังไปส่งอาหารให้ลูกค้า รถสามล้อของเขาก็ชนเข้ากับรถยนต์คันหนึ่งอุบัติเหตุในครั้งนั้น ทำให้นายติงกะโหลกศีรษะแตกและไม่ได้สติ ด้วยความเสียหายทางสมองอย่างรุนแรง แพทย์จึงคาดว่านายติงอาจต้องอยู่ในสภาพผักถาวรค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งค่าผ่าตัดทั้ง 3 ครั้งตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้นางเนี่ยตัดสินใจขายอะพาร์ตเมนต์ และเพื่อหาเลี้ยงปากท้องของครอบครัว เธอจึงทำธุรกิจเล็กๆอย่างการห่อเกี๊ยวขายนางเนี่ยที่กลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวยังบอกอีกว่า พวกเขาใช้เงินไปแล้วกว่า 600,000 หยวน (ประมาณ 3,000,000) ซึ่งคิดเป็น 15 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อปีในพื้นที่ที่เธออาศัยอยู่อย่างไรก็ตามเธอจะไม่ยอมแพ้ เธอยังคงรอคอยอย่างมีความหวังว่าสามีของเธอจะฟื้นขึ้นมาสักวันนางเนี่ยกล่าว"ฉันชื่นชมในความอุตสาหะของคุณ ทุกอย่างจะดีขึ้น! ลูกชายของฉันชอบเกี๊ยวของคุณ” และ “นี่คือความรักที่แท้จริง...ฉันคิดว่าร้อยละ 90 ของคนทั่วไป ไม่ว่าจะชายหรือหญิง เลือกที่จะจากไปหากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเขา”ทังนี้ ปัจจุบันนายติงมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับและเริ่มรู้สึกตัวเล็กน้อยที่มา: ‘I will wait for him to wake up’: young wife of Chinese man in a coma shows undying love for husband by selling dumplings to meet medical costs (SCMP)