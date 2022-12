เซี่ยงไฮ้ปิดโรงเรียนนับจากวันที่ 19 ธ.ค. เป็นต้นไป

จีนผ่อนคลายนโยบายโควิดเป็นศูนย์ โดยประกาศมาตรการ 10 ข้อในต้นเดือนธ.ค. ทำให้เมืองและมณฑลต่างๆทยอยออกมาผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด สำหรับนครเซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางการเงินของประเทศ ได้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในเขตความเสี่ยงสูง 24 แห่งใน 11 อำเภอแต่การคาดการณ์แนวโน้มของหน่วยงานในสหรัฐฯ Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) ชี้ว่าการที่จีนยกเลิกมาตรการควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มข้นแบบฉับพลัน จะทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมหาศาลหรือมที่เรียกว่า “สึนามิผู้ติดเชื้อโควิด” และมีผู้เสียชีวิตกว่า 1 ล้านคนในปี 2023จากการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ของ IHME ระบุว่า “สึนามิผู้ติดเชื้อโควิด” ผู้ติดเชื้อโควิดในจีนในจะพุ่งถึงขีดสุดในเดือน เม.ย. จำนวนผู้เสียชีวิตแตะระดับ 322,000 คน“ 1 ใน 3 ของประชากรจีนจะติดเชื้อ” นายทคริสโตเฟอร์ มูร์เรย์ (Christopher Murray) ผู้อำนวยการ IHME กล่าวทั้งนี้ คณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งจีนไม่แถลงจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดนับตั้งแต่ประกาศผ่อนคลายมาตรการ จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดที่ทางการแถลงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. เท่ากับ 5,235 คนที่มาข่าว Reuters/ABC-Shanghai asks schools to hold classes online from Dec. 19