ของขวัญวันพ่อสุดซึ้ง! อาตี๋ 10 ขวบ มอบกระปุกออมสินให้พ่อ แบ่งเบาภาระค่ารักษามะเร็งของน้องสาว

ประโยคซึ้งๆ จากจาง เฉินกวง เด็กชายวัย 10 ขวบจากมณฑลเหอหนาน ที่ตัดสินใจมอบเงินที่เขาเก็บหอมรอมริบมาเป็นเวลา 3 ปี ให้คุณพ่อ เนื่องในวันพ่อ (19 มิ.ย.) ที่ผ่านมา เพื่อเป็นของขวัญและช่วยพ่อแบ่งเบาภาระค่าใช่จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของน้องสาววัย 5 ขวบ สร้างความประทับใจแก่ชาวเน็ตอย่างล้นหลาม





โดย เมื่อเดือนที่แล้ว (พ.ค.) น้องสาวของเสี่ยวเฉิน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute Lymphoblastic Leukaemia) ซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 400,000 หยวน (ประมาณ 2,000,000 บาท)ด้วยสถานะทางการเงินของครอบครัวที่เป็นบุคคลว่างงาน พวกเขาจึงขอความช่วยเหลือจากสภากาชาดท้องถิ่น ซึ่งได้ประสานไปยังองค์กรท้องถิ่นต่างๆ เช่น โรงเรียนอนุบาลที่เด็กหญิงศึกษาอยู่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลในครั้งนี้ และจากความร่วมมือร่วมใจของผู้คนจำนวนมาก ทำให้พวกเขามีเงินจ่ายค่ารักษาเสี่ยวเฉินรู้สึกซาบซึ้งใจมาก เมื่อรู้ว่าคนแปลกหน้าช่วยกันบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือน้องสาวและครอบครัวของเขา เขาจึงตัดสินใจมอบเงินออมทั้งหมดที่เขามีจำนวน 713 หยวน (ประมาณ 3,565 บาท) ให้คุณพ่อเสี่ยวเฉินกล่าวพร้อมกับสะอื้น นอกจากนี้ เมื่อน้องสาวของเขาทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านการวิดีโอคอลก็ร้องไห้เช่นกันเสี่ยวเฉินกล่าวเสริมเช่น “ฉันหวังว่าน้องสาวของเขาจะรอด จากการต่อสู้กับโรคมะเร็งและได้กลับบ้านไปพบกับครอบครัวในเร็ววัน”ปัจจุบัน น้องสาวของเสี่ยวเฉินเริ่มมีอาการที่ดีขึ้น หลังจากได้รับการรักษาตัวในห้องไอซียู (ICU)ทั้งนี้ ตามสถิติโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กของประเทศจีนประจำปี 2020 โดยโรงพยาบาล 436 แห่ง พบอุบัติการณ์ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี อยู่ที่ 34 รายต่อประชากร 1,000,000 คน และอัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี ของเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันอยู่ที่ร้อยละ 90ที่มา: ‘I wanted to ease his burden’: 10-year-old boy in China gives 3-year savings as Father’s Day gift to help pay for younger sister’s cancer treatment (SCMP)