เปิดลิสต์ ‘5 ดาราชายที่รวยที่สุดในแวดวงบันเทิงจีน’ หล่อ รวย นิสัยดี ครบเครื่อง!

กัวฟู่เฉิงไม่ได้เป็นเพียงนักร้องนักแสดงเท่านั้น แต่ยังเป็นมหาเศรษฐีอีกด้วย หลังจากทำงานหนักมาหลายปี เขาก็มีสินทรัพย์รวมมูลค่าสูงมาก แค่รถยนต์หรูเพียงคันเดียวก็หลายล้านเหรียญสหรัฐแล้ว

จ้าวเปิ่นซานไม่เพียงแต่ลงทุนกับภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังเปิดบริษัทสื่อบันเทิงเป็นของตัวเองด้วย และก็มักจะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัว แน่นอนว่าเขาต้องเป็นเศรษฐีอยู่แล้ว เรื่องความร่ำรวยของเขาจึงไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงมาก

นิตยสารฟอบส์เคยประเมินทรัพย์สินของเฉินหลง อยู่ที่ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณหลักหมื่นล้านบาท) และเขาก็เคยเป็นนักแสดงชายที่มีรายได้สูงสุดเป็นอันดับสองของโลกอีกด้วย

และนอกจากเขาจะทำงานในวงการบันเทิงแล้ว เขายังเป็นนักแข่งรถมืออาชีพ อีกทั้งยังเป็นมหาเศรษฐีผู้ที่ครอบครองรถสปอร์ตราคาสูงลิบสิ่วและทรัพย์สินมากมายมหาศาล

ดาราเศรษฐีเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีร่ำรวยและดูดีเท่านั้น แต่ยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วย พวกเขาได้นำทรัพย์สินของตัวเองไปทำการกุศล และบริจาคให้กับผู้คนที่เขาไม่มี เพราะพวกเขาอาจคิดว่า การให้ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุด

เป็นนักร้องและนักแสดง หนึ่งในสี่ราชาเพลงป็อปของเกาะฮ่องกงแห่งคริสต์ทศวรรษ1990เจ้าของฉายา ราชานักเต้นแห่งเอเชีย (Dancing King of Asia)เริ่มต้นจากการเป็นไอดอลหนุ่ม ใช้เวลาฝึกปรืออย่างยาวนานจนในที่สุดก็ได้เติบโตกลายเป็นนักแสดงฝีมือดีสุดเพอร์เฟกต์ เขาใช้ความสามารถในการผสมผสานดนตรี ภาพยนตร์ และการแสดงบนเวทีได้อย่างลงตัว สร้างความอัศจรรย์ใจให้บรรดาแฟนคลับอยู่ไม่น้อยนักแสดงตลก ช่างภาพ และผู้กำกับรายการโทรทัศน์ชาวจีน ผู้เป็นเจ้าของละครตลกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานCCTV Spring Festival Gala (รายการโชว์พิเศษช่วงตรุษจีนของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีน CCTV) ติดกันมามาหลายปี และเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมจำนวนมาก ความสามารถอันไร้ที่ติของเขานั้นทำให้เขามีรายได้อยู่ในระดับที่สูงมาก ทั้งนี้นักแสดงผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้ สตันต์แมน คนเขียนบท ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง และนักร้องชาวฮ่องกง เขาเป็นนักแสดงหนังแอ๊คชั่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก อีกทั้งยังเป็นนักการกุศลผู้ใจบุญหนึ่งในสิบของโลกด้วย เรียกได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามของวงการภาพยนตร์จีนเป็นนักร้อง นักแสดงชาวไต้หวัน ที่มีชื่อเสียงมากในไต้หวันรวมถึงประเทศไทยด้วย และเป็นหนึ่งในสี่นักร้องจตุรเทพวัยรุ่น (The Little Four Heavenly Kings)ของไต้หวัน มีผลงานเพลง ผลงานภาพยนตร์และละครมากมายเป็นนักร้อง-นักแสดงชาวฮ่องกง และเป็นซุปเปอร์สตาร์ตัวท๊อปของวงการบันเทิงฮ่องกงจากผลงานการแสดงในภาพยนตร์และซีรีส์มากมาย เช่น “มังกรหยก” และ “เจาะเวลาหาจิ๋นซี” จนกลายเป็นนักแสดงที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในเอเชีย และเขาก็ยังสร้างโดยสตูดิโอค่ายหนังOne Cool Group Limitedที่ตีตลาดฝั่งฮอลลีวูดด้วยที่มา :