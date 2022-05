จีนสั่งโละ “คอมพิวเตอร์ต่างชาติ” ทิ้งใน 2 ปี เชียร์ประชาชนใช้ Linux แทน Windows

กลุ่มสื่อต่างชาติรายงาน (8 พ.ค.) จีนสั่งหน่วยงานรัฐบาลกลางและบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แบรนด์ต่างชาติเป็นแบรนด์จีนภายใน 2 ปี

ประกาศดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของบริษัท HP Inc. และ Dell Technologies Inc. ซึ่งเป็นแบรนด์พีซีรายใหญ่ที่สุดในจีน ทำให้หุ้นของ HP และ Dell ในตลาดหุ้นนิวยอร์กลดลงประมาณร้อยละ 2.5 เมื่อเช้าวันศุกร์ (6 พ.ค.)ในขณะที่มูลค่าหุ้นของบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบรนด์จีน เช่น Lenovo, Inspur Software Co. และ Kingsoft Corp. ต่างมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคำสั่งของรัฐบาลล่าสุดน่าจะครอบคลุมเฉพาะแบรนด์พีซีและซอฟต์แวร์เท่านั้น ไม่รวมส่วนประกอบที่ยากต่อการเปลี่ยน เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์รัฐบาลจีนยังสนับสนุนประชาชนเปลี่ยนการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft มาเป็น Linux แทนรายงานระบุว่า มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอันยาวนานในการเลิกพึ่งพาเทคโนโลยีของสหรัฐฯ เพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจทำให้สหรัฐฯ คว่ำบาตรต่อบริษัทต่างๆ ที่ผ่านมา จีนพยายามอย่างมากที่จะลดการพึ่งพาต่างชาติในทุกสิ่ง ตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์และโทรศัพท์ก่อนหน้านี้ จีนห้ามจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์บางรายการอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการตอบโต้ยักษ์ใหญ่ด้านไอทีของสหรัฐฯ ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น Hewlett Packard Enterprise Co. และ Microsoft ต้องจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลจีน เพื่อรักษาฐานลูกค้าในจีนต่อไป