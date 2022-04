โรงงาน ‘ฟ็อกซ์คอนน์’ ในจีนถูกล็อกดาวน์ สร้างแรงกดดันต่อซัปพลายเชนของ บ.แอปเปิล

สื่อในฮ่องกง เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ ระบุว่า การที่ฟ็อกซ์คอนน์ต้องพักการผลิตชั่วคราวที่โรงงาน 2 แห่งในคุนซันยิ่งสร้างความกดดันในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทแอปเปิลซึ่งกำลังดิ้นรนหาช่องทางผลิตในช่วงล็อกดาวน์โดยใช้ ‘ระบบควบคุมแบบปิด’ โดยพนักงานที่มาทำงานจะถูกกักอยู่ภายในแคมปัสของโรงงานเท่านั้น

กลุ่มสื่อจีนและสื่อเทศเผยว่า โรงงาน 2 แห่งในคุนซันของฟ็อกซ์คอนน์ได้หยุดปฏิบัติการผลิตมาตั้งแต่วันพุธที่แล้ว (20 เม.ย.) หลังจากพบผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงงาน พนักงานทั้งหมดถูกกักตัวในหอพักคนงานของทั้ง 2 โรงงานรัฐบาลท้องถิ่นเมืองคุนซันแถลง (21 เม.ย.) ว่าเจ้าหน้าที่สั่งการล็อกดาวน์โรงงาน 2 แห่งของฟ็อกซ์คอนน์ซึ่งตั้งอยู่ในเตี้ยนฟา และฝูหง ทางทิศเหนือของเมืองคุนซัน สำหรับโรงงาน 2 แห่งนี้เป็น 2 ใน 4 แคมปัสโรงงานของฟ็อกซ์คอนน์ผู้รับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่สุดของโลกโฆษกบริษัทฟ็อกซ์คอนน์ แถลง (25 เม.ย.) ว่า ผลกระทบจากการหยุดการผลิตชั่วคราวของโรงงานที่คุนซันมีไม่มากนัก เนื่องจากบริษัทได้โยกย้ายการผลิตไปยังที่อื่นๆการล็อกดาวน์โรงงาน 2 แห่งของฟ็อกซ์คอนน์ในคุนซัน เกิดในจังหวะที่รัฐบาลท้องถิ่นในคุนซันกำลังเตรียมที่จะผ่อนปรนข้อจำกัดการเดินทางและไฟเขียวให้โรงงานกลับมาผลิตต่อในต้นสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลท้องถิ่นได้ไฟเขียวให้บริษัทกลุ่มแรกซึ่งมี 60 ราย กลับมาผลิตเมืองคุนซัน มณฑลเจียงซูทางชายฝั่งตะวันออกจีน ดำเนินมาตรการล็อกดาวน์เมืองในต้นเดือน เม.ย.เพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน และยังเป็นการสกัดไม่ให้ลามไปซ้ำเติมเซี่ยงไฮ้ซึ่งกำลังสู้ศึกต้านโควิดอย่างเลวร้ายที่สุดอยู่แล้ว ทั้งนี้ คุนซันอยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ไปทางตะวันออกเพียง 51 กม.ในวันศุกร์ (22 เม.ย.) มีรายงานพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 23 รายในคุนซัน โดยเป็นการดีดตัวเพิ่มจากจำนวนเลขหลักเดียวของช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านั้นตำรวจในชุดและอุปกรณ์ป้องกันโควิดครบครันเฝ้ายามบริเวณแคมปัสของฟ็อกซ์คอนน์ในวันที่ 23 เม.ย. เจ้าหน้าที่จำกัดการเข้าไปในบริษัทถนนรอบโรงงานทั้ง 4 แห่งของฟ็อกซ์คอนน์ในต้นเดือน มี.ค. ฟ็อกซ์คอนน์ต้องหยุดการผลิตชั่วคราวที่โรงงานในเซินเจิ้นระหว่างล็อกดาวน์เมืองเพื่อสกัดโควิดสายพันธุ์โอมิครอน แต่ฟ็อกซ์คอนน์ก็ดิ้นรนให้โรงงานที่เซินเจิ้นกลับมาผลิตโดยใช้ระบบควบคุมแบบปิดหลังจากหยุดไป 2 วันฟ็อกซ์คอนน์เป็นบริษัทจากไต้หวัน เข้ามาตั้งโรงงานแห่งแรกในคุนซันเมื่อปี 1993 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายอาณาจักรธุรกิจโรงงานในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีซึ่งครอบคลุมพื้นที่นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู และมณฑลเจ้อเจียง คนงานในโรงงานของฟ็อกซ์คอนน์ที่เมืองคุนซันมากถึงหลายหมื่นคน รายได้สะสมของบริษัทนับจากปี 1993 สูงถึง 290,000 ล้านหยวน (44,600 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากข้อมูลพีเพิล เดลี่เผยเมื่อปี 2020ที่มา : Foxconn suspends production at two factories in eastern city of Kunshan, putting Apple’s China supply chain on edge Foxconn unit sees limited impact from suspended China plant (Reuters)