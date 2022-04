(ชมภาพ/คลิป) เสียงบ่นระงมหลัง “กำแพงล็อคดาวน์เซี่ยงไฮ้” กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลจีน

วีอีโอชิ้นหนึ่งที่ถูกโพสต์ใน เวยปั๋ว แสดงภาพกลุ่มผู้อาศัยในชุมชนยืนบระเบียงร้องตระโกนอย่างขุนเคืองใส่กลุ่มคนงานที่กำลังกั้นรั้วปิดชุมชน วีอีโออีกชิ้นเป็นภาพประชาชนพยายามรื้อถอนรั้วปิดชุมชน

นอกจากนี้ มีการแชร์วีดีโอเพลง "Do You Hear The People Sing?" ซึ่งมีความหมายว่า “คุณได้ยินเสียงร้องของประชาชนไหม” ซึ่งเป็นเพลงจากภาพยนตร์และละครเรื่องดังของฝรั่งเศส เรื่อง Les Miserables ที่เนื้อหากล่าวถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน ข้อมูลแอพฯเวยบปั๋วระบุว่าเพลง“คุณได้ยินเสียงร้องของประชาชนไหม” นี้ถูกแชร์หรือพูดถึงบน เวยปั๋ว 90 ล้านครั้งในวันเสาร์ (23 เม.ย.)

กระแสเสียงบ่นระงมและภาพที่คนงานสวมชุดป้องกันเชื้อโรคกำลังปิดทางเข้าชุมชนและปิดถนนหลายเส้นทางด้วยรั้วสีเขียวสูงสองเมตร กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียวแดนมังกรในสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงถึงคำถามและคำร้องเรียนของผู้อาศัยในชุมชนที่ถูกปิดในเซี่ยงไฮ้ที่นับวันดังขึ้นๆชาวเน็ตคนหนึ่งเขียนใน ‘เวยปั๋ว’ โซเชียลมีเดียยอดฮิตคล้ายทวิเตอร์ของจีนสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุในรายงานข่าวว่า ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทำไมเจ้าหน้าถึงตะลุยสร้างรั้วกั้นปิดชุมชน เท่าที่ทราบคือในวันเสาร์(23 เม.ย.) มีประกาศจากหน่วยงานรัฐในชุมชนแห่งหนึ่ง เผยว่า มีการดำเนิน”มาตรการกักตัวอย่างเข้มข้น” ในบางชุมชนข่าวรอยเตอร์ ยังระบุว่าไม่สามารถระบุยืนยันหน่วยงานที่ออกประกาศนี้ สิ่งที่เห็นคือ มีรั้วสีเขียวปิดบริเวณตามถนนในใจกลางเซี่ยงไฮ้เมื่อวันอาทิตย์(24 เม.ย) และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็มีตำรวจตะเวนตรวจตราตามถนนสายต่างๆในเซี่ยงไฮ้ นำเครื่องปิดกั้นมาปิดถนนและบอกให้ผู้ที่สัญจรในบริเวณนั้นกลับบ้านมหานครเซี่ยงไฮ้ดำเนินมาตรการควบคุมโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดใหญ่จากเดือน มี.ค. และมีใช้มาตรการล็อคดาวน์อย่างเข้มข้นในช่วงสามสัปดาห์มานี้ และเกิดความคับข้องใจต่อปัญหาต่างๆที่เกิดจากการล็อคดาวน์ อาทิ การเข้าถึงอาหาร การรักษพยาบาลและยา การสูญเสียรายได้ ครอบครัวต้องแยกกันอยู่คนละทิศทาง และเงื่อนไขการกักตัวเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญสุดแห่งหนึ่งของจีน มีผู้อาศัย ราว 25 ล้านคน อีกทั้งโรงงานการผลิตต่างๆในภาคอุตสาหกรรมสำคัญๆต่างก็ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์รอยเตอร์อ้างข้อมูลจากผู้อาศัยในเมืองและข้อความที่โพสต์ใน เวยปั๋ว เผยว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการย้ายคนทั้งหมดในชุมชนรวมทั้งผู้ที่ไม่ติดเชื้อโควิด โดยเจ้าหน้าที่บอกเหตุผลว่าจำเป็นต้องฆ่าเชื้อในบ้านโลกโซเชียลกลายที่สถานที่แสดงความคับข้องใจต่อมาตรการล็อคดาวน์อย่างเข้มข้น อีกทั้งการต่อสู้กับการเซนเซอร์ขณะที่เจ้าหน้าที่ไล่กวดลบล้างข้อมูลประท้วงรัฐบาลคณะกรรมาธิการสุขภาพประจำเซี่ยงไฮ้ แถลงในเสาร์ ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มีจำนวน 39 ราย เทียบกับวันก่อนหน้าที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด เท่ากับ 12 รายสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นที่ไม่มีอาการ เท่ากับ 19,657 ราย ขยับลงหน่อยจากตัวเลข 20,634 ของวันก่อนหน้าคลิป: ‘เสียงร้องตระโกนแห่งเดือนเม.ย.’