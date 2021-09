ทะยานขึ้นบ็อกซ์ออฟฟิศอันดับหนึ่ง โกลเด้นวีควันชาติจีนไปกับ “The Battle at Lake Changjin”

ภาพยนตร์ The Battle at Lake Changjin กำกับโดยผู้สร้างหนังและผู้กำกับชั้นครูถึงสามท่าน

Farewell to My Concubine

‘อู๋จิง’

เดิมทีถูกวางตารางให้ฉายกลางเดือนส.ค. แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดจึงถูกเลื่อนมาฉายช่วงนี้ เป็นที่คาดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสามารถกระตุ้นยอดบ็อกซ์ออฟฟิศที่ซบเซาช่วงหยุดวันไหว้พระจันทร์ที่ผ่านมาได้ แฟนหนังอีกหลายคนยังตั้งตารอดูการถ่ายทอดเรื่องราวสงครามต่อต้านการรุกรานของสหรัฐฯ และช่วยเหลือเกาหลี (War to Resist US Aggression and Aid Korea, 1950-1953) ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยมีใครนำมาทำเป็นภาพยนตร์หรือละครผู้มีผลงานกำกับภาพยนตร์โดดเด่นคือ(ชื่อพากย์ไทย: หลายแผ่นดิน แม้สิ้นใจ ก็ไม่ลืม),ผู้กำกับ(ชื่อพากย์ไทย: ยุทธภูมิทะเลแดง),ผู้กำกับ(ชื่อพากย์ไทย: ยุทธการยึดผาพยัคฆ์),ผู้อำนวยการบริหารการสร้างภาพยนตร์เรื่อง(ชื่อพากย์ไทย: มังกรสร้างชาติ)แสดงโดยจากเรื่องและนักแสดงวัยรุ่นจากเรื่องและสมาชิกวงภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มขายตั๋วล่วงหน้าตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา (25 ก.ย.) โดยสามารถกวาดรายได้ไปถึง 50 ล้านหยวนในวันแรก ตั๋วรอบพิเศษขายหมดอย่างรวดเร็ว ถึงจะฟังดูไม่เลวแต่ก็ต้องรอลุ้นกันต่อ เพราะด้วยผู้ชมท่านหนึ่งที่มีโอกาสได้ดูบอกว่าระหว่างช่วงหนังฉายสามชั่วโมงนั้นไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้ำเลย “ฉันรู้สึกได้ถึงความกล้าหาญของทหารจีนที่พร้อมสละทุกอย่างเพื่อปกป้องบ้านเกิด ปกป้องประเทศของเรา”โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์บอกกับสื่อว่า ประเทศจีนในขณะนั้นที่บอบช้ำจากสงครามและยังไม่มีอำนาจอะไร ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลก แต่จีนก็ไม่หวั่น ทำไมคนจีนถึงกล้าสู้ตายในสงครามอันขมขื่นนี้? อาจเป็นเหมือนคำพูดของ เหมา เจ๋อตง ที่ว่าผู้ชมหลายคนประทับใจบทจากในหนังที่ว่าทหารวัยฉกรรจ์หลายพันคนต้องจบชีวิตในยุทธการทะเลสาบฉางจิน หรือเรียกอีกชื่อว่ายุทธการอ่างเก็บน้ำโชซิน เพื่อเอาชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของสหรัฐฯและช่วยเหลือเกาหลี หรือที่รู้จักในชื่อสงครามเกาหลีภาพยนตร์เรื่องนี้ต่างจากสารคดีหรือละครที่มักโชว์แต่เลือดและความยากเข็ญบนสนามรบแสดงให้เห็นการตัดสินใจส่งทหารเข้าเกาหลีของ เหมา เจ๋อตง และการส่งลูกชายตัวเองไปร่วมรบ ผู้ที่สุดท้ายก็จบชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐฯเมื่อประจันหน้ากับรถถัง กองปืนใหญ่ และกองทัพอากาศอันทรงพลังจากสหรัฐฯ ทหารจีนผู้ติดอาวุธเบาและแทบไม่มีเสื้อผ้าพอจะป้องกันความหนาวต้องสู้กับนาวิกโยธินที่ติดอาวุธหนัก พวกเขารู้เพียงว่าที่มา: