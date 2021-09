‘อดิดาส’ เป็นเหตุ... แต่ ‘ก่งลี่’ โนแคร์ ขึ้นปก ‘โว้ก จีน’ ตอกย้ำแท่น “นางพญาแห่งวงการ”

ถือเป็นดาราคนแรกที่ได้ขึ้นปกในยุคของบรรณาธิการบริหารโว้กฉบับภาษาจีนคนใหม่

ครองตำแหน่ง คอนเซ็ปต์อาร์ตของการถ่ายครั้งนี้ที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ไซไฟในตำนานแห่งยุค 60 ‘2001 จอมจักรวาล’ (2001: A Space Odyssey) กำกับโดย’สแตนลีย์ คูบริก’ (Stanley Kubrick) ภาพที่ออกมาจึงเน้นไปที่เรื่องของอนาคตอันเวิ้งว้างและเทคโนโลยี แถมยังมีการเปลี่ยนฟอนต์ให้เข้ากับธีมปกครั้งนี้ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่แปลกใหม่ของโว้ก

แต่นิตยสารเพิ่งวางแผงไปไม่ทันไร ชาวเน็ตตาผีก็สร้างงานสร้างอาชีพให้ ‘ก่งลี่’ อีกแล้ว ด้วยข้อหาใส่เสื้อยี่ห้ออดิดาสในการถ่ายทำนิตยสารโว้กฉบับภาษาจีนประจำเดือนตุลาคม

เวยปั๋วสังเกตว่ามีการให้เครดิตแบรนด์อดิดาสในส่วนของเครื่องแต่งกายที่ใช้ถ่ายแฟชั่น

จากกรณีนี้ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้บอยคอตก่งลี่ในโซเชียลมีเดียฮิตสุดของจีน เวยปั๋ว (ทวิตเตอร์แห่งเมืองจีน) ผู้ไม่พอใจให้เหตุผลว่าการกระทำของก่งลี่เป็นการดูหมิ่นจีนข้อกล่าวหานี้ถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะก่งลี่สละสัญชาติจีนและกลายเป็นพลเมืองสิงคโปร์ไปเรียบร้อยเมื่อปี 2008 แต่ในส่วนของการถ่ายแฟชั่นโว้ก หากใครได้ดูภาพจากข่าว บทสัมภาษณ์ก่งลี่ จะเห็นได้ว่าแต่มีชาวเน็ตตาผีในอันเนื่องมาจากความกังวลเรื่องการบังคับใช้แรงงานชาวอุยกูร์ ในตอนนั้น มีคนดังมากกว่า 30 คนออกแถลงการณ์ประณามแบรนด์สินค้าที่ปฏิเสธฝ้ายซินเจียง ‘ดิลราบา ดิลมูรัต’ หรือที่คนไทยรู้จักในนามและนักร้องฮ่องกงถึงกับออกมายกเลิกสัญญาร่วมงานกับทางอดิดาสโฆษกนิตยสารโว้ก กล่าวบนเวยปั๋วว่าโปรเจกต์ที่ทำกับก่งลี่นี้ใช้เวลาถึง “150 วันและคืน” เพราะมีการเปลี่ยนและแก้ไขคอนเซ็ปต์หลายต่อหลายครั้งโว้กเผยว่าก่อนการถ่ายปก มีการฟิตติ้งคอสตูมถึง 3 ครั้ง ล้วนแล้วแต่ใช้ชุดและเครื่องประดับที่มีคุณภาพสูงสั่งทำพิเศษ ในบทความยังมีการพูดถึงว่าก่งลี่เป็นคนตัดสินใจรายละเอียดของคอสตูมที่ใช้ถ่าย เว็บข่าวบันเทิงรายงานว่าจากเนื้อหาในบทความ ชาวเน็ตจึงสรุปได้ว่าก่งลี่จงใจใส่อดิดาส แม้จะเป็นแบรนด์ที่มีประวัติ ‘ดูหมิ่นจีน’ ก็ตามมีคนเรียกเธอว่า “กล้วยสิงคโปร์” (กล้วย หมายถึงคนเอเชียที่มีวิถีชีวิต ความคิด วัฒนธรรมแบบฝรั่ง เหมือนกล้วยที่เปลือกสีเหลือง แต่มีเนื้อสีขาว ส่วนใหญ่ใช้ในแง่ลบ) และเรียกร้องให้แบนก่งลี่จากการทำงานในจีนหากใครอยากอ่านทัวร์จีนลงก่งลี่ในเวยปั๋วด้วยตาตัวเองแม้กระทั่งค่ายสื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ไม่เล่นด้วย เว็บรวมข่าวก็ลงข่าวปกโว้กฉบับก่งลี่แบบปล่อยเบลอ ไม่สนใจการชงประเด็นนี้เลยสักนิดยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา Global Times ลงข่าวเรื่องชุดดำหัวจรดเท้าของในงาน Met Gala ว่าถูกวิจารณ์จากชาวเน็ตจีนอย่างไร ช่วงท้ายข่าวยังเสริมอีกว่าครั้งล่าสุดที่ Met Gala ได้รับความสนใจจากคนจีนขนาดนี้คือเมื่อปี 2015 จัดในธีม ‘China: Through the Looking Glass’ ที่ก่งลี่ได้เป็นประธานร่วมจัดงานกับคนดังในวงการอีกหลายคน ปีนั้นก่งลี่ก็ได้อวดเสน่ห์แบบตะวันออกอย่างสง่างามในชุดกี่เพ้ากำมะหยี่สีแดง ดีไซน์โดยความย้อนแย้งคือแฟชั่นบล็อกเกอร์คนหนึ่งก็ได้โพสต์บนหน้าเวยปั๋วของตัวเองที่มีผู้ตามถึง 340,000 คน ให้ไปลองใส่ลองซื้อกันได้ที่อดิดาสคอนเซ็ปต์สโตร์ ปรากฏว่าก่งลี่เป็นดาราที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลระดับโลก หลังเริ่มต้นในเส้นทางนักแสดงกับภาพยนตร์เรื่องเมื่อสามสิบกว่าปีก่อน เธอก็ไม่เคยหยุดที่จะพิสูจน์ความสามารถและท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง เกียรติภูมิของเธอยืนยันได้จากรางวัลของสถาบันภาพยนตร์มากมายหลายสำนัก ก่งลี่ยังเป็นนักแสดงหญิงเอเชียคนแรกที่ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการตัดสินเทศกาลภาพยนตร์เวนิซและเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินที่มา: