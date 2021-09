(ชมคลิป) “สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์” ชมการแสดงระบำเงา ‘วัฒนธรรมวันไหว้พระจันทร์’

อนึ่งหรือเคยเชิญคณะแสดงเต้นระบำเงาฯนี้ไปแสดงใน CCTV Mid-Autumn Festival Gala ปี 2017เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ในจีนเรียกว่าซึ่งในภาษาอังกฤษแปลว่าตรงกับคืนวันเพ็ญเดือนแปด ตามปฏิทินจันทรคติจีนหนึ่งในนั้นคือ นางฉางเอ๋อลอยไปอยู่บนดวงจันทร์หลังจากที่กินยาอายุวัฒนะของโฮ่วอี้ผู้เป็นสามี นางต้องอยู่บนดวงจันทราอย่างเดียวดายโดยมีเพียงกระต่ายเป็นเพื่อน สำหรับตำนานจริงๆแล้ว ตำนานฉังเอ๋อไม่ได้เป็นที่มาของเทศกาลไว้พระจันทร์ อาจด้วยเพราะนางถูกยกให้เป็นจึงถูกนำมาเชื่องโยงกับวันไหว้พระจันทร์ตำนานอีกเรื่องคือ การใช้ขนมไหว้พระจันทร์เป็นสื่อในการลุกขึ้นสู้ต่อต้านพวกมองโกลในยุคราชวงศ์หยวน ได้กลายเป็นที่มาของการไหว้พระจันทร์กันอย่างจริงจังในวันเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง หรือ “จงชิว” และสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนสาระของวันไหว้พระจันทร์เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยจากที่เป็นเพียงงานเทศกาลรื่นเริง จนกลายเป็นพิธีกรรมวันไหว้พระจันทร์อย่างเป็นทางการในยุคและสาระสำคัญอีกข้อของ ‘เทศกาลจงชิว’ คือ เป็นที่สำคัญรองมาจากวันตรุษจีน การแจกจ่ายขนมไหว้พระจันทร์กันในหมู่มวลญาติมิตร ก็เป็นอีกหนึ่งสาระสำคัญในคืนวันเพ็ญเดือนแปดนี้ด้วยมีมาตั้งแต่สมัยถังและซ่ง แต่นั่นเป็นขนมทั่วไปที่มีขายทั้งปี ขนมไหว้พระจันทร์ที่ทำขึ้นสำหรับวันเทศกาลนี้โดยเฉพาะ เพิ่งจะมีกันในสมัยราชวงส์หมิงและชิง และยังคงเป็นขนมประจำเทศกาลมาตราบจนทุกวันนี้Clip: การแสดงเต้นระบำเงา ‘วัฒนธรรมวันไหว้พระจันทร์’Clip: CCTV Shadow dance - May We All Be Blessed with Longevity | CCTV English