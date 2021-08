เกินต้าน! ตามส่องความสวยปังของ ‘จินเฉิน’ ใน 3 บทบาทจาก 3 ซีรีส์ดังที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้

ไม่มีแผ่วเลยสำหรับวงการซีรีส์ของทางฝั่งจีนที่ช่วงนี้ก็ไม่วายมีผลงานเรื่องใหม่ ๆ ปล่อยออกมาให้เราได้รับชมกันแบบรัว ๆ เหมือนเช่นเคย โดยจากการไปตามส่องเก็บข้อมูล ในส่วนของนักแสดงซึ่งเป็นปัจจัยที่ดึงดูดผู้ชมได้เป็นอย่างดี สิ่งหนึ่งที่โต๊ะฯจีนแอบไปสังเกตเห็นและพบว่าน่าสนใจมาก นั่นก็คือ จากบรรดาซีรีส์จีนที่กำลังออกอากาศและได้รับความนิยมอยู่ในช่วงนี้ มีนักแสดงสาวสวยอยู่คนหนึ่งที่ได้ร่วมแสดงและครองบทเด่นไปรวดเดียวถึง 3 เรื่องด้วยกัน!! ซึ่งเธอคนนั้นมีนามว่า

นั่นเอง...

เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ 3 เรื่อง 3 รสที่เราจะได้เห็น

‘จินเฉิน’

ใน 3 บทบาทที่ต่างกันสุดขั้วอย่างแน่นอน งานนี้ใครที่สนใจอยากจะตามส่องความสวยปังที่มาพร้อมกับทักษะการแสดงสุดเลิศแบบจัดเต็มของ ‘จินเฉิน’ นักแสดงสาวมากความสามารถคนนี้ล่ะก็ สามารถเช็คลิสต์ติดตามรับชมซีรีส์ทั้ง 3 เรื่องได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะ





(金晨) นางแบบ นักแสดงสาวชาวจีนวัย 31 ปี เกิดที่เมืองจี่หนาน มณฑลชานตง ประเทศจีน เข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเมื่อปี 2011 ในผลงานซีรีส์จีนแนวกำลังภายในเรื่อง(Kong Que Ling: 孔雀翎) นอกจากนั้นในปีเดียวกันยังได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการประกวดเต้นชื่อดังอย่าง(舞动奇迹 3) จนในที่สุดสามารถคว้าแชมป์ของซีซั่นนั้นไปครองได้อีกด้วยต่อมาหลังจากเริ่มมีชื่อเสียงได้มีผลงานการแสดง โดยเฉพาะในฝั่งของซีรีส์ออกมาให้ได้รับชมกันอีกหลายเรื่อง ที่เด่น ๆ ก็อย่างเช่น(WuXin The Monster Killer: 无心法师) ปี 2015(Mengfei Comes Across: 萌妃驾到) ปี 2016 และ(Fearless Whispers: 隐秘而伟大) ปี 2020ล่าสุดหากบอกว่าช่วงนี้เป็นของนักแสดงสาวหน้าสวยก็ดูเหมือนจะไม่เกินจริงเสียเท่าไหร่นัก เนื่องจากในบรรดาซีรีส์กระแสดีที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้ เธอได้มีโอกาสร่วมแสดงในบทบาทเด่น ๆ ที่จะทำให้ผู้คนได้จดจำความสวยปังที่มาพร้อมกับทักษะการแสดงสุดยอดเยี่ยมของเธอไปแล้วถึง 3 เรื่องด้วยกัน ซึ่งแน่นอนว่างานนี้โต๊ะฯจีนก็ไม่พลาด ขออาสาพาคุณผู้อ่านไปส่องกันเสียหน่อยสิว่าสำหรับในซีรีส์เรื่องหรือ(北辙南辕)ได้รับบทเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่แทบจะเพียบพร้อมไปซะทุกอย่าง ทั้งหน้าตาดี ฉลาด การศึกษาสูง แต่แล้วชีวิตของเธอกลับมีโชคชะตาความรักที่แสนจะอาภัพ โดยจุดเริ่มต้นของความอาภัพที่ว่านี้มาจากที่วันหนึ่งเธอได้พบว่าแฟนที่คบกันมากว่า 5 ปีและกำลังจะแต่งงานด้วยนั้น มีภรรยาอยู่แล้ว อีกทั้งด้วยความกระทบกระเทือนจิตใจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคนรัก ยังทำให้เธอได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ จนสุดท้ายต้องตัดมดลูกทิ้งและสูญเสียลูกในท้องไปถึงแม้ต่อมาบทที่รับบทโดยจะยังคงยืนหยัดลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้ง แต่ด้วยจุดนี้เองที่ทำให้เป็นเสน่ห์ให้ชวนน่าติดตามมากว่าท้ายที่สุดจะถ่ายทอดบทบาทตัวละครของผู้หญิงที่มีปมจากการเคยประสบกับภาวะอ่อนแอในชีวิตเข้าอย่างจังให้กลับมาเป็นคนใหม่ได้เป็นอย่างไรในซีรีส์สุดฮิตที่กำลังดังเป็นพลุแตกอย่างหรือ(你是我的荣耀)รับบทเป็นอดีตแฟนสาวของหรือพระเอกของเรื่องที่รับบทโดย(杨洋) โดยตามพล็อตเรื่องแล้วตัวละครที่รับบทโดยนั้นจัดอยู่ในหมวดของผู้หญิงสวย เก่ง สุดมั่นใจ ตัวเธอกับอวี๋ถูคบหากันในสมัยเรียนมหาวิทยาลัย แต่ก็ต้องเลิกรากันไปเนื่องจากต่างคนต่างมีความฝันและมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน จนกระทั่งในคราที่ต้องวนกลับมาเจอกันอีกครั้ง เมื่อเธอพบว่าและ(นางเอกของเรื่องรับบทโดย) ต่างเริ่มมีความรู้สึกดีต่อกัน จึงพยายามทำบางอย่างเพื่อขัดขวางความสัมพันธ์ของพวกเขาว่ากันว่า ณ ปัจจุบันแม้บทของจะขึ้นชื่อว่าเป็นบทรับเชิญ แต่จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของในบทบาทนี้ก็เริ่มปรากฎให้เห็นกันในระดับหนึ่งแล้ว พิสูจน์ได้จากที่ว่าตัวของสามารถถ่ายทอดตัวละครซึ่งเดิมทีในเวอร์ชั่นนิยายต้นฉบับไม่ได้มีบทบาทมากมายอะไรนัก ออกมาได้อย่างโดดเด่นจนกลายเป็นที่จับตามองไม่แพ้ตัวละครอื่น ๆ เลยล่ะจ๊ะสำหรับซีรีส์เรื่อง(玉楼春)รับบทเป็นลูกสะใภ้คนที่สามของบ้านตระกูลซุน (พี่สะใภ้พระเอก) ซึ่งด้วยความที่มีชาติกำเนิดอันสูงส่ง บวกกับบุคลิกสุดเข้มแข็ง เป็นนักวางแผนมีความชำนาญกับการจัดการเรื่องน้อยใหญ่ในบ้าน ทำให้สถานะในบ้านของสวี่เฟิ่งเฉียวต่างเป็นที่น่าเคารพนับถือมาก ถึงขนาดที่ว่าสามีของตัวเองยังต้องเกรงกลัวจากทักษะการแสดงและความโดดเด่นของในซีรีส์เรื่องนี้ ทำให้ทั้งตัวเธอและตัวละครได้รับกระแสตอบรับและการถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก โดยทางแหล่งข่าวจากได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังจากซีรีส์เริ่มออกอากาศไปได้ไม่นาน ชื่อของนั้นก็แทบจะขึ้นเป็นรายการค้นหายอดนิยมบนโลกโซเชียลของจีนในทันทีทันใดเลยล่ะจ้าซีรีส์: ติดตามรับชมซับไทยกันได้แล้วทางซีรีส์: ติดตามรับชมซับไทยกันได้แล้วทางซีรีส์: ติดตามรับชมซับภาษาอังกฤษกันได้แล้วทางช่องของ