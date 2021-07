ตามส่อง “Timeless Love” – “Song of Youth” อีก 2 ซีรีส์จีนน่าดูที่จะมาสร้างความสนุก สุดฟินส่งท้ายเดือนก.ค.นี้

เรียกได้ว่าวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา ทางฝั่งจีนเขามีการปล่อยซีรีส์ใหม่ ๆ ออกมาหลายเรื่องเลยทีเดียว โดยนอกจากซีรีส์แนวรักโรแมนติกชื่อดังจากทางเครือ Tencent อย่าง

(You Are My Glory: 你是我的荣耀) ที่นำแสดงโดยสองซุปตาร์

(杨洋) และ

(迪丽热巴) แล้ว

ก็ยังมีซีรีส์จากทางฝั่งของ

iQIYI

และ

YOUKU

อีกถึง 2 เรื่องที่ถูกปล่อยออกมาในวันเดียวกัน

ซึ่งงานนี้บอกเลยว่าคอซีรีส์จีนเตรียมพร้อมรับความสนุก สุดฟินส่งท้ายสิ้นเดือน 7 ต้อนรับต้นเดือน 8 กันไปแบบเต็ม ๆ ได้เลยจ้า

“เจียงเตียน”

“วัยรุ่นวัยฝัน”

“สูตรรักซินเดอเรลล่า”

*ปล. ซีรีส์เรื่อง

หรือ

พร้อมออกอากาศให้ได้รับชมกันในซับไทยแล้วทาง iQIYI ปัจจุบันอัพเดทถึงตอนที่ 8 แล้ว (สมาชิกดูฟรีดูได้แค่ถึงตอนที่ 4) โดยตอนใหม่จะถูกปล่อยออกมาทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 11:00 น. วันละ 2 ตอน สำหรับสมาชิก VIP ดูล่วงหน้าได้ก่อน 6 ตอน

ในซีรีส์

นั้นมีทัพทีมสมทบที่ดีซึ่งจะเข้ามาช่วยเสริมความน่าติดตามของเรื่องให้มากขึ้นด้วย

'ล่ามู่หยางจื่อ'

*ปล. น่าเสียดายที่ตอนนี้ซีรีส์เรื่อง

นั้นยังไม่มีซับไทยแบบเป็นทางการมาลงให้ได้รับชมกัน แต่คาดว่าถ้าออกอากาศต่อไปแล้วกระแสดี ทาง

YOUKU Thai

ก็อาจมีแนวโน้มที่จะเอามาลงให้ได้รับชมกันภายหลังได้เหมือนกัน ซึ่งโต๊ะฯจีนแอบแย้ม ๆ นิดหนึ่งว่า ถ้าหากใครที่รู้สึกอดใจรอไม่ไหวและสะดวกดูซับภาษาอังกฤษล่ะก็ สามารถตามไปหารับชมกันได้แล้วทางช่อง

YOUTUBE

ของ

"China Huanyu Ent. Official Channel"

ซึ่งปัจจุบันอัพเดทออกมาแล้วถึงตอนที่ 2 จ้า

เรียกได้ว่าสิ้นเดือนก.ค. นี้ คอซีรีส์จีนนั้นไม่ต้องกลัวเหงากันเลยทีเดียว เพราะจากแค่ลิสต์ซีรีส์เท่าที่ออกอากาศกันไปสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อวันที่26 ก.ค. ที่ผ่านมา ทั้ง

ซีรีส์รักสมัยใหม่ชื่อดัง

ซีรีส์รักวัยรุ่นสร้างบันดาลใจ “รักเหนือกาลเวลา”

และ

ซีรีส์พีเรียดคอมเมดี้เรียกเสียงฮา “Song of Youth”

นั้นก็ต่างเป็นซีรีส์จีนที่มีความน่าดูและควรค่าแก่การปักหมุดเก็บไว้ในลิสต์สุด ๆ ซึ่งงานนี้หากใครสนใจล่ะก็ อย่าลืมรีบตามไปสนุก ฟินแบบจัดเต็มส่งท้ายเดือนกันได้เลยตามช่องทางที่โต๊ะฯ จีนได้แปะข้อมูลไว้ให้ด้านบนเลยนะจ๊ะ

เริ่มกันที่เรื่องแรกจากทางฝั่งของที่ได้ปล่อยซีรีส์รักโรแมนติกในช่วงชีวิตวัยรุ่นออกมา โดยซีรีส์เรื่องดังกล่าวมีชื่อว่าหรือ(时光与你别来无恙) เนื้อหาในซีรีส์ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง(อ่านว่า) บอกเล่าเรื่องราวของหนุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ถูกกดดันจากทางครอบครัว เขาได้เจอและตกหลุมรักสาวรุ่นพี่นักเต้นที่กำลังเผชิญหน้ากับสภาวะตกต่ำในสายอาชีพของตัวเอง ต่อมาบนเส้นทางของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เจียงเตียนและเฉิงเฝยได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อย ๆ เข้ามารักษาบาดแผลในจิตใจและเติมเต็มชีวิตของกันและกัน จนในที่สุดการผ่านเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านั้นไปด้วยกันก็ทำให้พวกเขาทั้งคู่ได้เริ่มเติบโตขึ้นไปอีกขั้นสำหรับซีรีส์เรื่องหรือเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์รักวัยรุ่นแนวสร้างแรงบันดาลใจ ไล่ตามความฝันไปพร้อมกับความรักที่ได้นักแสดงนำหน้าใหม่สายไอดอลมารับบทให้ทั้งสิ้น โดยบทพระเอกของเรื่องนั้นอย่างได้(陈宥维) หนึ่งในสมาชิกวงผู้ชนะการแข่งขันจากรายการ(Youth With You: 青春有你) มาร่วมแสดงนำให้ อีกทั้งในส่วนนางเอกของเรื่องก็ได้(徐艺洋) ไอดอลสาวสังกัด(บริษัทของ) เด็กฝึกจากรายการเซอร์ไววัล(创造 2020) มารับหน้าที่ถ่ายทอดบทบาทสาวนักเต้นอย่างให้ด้วยเช่นกันซึ่งถึงแม้ฝ่ายชายอย่างจะมีประสบการณ์ในงานแสดงบทบาทสมทบในผลงานเรื่องอื่น ๆ มาก่อนแล้วบ้าง อาทิเช่น(Story of Yanxi Palace ปี 2018)(The Eternal Love S2 ปี 2018) และ(Cinderella Chef 萌妻食神 ปี 2018) แต่ซึ่งบอกเลยว่างานนี้น่าติดตามมากจริง ๆ ว่าพระเอกนางเอกมือใหม่คู่นี้จะแสดงออกมาได้เป็นอย่างไร จะหวาน ฟิน ถูกใจคนดูกันหรือไม่?มาต่อกันด้วยเรื่องถัดไป ด้วยซีรีส์จากทางฝั่งของที่มีชื่อว่าหรือที่ในชื่อภาษาจีนเรียกว่า(玉楼春) เป็นผลงานซีรีส์พีเรียดจีนแนวโรแมนติกคอมเมดี้ เขียนบทและกำกับโดยโปรดิวเซอร์จีนชื่อดัง(于正) เนื้อเรื่องหลักบอกเล่าเรื่องราวของลูกสาวตระกูลขุนนางผู้ตกอับ เนื่องจากพ่อของตนถูกใส่ร้ายว่ายักยอกเงินจนต้องติดคุก ด้วยความที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวหลินเฉ่าชุนถูกบังคับให้ออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเอง จนทำให้เธอได้พบกับคุณชายผู้มั่งมีจากตระกูลซุน ทั้งคู่ตกหลุมรักกัน แต่ความรักครั้งนี้กลับต้องมีอุปสรรคเมื่อครอบครัวของฝ่ายชายไม่ยอมรับ ซึ่งต่อมาด้วยอุปสรรคมากมายนานาชนิด ๆ ภายหลังในที่สุดหลินเส่าชุนก็เลือกที่จะสู้ชีวิตจนถีบตัวเองขึ้นมาเป็นเศรษฐีนีผู้มีพร้อมทุกอย่างได้และเริ่มต้นพยายามหาความจริงเพื่อล้างมลทินให้กับตระกูลโดยในซีรีส์เรื่องนั้น ได้นางเอกสาว(白鹿) จากซีรีส์จีนสร้างชื่อเรื่อง(Love is sweet:半是蜜糖半是伤) มารับบทเป็นสตรีหญิงแกร่งในยุคโบราณที่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครับและกล้าฝ่าฝันทุกอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อทำชีวิตให้ดีขึ้นให้ ส่วนของบทพระเอกก็ได้(王一哲) นักแสดงหนุ่มจีนวัย 27 ปีมารับบทให้นอกเหนือจากสองพระนางแล้ว ข้อมูลจากทางสื่อจีนใน Sina news ได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่าไม่ว่าจะเป็น(金晨) นักแสดงสาวหน้าสวยผู้มากความสามารถอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงจีน หรือว่าจะเป็น(辣目洋子) นักแสดงสาวสายคอมเมดี้ที่จะยิ่งมาสีสันให้กับเนื้อเรื่องมากขึ้นก็ตามหากแต่ซีรีส์เรื่องนี้ยังขึ้นชื่อว่าเป็นถึงที่ผ่านการทุ่มทุนสร้างมากมาย นอกจากนั้นยังได้รับการการันตีความเลิศล่วงหน้าจากคำประกาศกร้าวของโปรดิวเซอร์ชื่อดังในฐานะของทีมผู้ผลิตของซีรีส์ด้วยว่าเรียกได้ว่ามีความชวนดูและน่าติดตามไม่แพ้เรื่องแรกเลยทีเดียว ยิ่งถ้าคนทำเขาจะการันตีว่าดีขนาดนี้ด้วยแล้วล่ะก็ งานนี้คงไม่ควรพลาดจริง ๆ แล้วล่ะจ้า