จีนชิงสัญญาฯ สร้างลานสนามบินใหม่กัมพูชา

นิเคอิ / เอเชียเอเวียชั่น เผย (23 พ.ย.) ว่า บริษัท Metallurgical Corporation of China (MCC) กิจการสัญชาติจีน ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและสร้างลานบินท่าอากาศยานแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ด้วยมูลค่าก่อสร้างลานบิน ที่ 405 ล้านเหรียญสหรัฐ



ตามรายงานของ Nikkei Asia ท่าอากาศยานแห่งนี้ มีค่าใช้จ่ายการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากจีน พันธมิตรสำคัญของกัมพูชา



ท่าอากาศยานอันทันสมัยเทียบเท่าประเทศเพื่อนบ้าน นับเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกัมพูชาในการกระตุ้นการท่องเที่ยว แต่โครงการอื่น ๆ ที่วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงรีสอร์ทแห่งใหม่ใกล้นครวัด ยังต้องรอความเป็นไปได้ในระยะยาว



ท่าอากาศยานแห่งใหม่และสัญญาของจีน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของกิจการฝรั่งเศสที่เคยครองอดีตอาณานิคมนี้ ซึ่งข่าวว่ามีบริษัทร่วมทุนชื่อ Cambodia Airports บริหารสนามบินหลักของประเทศ ทั้งในพนมเปญ เสียมราฐ และสีหนุวิลล์ บริษัทนี้ถือหุ้นโดยวินชี ของฝรั่งเศส 70 เปอร์เซ็นต์และ 30 เปอร์เซ็นต์โดยบริษัทร่วมทุนมาเลเซีย - กัมพูชา Muhibbah Masteron Cambodia เมื่อสนามบินแห่งใหม่ได้รับการพัฒนาแล้ว คาดว่าสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในพนมเปญ จะถูกเก็บไว้เพียงบริการเที่ยวบินภายในประเทศ การขนส่งสินค้าทางอากาศ การเดินทางของคณะผู้แทนของรัฐและการใช้งานทางทหาร



สัญญาก่อสร้างสนามบินพนมเปญแห่งใหม่นี้ จะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 700 เฮกตาร์ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ที่กว้างขึ้น ประมาณ 2,600 เฮกตาร์ อยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทในท้องถิ่น Overseas Cambodia Investment Corp หรือ OCIC



สื่อญี่ปุ่น นิเคอิ ที่เกาะติดก้าวย่างของจีนบอกว่า OICIC ดำเนินการโดยผู้ประกอบการจีน - เขมร บริหารโดย นายปุงเกียวแซ ประธานธนาคารแคนาเดีย ธนาคารใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ , OCIC ลงทุน 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถือหุ้น 90 เปอร์เซ็นต์ของโครงการ ในขณะที่สำนักเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐของกัมพูชาเป็นเจ้าของอีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ



รายงานจากสื่อยังพบว่า มีบริษัท อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ China State Construction Engineering ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจอีกแห่งที่กำลังสร้างอาคารผู้โดยสาร และ Foster & Partners of the US ซึ่งรับผิดชอบการออกแบบสนามบิน



Asian Aviation ระบุว่า ท่าอากาศยานกัมพูชายังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ ในขณะนี้ ซึ่งอาจจะเป็นการถามต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้า ทั้งชาวต่างชาติและชาวเขมร กล่าวหาว่า กัมพูชาให้จีนตั้งฐานทัพในประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชา กล่าวว่า คนกล่าวหาแบบนั้นมีเป้าหมายวางแผนปฏิวัติล้มรัฐบาล



เช่นเดียวกับการโต้คำวิพากษ์วิจารณ์การรับความช่วยเหลือจากจีนของกัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนระบุว่า หากผู้ที่วิจารณ์สามารถยกชื่อประเทศที่สามารถแทนที่ความช่วยเหลือของจีนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้ ก็ให้บอกมา แล้วเขาจะพิจารณาก้าวลงจากตำแหน่ง



นายกฯ ฮุนเซน ย้ำว่า ข้อกล่าวหาว่ากองกำลังทหารจีนปรากฏตัวในกัมพูชานั้นไม่มีมูลความจริงและไร้หลักฐาน



“มีแต่นักลงทุนชาวจีนและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่นี่ แล้วทหารจีนที่ว่านั้นอยู่ที่ไหน? ผมเบื่อข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงของชาวต่างชาติและชาวเขมรบางคน พวกคุณไม่เคยฟังผมเลย หลักฐานที่ว่ากัมพูชาทำข้อตกลงลับๆ กับจีนเพื่อใช้ฐานทัพเรือเรียมนาน 30 ปีอยู่ที่ไหน หากคุณไม่มีหลักฐานก็แสดงว่าคุณกำลังโกหก” ผู้นำเขมร กล่าว