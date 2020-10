Box Office จีนกวาดรายได้แซงหน้าสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ปีนี้โกยแล้ว 6 หมื่นล้าน

กลุ่มสื่อต่างชาติรายงาน (20 ต.ค.) รายได้จากการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) ของจีนพุ่งแตะ 1.988 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 6.2 หมื่นล้านบาท แซงหน้าสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

โรงภาพยนตร์ในจีนกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 20 ก.ค. 63 หลังปิดทำการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เป็นเวลาหลายเดือนปัจจุบัน จีนได้ผ่อนปรนข้อจำกัดในโรงภาพยนตร์ โดยอนุญาตให้เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้เข้าชมสูงสุดจากร้อยละ 50 ขึ้นเป็นร้อยละ 75 ต่อรอบที่ผ่านมา ผู้ชมภาพยนตรืจีนเริ่มบริโภคภาพยนตร์จีนมากขึ้น และมีหลายเรื่องที่ทำรายได้ดีกว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูด เช่น ภาพยนตร์เรื่อง “นักรบ 800” (八佰/ The Eight Hundred) ครองสัดส่วนรายได้สูงสุดเมื่อเดือนที่แล้ว คิดเป็นมูลค่า 3 พันล้านหยวน (ราว 1.39 หมื่นล้านบาท)ส่วนภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง “กำเนิดเจียงจื่อหยา” (姜子牙/ Legend of Deification) กวาดรายได้รวม 831 ล้านหยวน (ราว 3.86 พันล้านบาท) หลังเข้าฉายเพียง 3 วัน