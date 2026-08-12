"ณลาดา" น้องใหม่ GMM TV ทายาทไฮโซเข้าสู่วงการบันเทิงอีกคน

ทำเอาคนถามหากันให้ควั่ก เมื่อเห็นภาพสาวน้อยหน้าใสมาดลูกคุณหนู ที่คาดกันว่าเป็นนักแสดงน้องใหม่ในสังกัด GMM TV ซึ่งเมื่อดูจากไอจีมีผู้ติดตามกว่า 6 หมื่นคน ทำให้หลายคนคาดว่าเธอก็คืออินฟลู หรือ เน็ตไอดอล หน้าใส ตามสไตล์เด็กเจนนี้ แต่ขอบอกว่า สาวน้อยคนนี้มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดา เพราะเธอคือ “ณลาดา เพชรชาติ” อดีตหลีดงานบอลของจุฬาฯ และเป็นทายาทของแบรนด์สูทชื่อดัง
ณลาดา เป็นลูกสาวคนเดียวของ “เต้ย-ดุลยนาท เพชรชาติ” กับ “หลา-วิชุดา เพชรชาติ” ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษชั้นสูง แบรนด์ ดูลี่ (Duly) ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีชอปอยู่ในซอยสุขุมวิท49 และก่อนหน้านี้มีหน้าร้านอยู่ในโรงแรมสยามเคมปินสกี้
โดยเธอมีแววซุป’ตาร์แต่เด็ก ชอบร้อง ชอบเต้น กล้าแสดงออก เคยผ่านการถ่ายแบบให้แบรนด์สินค้ามากมาย เรียกได้ว่า DNA ดีเลิศ เพราะทั้งคุณพ่อก็หล่อ คุณแม่ก็สวย แถมยังหน้าเด็กกันทั้งคู่อีกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่รูปสมบัติที่เธอเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น แต่เรื่องความเก่งกาจด้านการเรียนก็ไม่น้อยหน้า เพราะเธอได้เข้าเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรอยคุณแม่
และเมื่อปีที่แล้วเธอยังได้รับเลือกให้เชียร์ลีดเดอร์งานฟุตบอลประเพณีจุฬา – ธรรมศาสตร์ อีกด้วย ในไอจีจะเห็นไลฟสไตล์ของสาวสังคมคนเก๋ ทั้งเดินทางท่องเที่ยว ได้รับเชิญเป็นแขกไปร่วมงานสังคมของแบรนด์ดังมากมาย และจะเห็นได้ว่ามีบรรดาโมเดลลิ่ง และเอเจนซี่ เพียรพยายามติดต่อทั้ง อินบอกซ์ ทั้งคอมเมนต์ ดึงตัวไปร่วมงานมากมาย
การได้มาร่วมงานกับค่ายใหญ่นี้ ต้องจับตาดูกันต่อไปว่า เธอจะมีผลงานอะไรออกมาให้ติดตามกันหลังจากนี้
ลองไปส่องภาพเธอตอนยังเด็กได้ที่นี่ >> https://mgronline.com/celebonline/detail/9550000158678
ชมภาพสวยๆ ของเธอได้ที่ >> https://www.instagram.com/lananalada/