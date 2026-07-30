อาดิดาส ผนึกกำลัง Les Mills รวมพลังคนรักการออกกำลังกาย ปล่อยพลังและสัมผัสประสบการณ์ฟิตเนสสุดเร้าใจ

อาดิดาส (ประเทศไทย) ร่วมกับ Les Mills (เลส มิลส์) ผู้นำระดับโลกด้านคลาสออกกำลังกายแบบกลุ่มจากประเทศนิวซีแลนด์ จัดงาน MOVE AS ONE – Road to LES MILLS LIVE Bangkok 2026 รวมพลังเหล่าคนรักการออกกำลังกายมาร่วมปลดปล่อยพลังและสัมผัสประสบการณ์ฟิตเนสสุดเร้าใจ ณ One Bangkok Park เพื่อเป็นสัญญาณแห่งการนับถอยหลังสู่ LES MILLS LIVE Bangkok 2026 มหกรรมฟิตเนสอีเวนท์ระดับโลกที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569
กิจกรรม MOVE AS ONE – Road to LES MILLS LIVE Bangkok 2026 รวมตัวกลุ่มคนรักการออกกำลังกายกว่า 200 คนที่เตรียมพร้อมมาฝึกความแข็งแกร่งของร่างกาย เริ่มต้นด้วยคลาสยอดนิยม BODYATTACK ที่เบิร์นไขมันกันด้วยท่วงท่าการเต้นแอโรบิกผสมผสานไปกับความรวดเร็วที่เพิ่มความแคล่วคล่องว่องไว ดีกรีความมันส์ค่อยๆ ไล่ระดับไปกับคลาส BODYJAM ที่เปลี่ยนลาน One Bangkok Park ให้กลายเป็น dance floor ทันที ด้วยเพลงสุดมันส์ที่แดนซ์กันชนิดที่เก็บเรียบกันทุกแคล
มาไต่ heart rate กันต่อ เมื่อ BODYCOMBAT เริ่มต้นขึ้นให้ทุกคนได้ออกอาวุธกันสุดพลัง ไม่ว่าจะเตะหรือต่อย เรียกได้ว่าปลดปล่อยพลังกันปิดท้ายกิจกรรม ก่อนจะฟินกันด้วยน้ำมะพร้าวที่ช่วยคืนความสดชื่นให้กับทุกคน
นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองสวมใส่ adidas Dropset 4 และ adidas Rapidmove รองเท้าสำหรับการเทรนนิงรุ่นล่าสุดของอาดิดาส เพื่อสัมผัสประสิทธิภาพในการรองรับการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย ตอบโจทย์การออกกำลังกายในทุกคลาสได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เตรียมพบกับ LES MILLS LIVE Bangkok 2026 มหกรรมฟิตเนสระดับโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–23 สิงหาคม 2569 ณ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้ที่สนใจสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ของฟิตเนสอีเวนท์ระดับโลกได้ในราคาเพียง 1,090 บาทเท่านั้น สามารถซื้อบัตรได้ที่ https://www.ticketmelon.com/lesmills/lesmillslivebangkok2026
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