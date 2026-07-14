"แพร วทานิกา" เฉียดหลังหัก!? ดีที่ฟิตกล้ามเนื้อมาจนแข็งแรง

ดีไซเนอร์สาวผู้รักสุขภาพ "แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา" ในฐานะแฟชั่นนิสต้าสาวสังคม เธอจึงดูแลสุขภาพเรื่อยมา จนได้เรือนร่างที่สวยสมส่วน ไม่เพียงด้านหน้าที่ดูสุดเซ็กซี่ แต่ด้านหลังเธอยังสวยสุดสตรอง สมกับเป็นสาวสุขภาพดี
วันนี้ เธอจึงมาแชร์ประสบการณ์เฉียดหลังหักให้ฟังกัน?
"เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แพรประสบอุบัติเหตุ เจ็ตสกีชนกับเรือ ตอนที่ชนความคิดแรกในหัวคือ หลังหักแน่ๆ พอมาถึงโรงพยาบาล แทบไม่เชื่อในสิ่งที่คุณหมอบอก ด้วยน้ำหนักตัวของแพร ตอนนั้นที่ประมาณ 47 กิโลฯ จริงๆ ด้วยแรงกระแทกขนาดนั้น กระดูกควรจะได้รับบาดเจ็บหนักกว่านี้ คุณหมอบอกว่า เพราะกล้ามเนื้อหลังแข็งแรง เลยช่วยรับแรงกระแทกไว้ได้ แม้ว่าตัวกล้ามเนื้อจะได้รับแรงดึง จนเกือบฉีกขาด สุดท้ายต้องทำ Shock Wave อยู่ประมาณ 3-5 ครั้ง เพื่อช่วยฟื้นฟู
ก่อนหน้านี้แพรก็เหมือนหลายๆ คน ที่โฟกัสการสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่เราชอบเป็นพิเศษ พี่ที่ bestfitts ก็เป็นคนคอยเคี่ยวเข็ญว่า หลังเป็นสิ่งสำคัญจริงๆ
หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้รู้เลยว่า การสร้างกล้ามเนื้อหลัง รวมไปถึงส่วนอื่นๆ ของร่างกาย สำคัญมากขนาดไหน เพราะสุดท้ายแล้ว การมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ก็อาจช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้
สำหรับแพร อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้เห็นคุณค่าของการดูแลร่างกาย ในมุมที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อน"
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