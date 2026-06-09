MOTIF เปิดแคมเปญ ที่คนรักการแต่งบ้านต้องไม่พลาด

สำหรับใครที่รักการตกแต่งบ้าน ต้องไม่พลาดแคมเปญ Mid-Year Clearance Sale 2026 จาก MOTIF ที่ขนข้อเสนอพิเศษประจำปี ลดสูงสุด 80% มาเอาใจเต็มที่ กับคอลเลกชันที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน งานดีไซน์ที่ผสานความงาม คุณภาพ และนวัตกรรมเข้าด้วยกัน สมกับเป็นจุดหมายปลายทางของการใช้ชีวิตเหนือระดับที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ ไลน์ติ้ง และของตกแต่งบ้านจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่างแท้จริง โดย MOTIF มุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการอยู่อาศัยผ่านผลงานการออกแบบระดับโลก ที่ช่วยเติมเต็มทุกพื้นที่ให้สะท้อนรสนิยมและไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569 ณ MOTIF ชั้น 4 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และชั้น 3 สยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 20.00 น. หรือโทรศัพท์ 02 160 5984