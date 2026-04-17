อัปเดตความรักในแวดวงนักกีฬาดัง

ในวงการกีฬามีเรื่องราวความรักอัปเดตกับเขาเหมือนกัน แม้จะไม่มากมายหรือดราม่าเท่ากับวงการบันเทิงก็ตาม ที่ผ่านมา มีเรื่องราวความรักของหลายคู่ที่พร้อมจะประกาศให้โลกได้รับรู้
:: ยานนิค ซินเนอร์
นักเทนนิสสัญชาติอิตาลีวัย 24 ปี ที่ครองอันดับ 2 ของโลก เคยตกเป็นข่าวลือเรื่องสัมพันธ์รัก จนกระทั่ง ต้องออกมาเปิดเผยว่ากำลังคบหาอยู่กับ “ไลลา ฮาซาโนวิช” นางแบบชาวเดนมาร์กวัย 25 ปี ซึ่งเธอคนนี้ก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับความสัมพันธ์กับนักกีฬา เพราะจนถึงฤดูใบไม้ผลิปี 2025 เธอเคยเป็นแฟนสาวของนักแข่งรถ “มิค ชูมัคเกอร์” อยู่ก่อน
:: วีนัส วิลเลียมส์
“มันเป็นวันที่มีความสุขที่สุด สวยงามที่สุด และหวานชื่นที่สุด” วีนัส วิลเลียมส์ นักเทนนิสวัย 45 ปี บรรยายถึงงานแต่งงานของเธอกับ “อันเดรีย เปรติ” นักแสดงวัย 37 งานฉลองกินเวลาหนึ่งสัปดาห์ ทั้งคู่คบหากันมาตั้งแต่ปี 2024 และหมั้นกันในช่วงต้นปี 2025 ทั้งสองจัดงานแต่งงานครั้งแรกในเดือนกันยายนปีที่แล้วที่อิตาลี แต่เนื่องจากขั้นตอนต่างๆ ใช้เวลานานเกินไป พวกเขาจึงจัดพิธีแต่งงานครั้งที่สองในสหรัฐอเมริกาก่อนวันคริสต์มาส
:: คริสเตียโน โรนัลโด
หลังคบหาและอยู่กินกันมานานกว่า 8 ปี นักเตะวัย 40 ได้ขอ “จอร์จินา โรดริเกซ” คู่รักวัย 31 แต่งงาน เธอตอบตกลง จากนั้นไม่นานก็ได้โชว์แหวนหมั้นที่ประดับเพชรเม็ดใหญ่เป็นครั้งแรกบนโลกโซเชียล
:: เบลินดา เบนซิช
นักเทนนิสอาชีพหญิงระดับท็อปชาวสวิสวัย 28 ผู้สร้างชื่อจากการคว้าเหรียญทองประเภทหญิงเดี่ยวในโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ญี่ปุ่น และเคยเป็นมืออันดับ 4 ของโลก แอบแต่งงานกับ “มาร์ติน ฮรอมโควิช” ฟิตเนสโค้ชวัย 43 ปี อย่างลับๆ จนกระทั่ง ต้นปี 2025 เธอเล่าด้วยตนเองในรายการทีวีของสวิส พร้อมเผยเกี่ยวกับลูกสาว “เบลลา” ที่เธอให้กำเนิดเมื่อเดือนเมษายน 2024
:: ราล์ฟ ชูมัคเกอร์
ช่วงกลางปี 2024 อดีตนักแข่งรถฟอร์มูลาวันชาวเยอรมันวัย 49 เผยความสัมพันธ์ของเขากับ “เอเตียนน์ บูสเกต์-คาสซาญ” คู่รักวัยหนุ่มฝรั่งเศสที่เคยเป็นผู้ช่วยของเขา และเพิ่งหมั้นหมายกันอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้งคู่คบหากันมานานกว่าสองปีแล้ว ความสัมพันธ์ได้รับการตอบรับในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ แม้จะมีเรื่องตึงเครียดกับ “โครา ชูมัคเกอร์” อดีตภรรยาของเขาก็ตาม