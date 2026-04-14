เปิดสำรับดับร้อน!? เมนู “ข้าวแช่” หนึ่งปีมีครั้งเดียว

หน้าร้อนมาถึงคราใด เมนูคลายร้อนในตำนาน อย่าง “ข้าวแช่” ที่มีทั้งตำรับชาววังดั้งเดิมและในแบบชาวบ้าน ถูกนำมาเป็นเมนูไฮไลต์ประจำร้าน เพราะจะทำเพียงปีละครั้ง เนื่องจากต้องพิถีพิถันในการทำอย่างประณีตบรรจง ร้านอาหารโบราณดั้งเดิมมักจะทำเมนูนี้ออกมาขายช่วงฤดูร้อนอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันมีห้องอาหารและโรงแรมหลายแห่ง ต่างนำเสนอเมนูนี้กันอย่างแพร่หลาย ใครอยากลิ้มลองที่ไหนตามมาได้เลย
“โรงแรม ชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ” ย่านสยาม ชวนอร่อยกับตำนาน “ข้าวแช่” เมนูไทยโบราณ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง อย่าง แตงโมปลาแห้ง หมูฝอย ลูกกะปิ ไข่แดงเค็ม ไชโป๊วหวาน พริกหยวกสอดไส้หรุ่ม และผักแนม ตลอดเดือนเมษายน มีทั้งเซ็ตรับประทานที่ร้าน หรือสั่งกลับบ้าน ที่ห้องอาหารซาวิโอ โทร. 0-2126-7999
“เอ็นเอช กรุงเทพ สุขุมวิท บูเลอวาร์ด” นำเสนอเมนูข้าวแช่ ที่ร้านอาหาร ทรอปิคานา เรสเตอรองต์ เป็นครั้งแรก ร่วมกับ เชฟซี-อลงกรณ์ เฉลยจรรยา หัวหน้าเชฟประจำโรงแรม และเชฟบอย-ปิยะชาติ พุทธวงษ์ เชฟมิชลิน 1 ดาว ถ่ายทอดวัฒนธรรมของข้าวแช่เมืองเพชรบุรี เสิร์ฟข้าวหอมมะลิในน้ำลอยดอกไม้เย็นชื่นใจ พร้อมเครื่องเคียงแบบดั้งเดิม
ลิ้มรสชาติแบบชาววังกับ ‘ข้าวแช่บ้านสุริยาศัย’ ความพิเศษของปีนี้อยู่ที่ การเลือกใช้ข้าวกลางปีนำมาหุงสุกกำลังดี เสิร์ฟพร้อมน้ำลอยดอกไม้ และเครื่องเคียงนานาชนืด ในปีนี้คุณจะได้ลิ้มรสไก่ครองแครง และเม็ดบัวฉาบหวานเค็มซึ่งเป็นเครื่องเคียงสุดพิเศษ โดยทุกเมนูถูกรังสรรค์อย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2569 เท่านั้น กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ที่ @baansuriyasai หรือhttps://lin.ee/Llmzuii
“บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท” ต่อยอดเมนู “ข้าวแช่” ซึ่งจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2531 โดยปีนี้สะท้อนทั้งคุณค่าทางโภชนาการ สนับสนุนชุมชน และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดดเด่นด้วยน้ำลอยดอกมะลิหอมละมุน พร้อมข้าวหอมมะลิคุณภาพดี เครื่องเคียง หมูฝอยหวาน พริกหยวกสอดไส้ปูจ๋า ไชโป๊วหวาน และลูกกะปิทอดที่เลือกใช้ “กะปิคลองโคน” จากชุมชนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม และผักสดเคียง อาทิ พริกชี้ฟ้า กระชาย มะม่วงดิบ ที่ร้าน เอส แอนด์ พี วันนี้-31 พ.ค. 69
อร่อยชื่นใจ คลายร้อน ข้าวแช่สูตรมารีกีมาร์ ที่ โรงแรมวินแดม แบงค์กอก ควีน คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ศูนย์สิริกิติ์ ประกอบด้วย แตงโมหน้าปลาแห้ง เป๋นเมนูเรียกน้ำย่อย ตามด้วยข้าวแช่ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง 8 ชนิด อาทิ ลูกกะปิหอมชุบไข่ทอด หอมแดงไส้ปลา พริกชี้ฟ้าแห้งไส้ปลา พริกหยวกไส้หมูผัดเนื้อกุ้งห่อไข่ ปลาช่อนแดดเดียวฉาบ หัวไชโป๊ผัดหวาน หมูฝอย ไข่เค็มชุบแป้งทอด ปิดท้ายเมนูของหวาน ขนมสี่ถ้วย ขนมมงคล หอมมัน อร่อยกลมกล่อม พร้อมเสิร์ฟตั้งแต่ วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2568
สำรับข้าวแช่ ร้านป้อน สูตรไทยโบราณ เสน่ห์ประจำฤดูร้อนที่มีเพียงปีละครั้ง มาพร้อมเครื่องเคียงจากหลากตำรับ รวมกว่า 15 อย่างอย่างพิถีพิถัน สำรับข้าวแช่สูตรโบราณ สำหรับ 2 ท่าน แถมฟรี มะม่วงริ้วลอยแก้ว 2 ที่ พร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ ที่ ป้อน ทั้ง 8 สาขา
