“อัครรัฐ วรรณรัตน์” ชวน “เก้า นพเก้า” สัมผัสกลิ่นหอมเพื่อการแต่งบ้าน

ARMANI / Casa แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านระดับไฮเอนด์จากเครือ Armani Group โดย MOTIF โชว์รูมนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ระดับลักชัวรีจากทั่วโลก ร่วมกับ Armani Beauty จัดงาน ARMANI / Casa x ARMANI Beauty ‘The Sparkling Scent of Sicilian Citrus Groves Where Fragrance Meets Timeless Living’ ความลงตัวของเสน่ห์แห่งความหอม และการใช้ชีวิตที่สง่างามเหนือกาลเวลา โดยมีนักแสดงหนุ่มหล่อ นำทีมโดย เก้า-นพเก้า เดชาพัฒนคุณ และพาย-ศรัณวุฒิ นิตยสุทธิ ร่วมสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติ
ภายในงานยังเปรียบเสมือนการรวมตัวของผู้ที่ชื่นชอบการแต่งบ้านแต่ในขณะเดียวกันก็หลงใหลในกลิ่นหอมและสไตล์ของ ARMANI นำโดย อัครรัฐ วรรณรัตน์ ผู้นำด้าน Luxury Fashion for Home อย่างเต็มรูปแบบ ร่วมด้วยเซเลบคนรักบ้าน อาทิ ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, กุญช์ณิชา พรประภา พึ่งบุญพระ, ฟา เบเนเดทตี้, อรวรรณ อิงคสิทธิ์, กรกนก ยงสกุล, สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล, เสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์, อุไรพร เฉลิมทรัพยากร, วรางคณา จิตศักดานนท์ และกุลกมล ว่องวัฒนะสิน ร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่เชื่อมโยง Fragrance และ Living Space เข้าด้วยกัน
ARMANI/Prive ORANGE MEDITERRANEE น้ำหอมใหม่ล่าสุดจากคอลเลกชัน Les Eaux กลิ่นหอมที่สะท้อนความสดใส การเริ่มต้นใหม่ และพลังแห่งชีวิต ผ่านการผสมผสานของส้มขม ส้มซิดราต์ และเมล็ดผักชีฝรั่ง มอบความสดชื่นแบบขมอย่างมีเสน่ห์ ชวนให้นึกถึงแสงแดด สีสัน และสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิริมชายฝั่งอิตาลี สัมผัสประสบการณ์พักอาศัยอย่างหรูหราเหนือระดับ ได้ที่ โชว์รูม MOTIF ชั้น 4 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ ชั้น 3 สยามพารากอน