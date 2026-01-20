เซเลบอวดเบ่ง (กล้าม) อย่างแน่น ปั้นร่างทอง เห็นแล้วใจละลาย!?

การที่จะมีหุ่นสวยสุขภาพดี หรือที่เขาเรียกกันว่า “การปั้นร่างทอง” นั้น ต้องมีวินัยและอดทนอย่างหนัก เพราะต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดไขมันและสร้างกล้ามเนื้อ แถมยังต้องพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดี เพื่อสุขภาพดี สร้างสง่าราศีให้กับตนเอง ทำให้มั่นใจในการแต่งตัวได้ทุกสไตล์ แถมยังสร้างเสน่ห์ให้ตัวเอง หนุ่มคนไหนมีร่างทอง ไม่เพียงสาวกรี๊ด สาวข้ามเพศยังน้ำลายหก วันนี้ เซเลบออนไลน์ไปเฟ้นหาร่างทองของหนุ่มๆ เซเลบนักธุรกิจ แม้งานรัดตัวแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพ เพื่อความแข็งแรง จะโดนใจใครบ้างตามมาส่องกันได้เลย
“โจ้ ช.การช่าง” คือนิกเนมของ “ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์” ทายาทรุ่นที่ 2 ตระกูลที่เป็นหุ้นส่วนบริษัท ช.การช่าง ลูกชายของคุณพ่อปลิว กับคุณแม่สายเกษม ตรีวิศวเวทย์ ดูแลตัวเองจนได้ร่างเป๊ะหุ่นปัง
“กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ” เอ็มดีหนุ่มใหญ่และซีอีโอของ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ทายาทของประยุทธ มหากิจศิริ มหาเศรษฐีที่ทำธุรกิจหลากหลาย ส่วนธุรกิจที่โดดเด่นของกึ้งคือ411 Entertainment ผู้จัดโชว์รายใหญ่ของไทย ทั้งยังพาศิลปินเกาหลีใต้มาพบกับแฟนชาวไทย รวมถึงค่ายเพลง
“คุณหมอตาตั้ม-นพ. ธนพล นภาวรรณ” หมอหนุ่มกล้ามล่ำ เจ้าของ Timeless Laser Clinic และ Timeless Garden Rooftop คุณหมอสายกิจกรรม ชอบเล่นกีฬาเกือบทุกชนิด แถมยังชอบเข้าฟิตเนส หุ่นถึงได้เพอร์เฟกต์ขนาดหนัก
“สงกรานต์ เตชะณรงค์” นายตำรวจหนุ่มมาดขรึม ทายาทคนโต เดอะ โบนันซ่า เขาใหญ่ หลังคบหากับ มายด์-ณภศศิ สุรวรรณ ดอกเตอร์สาวนักธุรกิจ นักแสดง และยูทูบเบอร์ เขาก็เริ่มที่จะมีโมเมนต์น่ารักๆ กับร่างที่ล่ำบึ้กให้เห็นอยู่บ่อยๆ
“ภูผา เตชะณรงค์” ทายาทคนเล็กของไพวงษ์ และภัสสรา เตชะณรงค์แห่งโบนันซ่า เขาใหญ่ ผู้บริหาร Bonanza Exotic Zoo ทั้งรักสัตว์และชอบออกกำลังกาย มักออกกำลังพร้อมแฟนสาว มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง อยู่เสมอ
“กรณ์ ณรงค์เดช” คุณพ่อลูกสองสุดหล่อ ผู้บริหารแห่ง ไรมอน แลนด์ ที่รักการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก ดูได้จากหุ่นสุดเท่ที่ฟิตแอนด์เฟิร์มกับกล้ามแน่นๆ ชวนหลงใหล
“มิกกี้-นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร” เทรนเนอร์หนุ่มผู้เติบโตมาจากครอบครัวนักกีฬา จนจบปริญญาโทด้าน Mastered in Strength and Conditioning จากมหาวิทยาลัยอีดิธโคแวน ประเทศออสเตรเลีย ผู้รักการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ หุ่นแน่นๆ ดูสุขภาพดีจึงปรากฏให้เห็นเต็มตา
“เป๋า-วฤธ หงสนันทน์” เซเลบหนุ่มนักแสดงและนักธุรกิจ ลูกชายของ วิสาขา หงสนันทน์ กับศักดิ์ชัย ลีสวรรค์ ประธานกรรมการ บจก.สุปรีมทรัค (ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุก FAW) หนุ่มหล่อหน้าใสสไตล์โอปป้า ที่ยังคงดูแลสุขภาพ แถมปั้นกล้ามปูป่องๆ แน่นปึ้กได้อย่างเป๊ะ
“ปลาวาฬ-วรสิทธิ์ อิสสระ” ไฮโซหนุ่มนักเรียนนอก ผู้บริหารศรีพันวาภูเก็ต โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ใครๆ ก็อยากที่จะได้ไปพักผ่อนสักครั้ง เห็นหนุ่มวาฬเป็นสายปาร์ตี้ แต่เรื่องสุขภาพก็หมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอ กล้ามแน่นๆ จึงไม่ไปไหน
“พร้อม สิริสันต์” เซเลบหนุ่มรุ่นใหญ่วัย ผู้บริหารที่ American Expressจบปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย สามีของ "เก๋-ชลลดา เมฆราตรี" เห็นกล้ามล่ำๆ เพราะรักการเล่นกีฬา และดูแลสุขภาพ แต่เขาก็มีหัวใจละมุนรักสัตว์ ร่วมช่วยเหลือสัตว์กับภรรยาอยู่เสมอ
“น็อต-วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์” คุณพ่อสไตล์โอปป้าของ “สายฟ้า-พายุ-แอบิเกล” ที่แม้จะงานรัดตัวแต่ก็ต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัว ช่วงนี้ ก็ต้องไปดูแลยามที่ภริยา -คุณแม่ชม และลูกสาว-น้องเกล ออกงานอีเวนต์บ่อยๆ แม้น้องเกลจะหนักขนาดไหน คุณพ่อน็อตอุ้มไหวแน่นอน เพราะปั้นกล้ามมาอย่างแน่น
“หลวง-พสุ ลิปตพัลลภ” เซเลบหนุ่มผู้บริหารที่ Proud Group ลูกชายของ สุวัจน์ กับ พล.ท. หญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ จบปริญญาโทด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จาก Cass Business School ประเทศอังกฤษ เวลาว่างก็มักจะไปตีกอล์ฟ แข่งรถ และเล่นกีฬาที่ชื่นชอบ จึงต้องดูแลหุ่นให้แข็งแรงอยู่เสมอ