เซเลบอวดเบ่ง (กล้าม) อย่างแน่น ปั้นร่างทอง เห็นแล้วใจละลาย!?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การที่จะมีหุ่นสวยสุขภาพดี หรือที่เขาเรียกกันว่า “การปั้นร่างทอง” นั้น ต้องมีวินัยและอดทนอย่างหนัก เพราะต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดไขมันและสร้างกล้ามเนื้อ แถมยังต้องพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดี เพื่อสุขภาพดี สร้างสง่าราศีให้กับตนเอง ทำให้มั่นใจในการแต่งตัวได้ทุกสไตล์ แถมยังสร้างเสน่ห์ให้ตัวเอง หนุ่มคนไหนมีร่างทอง ไม่เพียงสาวกรี๊ด สาวข้ามเพศยังน้ำลายหก วันนี้ เซเลบออนไลน์ไปเฟ้นหาร่างทองของหนุ่มๆ เซเลบนักธุรกิจ แม้งานรัดตัวแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพ เพื่อความแข็งแรง จะโดนใจใครบ้างตามมาส่องกันได้เลย


“โจ้ ช.การช่าง” คือนิกเนมของ “ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์” ทายาทรุ่นที่ 2 ตระกูลที่เป็นหุ้นส่วนบริษัท ช.การช่าง ลูกชายของคุณพ่อปลิว กับคุณแม่สายเกษม ตรีวิศวเวทย์ ดูแลตัวเองจนได้ร่างเป๊ะหุ่นปัง


 “กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ” เอ็มดีหนุ่มใหญ่และซีอีโอของ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ทายาทของประยุทธ มหากิจศิริ มหาเศรษฐีที่ทำธุรกิจหลากหลาย ส่วนธุรกิจที่โดดเด่นของกึ้งคือ411 Entertainment ผู้จัดโชว์รายใหญ่ของไทย ทั้งยังพาศิลปินเกาหลีใต้มาพบกับแฟนชาวไทย รวมถึงค่ายเพลง


“คุณหมอตาตั้ม-นพ. ธนพล นภาวรรณ” หมอหนุ่มกล้ามล่ำ เจ้าของ Timeless Laser Clinic และ Timeless Garden Rooftop คุณหมอสายกิจกรรม ชอบเล่นกีฬาเกือบทุกชนิด แถมยังชอบเข้าฟิตเนส หุ่นถึงได้เพอร์เฟกต์ขนาดหนัก


“สงกรานต์ เตชะณรงค์” นายตำรวจหนุ่มมาดขรึม ทายาทคนโต เดอะ โบนันซ่า เขาใหญ่ หลังคบหากับ มายด์-ณภศศิ สุรวรรณ ดอกเตอร์สาวนักธุรกิจ นักแสดง และยูทูบเบอร์ เขาก็เริ่มที่จะมีโมเมนต์น่ารักๆ กับร่างที่ล่ำบึ้กให้เห็นอยู่บ่อยๆ


“ภูผา เตชะณรงค์” ทายาทคนเล็กของไพวงษ์ และภัสสรา เตชะณรงค์แห่งโบนันซ่า เขาใหญ่ ผู้บริหาร Bonanza Exotic Zoo ทั้งรักสัตว์และชอบออกกำลังกาย มักออกกำลังพร้อมแฟนสาว มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง อยู่เสมอ


“กรณ์ ณรงค์เดช” คุณพ่อลูกสองสุดหล่อ ผู้บริหารแห่ง ไรมอน แลนด์ ที่รักการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก ดูได้จากหุ่นสุดเท่ที่ฟิตแอนด์เฟิร์มกับกล้ามแน่นๆ ชวนหลงใหล


“มิกกี้-นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร” เทรนเนอร์หนุ่มผู้เติบโตมาจากครอบครัวนักกีฬา จนจบปริญญาโทด้าน Mastered in Strength and Conditioning จากมหาวิทยาลัยอีดิธโคแวน ประเทศออสเตรเลีย ผู้รักการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ หุ่นแน่นๆ ดูสุขภาพดีจึงปรากฏให้เห็นเต็มตา


“เป๋า-วฤธ หงสนันทน์” เซเลบหนุ่มนักแสดงและนักธุรกิจ ลูกชายของ วิสาขา หงสนันทน์ กับศักดิ์ชัย ลีสวรรค์ ประธานกรรมการ บจก.สุปรีมทรัค (ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุก FAW) หนุ่มหล่อหน้าใสสไตล์โอปป้า ที่ยังคงดูแลสุขภาพ แถมปั้นกล้ามปูป่องๆ แน่นปึ้กได้อย่างเป๊ะ


“ปลาวาฬ-วรสิทธิ์ อิสสระ” ไฮโซหนุ่มนักเรียนนอก ผู้บริหารศรีพันวาภูเก็ต โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ใครๆ ก็อยากที่จะได้ไปพักผ่อนสักครั้ง เห็นหนุ่มวาฬเป็นสายปาร์ตี้ แต่เรื่องสุขภาพก็หมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอ กล้ามแน่นๆ จึงไม่ไปไหน


“พร้อม สิริสันต์” เซเลบหนุ่มรุ่นใหญ่วัย ผู้บริหารที่ American Expressจบปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย สามีของ "เก๋-ชลลดา เมฆราตรี" เห็นกล้ามล่ำๆ เพราะรักการเล่นกีฬา และดูแลสุขภาพ แต่เขาก็มีหัวใจละมุนรักสัตว์ ร่วมช่วยเหลือสัตว์กับภรรยาอยู่เสมอ


“น็อต-วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์” คุณพ่อสไตล์โอปป้าของ “สายฟ้า-พายุ-แอบิเกล” ที่แม้จะงานรัดตัวแต่ก็ต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัว ช่วงนี้ ก็ต้องไปดูแลยามที่ภริยา -คุณแม่ชม และลูกสาว-น้องเกล ออกงานอีเวนต์บ่อยๆ แม้น้องเกลจะหนักขนาดไหน คุณพ่อน็อตอุ้มไหวแน่นอน เพราะปั้นกล้ามมาอย่างแน่น


“หลวง-พสุ ลิปตพัลลภ” เซเลบหนุ่มผู้บริหารที่ Proud Group ลูกชายของ สุวัจน์ กับ พล.ท. หญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ จบปริญญาโทด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จาก Cass Business School ประเทศอังกฤษ เวลาว่างก็มักจะไปตีกอล์ฟ แข่งรถ และเล่นกีฬาที่ชื่นชอบ จึงต้องดูแลหุ่นให้แข็งแรงอยู่เสมอ

