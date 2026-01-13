“พระราชินี” ทรงร่วมงาน "วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง"

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานวิ่ง Run for Wheels 2026 "วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการ "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต" สำหรับช่วยเหลือจัดหาวีลแชร์สำหรับสัตว์พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สร้างความปราบปรื้มให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
#CelebOnline #สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #ราชินี #วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง #RunforWheels2026 #เซเลบออนไลน์ #ข่าวไฮโซ #ข่าวราชวงศ์ไทย
Cr.Royal World Thailand