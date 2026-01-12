คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 12 - 18 มกราคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
แนวโน้มที่ไม่ค่อยเป็นไปดั่งใจนัก หากคิดจะลงขันเข้าหุ้นร่วมกันกับเพื่อน ก็อย่าใจเร็วด่วนได้จนมิได้พิจารณาอะไรๆให้ถี่ถ้วนและรอบคอบ ข้อตกลงต่างๆควรจัดการให้เป็นกิจลักษณะเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงใดๆมิได้ง่ายราวกับพลิกฝ่ามือยังคงต้องอาศัยทั้งเวลาและความอดทน บางท่านอาจจำเป็นต้องหยุดภารกิจบางอย่างไว้ชั่วคราวเพื่อดำเนินการงานที่สำคัญกว่า ในบางเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มาก พยายามเก็บรายละเอียดให้ครบ ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการเจรจาควรแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและเปิดเผยตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่มย่ามในงานของผู้อื่นโดยที่มิได้รับเชิญ อย่าใช้บรรทัดฐานตนไปตัดสินคนอื่นโดยเฉพาะกับคนที่เห็นต่าง ต้องหนักแน่นกับสิ่งที่เข้ามาบั่นทอน รัดกุมให้มากไม่ว่าจะทำการใด
ด้านการเงิน ไม่สะพัดเท่าที่ควร เสียเงินให้กับอะไรที่จุกๆจิกๆตลอด บางทีก็ปล่อยให้หมดไปอย่างไม่เสียดาย ระวังโดนคนกันเองหลอกหรือต้องเสียผลประโยชน์ไปบางส่วนแบบไม่คาดคิด คำนึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่คิดจะจ่ายด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักครั้งนี้น่าจะมีหนามยอกอก เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องระหองระแหงกันตลอด มิควรทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์เร่งด่วน เตรียมตัวให้พร้อมรับมืออยู่เสมอด้วย จะถูกคนรอบข้างหรือสภาวการณ์บางอย่างกดดันทำให้ต้องซีเรียส เป็นช่วงที่จะหาที่พึ่งได้ค่อนข้างยากหรือเป็นเพราะว่ากลัวที่จะถูกปฏิเสธเลยทำให้มิกล้าที่จะร้องขอหรือเรียกร้องเอาจากใครก็เป็นได้ การงานบางอย่างควรจะมีความก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่นี้ คงต้องปรับเปลี่ยนวิธีหรือกลยุทธ์กันใหม่ จะมีเหตุจำเป็นให้ต้องขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่เป็นการภายใน จะรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ถ้าสังเกตให้ดี ดูเหมือนว่าจะมีคนคอยจับผิดหรือสอดส่องการทำหน้าที่ของคุณอยู่ การทำอะไรที่เสี่ยงระวังจะได้ไม่คุ้มเสีย ควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและพิ่มความมีมนุษยสัมพันธ์ขึ้นอีกนิด ระวังคำพูดที่เป็นการปิดทางหรือปิดโอกาสตนเองด้วยล่ะ
ด้านการเงิน หมุนไม่คล่องเท่าไหร่ ต้องฉลาดให้มากขึ้น อย่าหาเรื่องให้ต้องสิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุ เป็นช่วงที่จะหาเข้ามาเติมได้ค่อนข้างยาก มิควรให้ความโลภเข้าครอบงำโดยเฉพาะในการใช้เงินต่อเงิน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนที่ทำให้รู้สึกประทับใจในอัธยาศัยไมตรี แต่อาจจะเป็นคุณที่มโนไปคนเดียวก็เป็นได้ ส่วนคนมีคู่ อย่าให้เรื่องไม่เป็นเรื่องต้องกลายเป็นเรื่องเลย มิควรเจ้าอารมณ์จนเกินไป
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
จะเจออุปสรรคปัญหาถาโถมจนยากที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ ต้องจัดตารางเวลากันใหม่ บางทีอาจจะต้องหยุดเพื่อรอดูท่าทีก่อนที่จะทำอะไรลงไปซึ่งก็คงต้องใช้การสังเกตการณ์ให้มากขึ้นโดยเฉพาะในตอนแรก ต้องแสดงให้ผู้บังคับบัญชาเห็นถึงความใส่ใจและตั้งใจ ช่วงปลายสัปดาห์มีโอกาสที่จะได้โชว์ภูมิปัญญาหรือศักยภาพบางอย่างที่เก็บไว้ ควรใช้ความเฉียบคมเพื่อที่จะอ่านสถานการณ์ให้ขาด อย่าได้รับปากใครส่งเดชไปโดยเฉพาะในเรื่องที่รู้ทั้งรู้ว่ามิสามารถจะจัดการให้ได้ บางเรื่องอาจได้ข้อมูลมาแบบผิดๆหรือถูกโน้มน้าวให้เข้าใจผิดจึงต้องตรวจสอบก่อนที่จะเชื่อ การทำสัญญาข้อตกลงต่างๆควรต้องมีความรอบคอบและรัดกุมอย่างแรงเพราะเนื้อหาอาจจะมีอะไรที่ปกปิดซ้อนเร้นอยู่อย่างที่คุณเองก็คาดไม่ถึง
ด้านการเงิน มีให้ใช้ไม่ขาดมือ หมุนเงินเก่งในลักษณะของการจับแพะชนเกะ จะมีรายได้เข้ามารับช่วงต่อได้ทันตลอดทำให้ยังไม่ถึงกับต้องเข้าเนื้อ แต่ระวังความผิดพลาดเรื่องของเอกสารจะทำให้มีความล่าช้าเกิดขึ้นได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังจะถูกหลอกให้รัก ต้องอกหักฟรี ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องกินใจกันเล็กน้อย
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
เหตุอันไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอจึงมิควรที่จะประมาทไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตาม จะมีอุปสรรคหรือปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาให้แก้ไขมิได้หยุดได้หย่อน เป็นจังหวะเวลาที่ต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดสำหรับเรื่องราวบางอย่าง โอกาสที่มาเยือนอาจจะผิดเวลาไปหน่อยแต่ถ้าไม่รับไว้ก็น่าเสียดาย มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาผู้อื่นให้ช่วยเป็นธุระบางเรื่องให้ซึ่งก็ต้องคอยติดตามถามความคืบหน้าเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปอย่างที่ต้องการ ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ในการช่วยกรุยทางให้ก่อนเป็นการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลงได้มาก สามารถตอบโจทย์ยากๆได้สำเร็จจากการใช้ความอุตสาหะทั้งหมดที่มี มิควรใช้พลังงานและเวลาให้หมดเปลืองไปโดยไร้ค่า เรียบเรียงความคิดและคำพูดให้ดีก่อนที่จะเสนออะไรออกไป ระวังอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการทำงานด้วย
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีพอประมาณ โชคดีที่มีผู้ใหญ่ช่วยซัพพอร์ตหรือให้หยิบยืมมาใช้ก่อน มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของคู่ครองหรือสมาชิกในครอบครัว ต้องพยายามปิดทางรั่วไหลให้อยู่หมัด
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีแผนกจัดหามาให้พิจารณาซึ่งก็น่าจะได้เจอคนที่ใช่ในไม่ช้านี้ ส่วนคนมีคู่ เอาใจใส่ต่อกันดี มีโรแมนติคเบาๆ
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
ต้องพยายามเกาะติดหรืออิงผู้ใหญ่ไว้การกระทำใดๆจึงได้ผลสมปรารถนา เป็นช่วงที่จะหนักไปทางการติดต่อการเจรจาประชาสัมพันธ์และการประสานงานเป็นส่วนใหญ่ การแสดงความคิดความเห็นหรือออกไอเดียอะไรอาจจะยังไม่ค่อยได้ผลตอบรับดีเท่าที่ควร จะได้รับข้อเสนอบางอย่างที่มีความน่าสนใจแต่ต้องแลกกับบางสิ่งซึ่งก็ต้องตรึกตรองให้ดีด้วย ระวังการถกเถียงที่ไม่สร้างสรรค์หรือคิดแต่ที่จะเอาชนะคะคานแต่อย่างเดียวนั้นจะเป็นการบั่นทอนมิตรภาพระหว่างเพื่อนไปโดยไม่รู้ตัว บางท่านจะถูกดึงดัวไปช่วยงานสำคัญหรือต้องเข้าไปช่วยงานผู้ใหญ่เป็นการเฉพาะกิจ ควรมีความเข้าใจในระบบจะได้มิต้องหงุดหงิด เตรียมความพร้อมเรื่องการเดินทางให้ดีมิฉะนั้นจะกระเทือนถึงนัดหมายต่างๆได้ ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา ออกง่ายแต่เข้ายาก ไปไหนมาไหนให้ระวังทรัพย์สินจะสูญหาย หรือมีเรื่องให้ต้องเสียเงินไปโดยใช่เหตุ แต่ก็ยังพอที่จะมีโชคลาภอยู่บ้าง งดให้ผู้ใดหยิบยืม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่าได้ตกหลุมรักใครง่ายดายนัก มีสิทธิ์ที่จะช้ำรักสูง ส่วนคนมีคู่ มีปากเสียงกันบ่อย ทำงานกร่อยอยู่เรื่อย พูดดีกันได้แค่ไม่กี่คำ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
อย่าเพิ่งวางใจในสถานการณ์ ควรต้องพิจารณาทบทวนหลายๆตลบ โปรดระวังความเสี่ยงในทุกรูปแบบ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงชนิดที่เรียกว่าแทบตั้งตัวไม่ติดหรือประสบเหตุที่อาจทำให้ถึงกับไปไม่เป็น ระวังจะทำในสิ่งที่เกินตัว ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความปลอดภัย ใช้สติปัญญาให้มากกว่าอารมณ์ จะมีกุนซือดีคอยให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเรื่องอันใดก็ตาม สิ่งสำคัญคืออย่าพยายามตั้งแง่และตะแบงหรือพยายามที่จะโชว์เหนือเพื่อรักษาหน้าหรือกลัวว่าจะเสียฟอร์มเพราะอาจจะทำให้มีความวุ่นวายตามมาได้ บางท่านอาจมีภารกิจที่ต้องจัดการให้เป็นไปในทางลับ รวมถึงการติดต่อพูดคุยในแบบที่ไม่เป็นทางการนัก บางทีก็จำเป็นที่จะต้องปรับกระบวนท่าหรือตั้งลำกันใหม่ ยังไม่มีอะไรที่สายเกินกว่าจะแก้ไข
ด้านการเงิน หามาใช้ไป ในส่วนที่สู้อุตส่าห์ตุนไว้ก็ดูเหมือนว่าจะเก็บรักษาไว้ได้อีกไม่นาน อย่าเชื่อคนง่าย ระวังจะถูกหลอกให้ต้องสูญเงินฟรี มีเหตุให้ต้องเสียเงินเพื่อหน้าตาทางสังคม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่โดนใจมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่ คุยสนุก ส่วนคนมีคู่ เอาใจใส่กันดีเป็นพิเศษ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ช่วงต้นอาจจะยังดูเนือยๆแต่ก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น จะได้รับแรงกระตุ้นทำให้ต้องกระเตื้องและกระตือรือร้นมากขึ้นเป็นทวีคูณอาจจะเนื่องมาจากผลประโยชน์ที่ล่อตาล่อใจก็เป็นได้ ท่านอาจจะถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องตามน้ำแต่ไม่ว่าจะทำการใดก็ควรที่จะต้องดูทิศทางลมด้วย ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็อย่าได้ห้าวจนเกินเหตุเพราะจะเป็นภัยกับตนเองได้ ควรที่จะมีความเข้าใจในหลักการหรือสิ่งที่ทำให้ลึกซึ้งกว่าเดิม อย่าได้คิดทำการใดที่ต้องเปลืองตัวและมิควรเพาะศัตรูเพิ่มโดยไม่จำเป็น ยั้งๆปากไว้บ้างก็ดี ข้อแลกเปลี่ยนหรือสัญญาอาจมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแฝงอยู่ต้องพิจารณาโดยละเอียด ระวังอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพด้วยล่ะ
ด้านการเงิน ยังหาได้ไม่มากพอกับที่ต้องการ ต้องชักเนื้ออยู่เรื่อย มีความจำเป็นให้ต้องจ่ายออกหรือสำรองไปก่อนซึ่งก็จะเป็นปัญหาสำหรับการทวงหรือเบิกคืน มีรายจ่ายว่าด้วยเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาทำให้ปลื้ม แต่ทางที่ดีควรให้ผู้ใหญ่ช่วยสกรีนอีกทีก่อนที่จะถลำใจไปมากกว่านี้ดีกว่า ส่วนคนมีคู่ บรรยากาศดูอึมครึม เป็นช่วงครึ้มฟ้าครึ้มฝนยังไงไม่รู้ ไม่น่ารื่นรมย์เอาซะเลย
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
การงานและกิจกรรมต่างๆค่อยๆซาลง สามารถที่จะคอยกำกับดูแลแบบห่างๆได้หรือแค่ประคับประคองให้เป็นไปตามระบบ จะมีปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้แก้ไขเป็นครั้งคราว ผู้ใหญ่ให้อิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ มีโอกาสที่จะได้เปิดหูเปิดตาจากการติดสอยห้อยตามผู้ใหญ่เข้าสังคมหรือจากการท่องโลกกว้างทำให้ได้แรงบันดาลใจใหม่ๆเพิ่มขึ้น มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อหรือทำสัญญาเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ตรงและเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับตัวและยอมรับอะไรได้ง่ายๆแบบไม่เรื่องมาก หรือบางท่านสามารถซื้อโอกาสใหม่ให้ตนเองได้สำเร็จจากผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและเพียรพยายาม จะได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาเฉพาะกิจในภารกิจสำคัญบางอย่าง จะไม่ค่อยได้หยุดนิ่งอยู่กับที่
ด้านการเงิน จะมีสภาพคล่องดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มีรายรับอื่นๆเข้ามาสบทบจากรายได้ประจำ มีโชคลาภจากความฝัน แต่ระวังปัญหาเก่าจะมาดึงเงินออกจากกระเป๋าไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด การดุแลเทคแคร์อย่างสม่ำเสมอก็น่าจะพอมัดใจคนที่รู้สึกดีด้วยได้ ส่วนคนมีคู่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี เป็นคู่ที่น่าอิจฉาอีกคู่หนึ่งเลยทีเดียว
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
จะขยับทำอะไรแต่ละทีก็ดูเหมือนว่าจะมีเหตุขัดข้องอยู่เรื่อย ไม่ราบรื่นตั้งแต่ต้นยันจบ ยังมิสามารถเนรมิตสิ่งใดได้ทันใจ กว่าที่จะจัดการให้เข้าที่เข้าทางได้ก็เล่นเอาหอบแฮ่ก อะไรที่ได้มาโดยง่ายมักจะเป็นไปโดยบังเอิญซะมากกว่าตั้งใจ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวเรียวหัวแรงในภารกิจสำคัญหรือได้เป็นมันสมองของทีมอันเนื่องมาจากมีภูมิปัญญาและประสบการณ์สูง แก้ปัญหาเก่ง แต่พึงระวังปัญหาในการสื่อสารที่ขาดความชัดเจนด้วย อาจจะต้องเข้าไปเคลียร์งานบางอย่างที่ผู้อื่นทำค้างไว้ให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลา บางท่านอาจจะประสบเหตุการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานเข้าแบบคาดไม่ถึงก็ควรต้องรับมืออย่างมีสติ อย่าได้หุนหันพลันแล่นเด็ดขาด ยังคงได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอและสามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี
ด้านการเงิน ค่อนข้างสะพัด มีรายรับจากหลายแหล่ง มีโชคลาภ ได้ลาภปาก แต่เรื่องใช้จ่ายควรคำนึงถึงความจำเป็นเป็นหลัก อย่าฟุ้งเฟ้อเกินตัว ระวังถูกเอาเปรียบในสัญญาหรือจะถูกมัดมือชก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอใครบางคนที่เห็นแล้วปิ๊งจนต้องรี่เข้าไปทำความสนิทสนม ส่วนคนมีคู่ ความไม่เข้าใจเริ่มต้นจากอะไรบางอย่างที่ไม่เคลียร์ โดยเฉพาะคำพูดบางอย่างที่ดูคลุมเครือ
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
มีการเปลี่ยนความคิดที่ว่องไวจนใครๆตามแทบไม่ทัน สถานการณ์ยังไม่นิ่งทำให้ต้องรู้สึกห่วงหน้าพะวงหลังตลอดเวลา มีบางเรื่องที่จำเป็นต้องดำเนินการในทางลับหรือมีการเจรจาแบบนอกรอบจึงจะประสบความสำเร็จและได้ผลเป็นไปอย่าที่หวัง แต่ในการสานต่อภารกิจหรือการที่ต้องจัดการบางสิ่งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ใหญ่นั้นจะพบกับอุปสรรคปัญหาอย่างไม่คาดคิดโดยเฉพาะเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งหรือมีเหตุที่ทำให้เกิดการแตกร้าวกันของทีม จำต้องมีการปรับแผนโดยด่วน จะมีเรื่องให้ได้ประหลาดใจหรือคอยตามลุ้น ด้วยความสามารถที่รอบด้านแต่หากเพิ่มความกล้าอีกสักหน่อยก็น่าที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายได้ในที่สุด จะได้รับข่าวดีจากทางไกล
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีขึ้น แต่จะมีรายจ่ายว่าด้วยเรื่องของบ้านรถและการเดินทางจ่อคิวอยู่อีก มีทุกขลาภหรือจะมีคนคอยขัดลาภคุณอยู่ จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินไปแบบเสียไม่ได้หรือเพื่อซื้อความสบายใจอะไรทำนองนั้น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักที่พัฒนาจากความเป็นเพื่อน ส่วนคนมีคู่ มองตาก็รู้ใจโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมาก
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
จะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ความขัดแย้งที่สร้างสรรค์จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางความคิดและเปิดทางให้เห็นมุมมองด้านอื่นๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นช่วงที่จะมีผลงานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยนับว่าเป็นการลงทุนลงแรงที่คุ้มค่าพอดู จะมีบททดสอบเข้ามาให้ได้พิสูจน์ฝีมืออยู่มิได้ขาด บางท่านอาจจะถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์บางอย่างหรือเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ควรต้องบริหารเวลาให้ดี ลูกน้องฝีมือดีแต่ระวังการชิงดีชิงเด่นกันเองจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ การเดินทางมีอุปสรรค
ด้านการเงิน หาเงินเก่ง หมุ่นเงินคล่อง ที่ได้เข้ามักจะอยู่ได้ไม่ทน มีมากหมดมาก เป็นที่พึ่งของคนอื่นในยามคับขัน สมบัติหรือของที่ถูกยืมระวังจะไปแล้วไปลับนะ ต้องปิดช่องโหว่ให้ได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด หัวใจแช่มชื่น มีคนอาสาดูแลแล้ว ส่วนคนมีคู่ วาจายังเป็นปัญหาหลักของคู่คุณอยู่ อย่าพยายามสะกิดแผลเก่าจะได้ไม่มีเรื่อง
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
สถานการณ์จะพลิกผันจากที่คาดการณ์ไว้ การดำเนินงานจะเกิดการสะดุดหรือชะงักงันชั่วคราวหรือเจองานเข้าโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ยังดีที่มีแบ็คดี เดินทางมาถึงจุดที่ต้องใช้ความระแวดระวังให้มากขึ้นกว่าเดิม การทำอะไรที่ตามแต่ใจตนโดยไม่สนว่าจะมีผลกับใครก็จะทำให้คุณมีแต่เสียกับเสียซึ่งมิควรที่จะให้เกิดขึ้น เป็นช่วงที่ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรหลายฝ่ายจึงต้องเคารพสิทธิ์และการตัดสินใจของส่วนรวม เพื่อความราบรื่นควรต้องพยายามซื้อใจเพื่อนร่วมงานให้ได้จะถือว่าเป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งก็ว่าได้ การเจรจาหรือการสื่อสารใดๆควรให้มีความชัดเจนและตรงประเด็น การแสวงหาลาภผลหรือผลประโยชน์อันใดก็อย่ามองแต่ในทางได้เท่านั้นดูเงื่อนไขข้อตกลงให้ดีก่อน บางท่านที่ต้องเป็นผู้ติดตามหรือทำงานงานใกล้ชิดผู้ใหญ่ก็ต้องพยายามที่จะรู้ใจให้ไวที่สุดด้วยล่ะ
ด้านการเงิน ตึงมือเบาๆ หมุนกันให้จ้าละหวั่นไปหมด แต่ก็ยังพอมีที่พึ่งให้ได้หยิบยืมอยู่บ้างถึงไม่มากเท่าที่ต้องการก็ตาม ต้องใช้อย่างทะนุถนอมหน่อย อย่าปล่อยให้หลุดจากมือไปง่ายๆ ระวังโดนหลอกหรือลวงด้วยผลประโยชน์ล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่คุยถูกคอ ต่อกันติดไว สนิทกันเร็ว ถูกชะตาผู้ใหญ่ซึ่งทำให้เขา(เธอ)คนนั้นเข้ามานั่งในหัวใจคุณโดยไม่รู้ตัว ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณเป็นที่ปรึกษาข้างกายที่ดี เทคแคร์กันอย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง