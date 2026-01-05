ติ่มซำตำรับฮ่องกงเมนูใหม่ที่ Summer Palace

ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ (Summer Palace) โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) ห้องอาหารจีนที่ให้บริการอาหารกวางตุ้งต้นตำรับจากฮ่องกง ส่งตรงสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านมาลิ้มรสติ่มซำเมนูใหม่ รังสรรค์โดยเชฟชาวฮ่องกง เชฟ ซุย วิง เหยา (Shui Wing Yau) หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ และเชฟ พุย ควน ฉาน (Pui Kwan Chan) เชฟติ่มซำ ที่ได้นำรสชาติอาหารกวางตุ้งแบบฮ่องกงมาให้บริการทุกท่านถึงใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ทั้งแบบ ออ ยู แคน อีท (All-you-can-eat Dim Sum) เพื่อให้ทุกท่านอิ่มอร่อยอย่างไม่จำกัด หรือติ่มซำจานเดี่ยว (À La Carte Dim Sum) โดยติ่มซำเมนูใหม่จะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
ติ่มซำถือเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมด้านอาหารอันมีเอกลักษณ์ จุดเริ่มต้นมาจากมณฑลกวางตุ้งตั้งแต่สมัยโบราณที่ให้บริการติ่มซำในโรงน้ำชาเพื่อต้อนรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก และได้สืบทอดวัฒนธรรมนี้มาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ในปัจจุบันเรามักจะได้ลิ้มรสชาติของติ่มซำในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น ผ่านกรรมวิธีนึ่ง อบ ทอด และผัด โดยที่ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมอย่างใส่ใจ ปรุงเป็นติ่มซำหลากชนิดให้บริการแบบ ออ ยู แคน อีท โดยมี ฮะเก๋ากุ้ง (Ha Gao) ขนมจีบหมูเห็ดชิตาเกะ เป็นติ่มซำยอดนิยมตลอดกาลที่ขาดไม่ได้ รวมไปถึง ซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่ กุยช่ายนึ่งไส้กุ้ง และลูกชิ้นเนื้อนึ่ง ซึ่งเป็นติ่มซำที่คนไทยชื่นชอบ
นอกจากนั้นยังมีติ่มซำประเภทนึ่ง ทอด อบ และผัด รายการใหม่น่ารับประทานอีกหลายชนิดให้เลือกรับประทานอย่างไม่จำกัด อาทิ ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งซากุระราดซอสสูตรพิเศษ แป้งข้าวเหนียวทอดไส้หมู พายทะเลสไตล์ฮ่องกง เกี๊ยวเห็ดทรัฟเฟิลไส้ผักรวม สูตรเฉพาะที่มีรสชาติกลมกล่อมลงตัวไม่เหมือนใคร ขนมผักกาดผัดซอสเอ็กซ์โอสูตรพิเศษ และอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกเหนือจากติ่มซำรายการใหม่ที่เชฟได้เพิ่มในเมนูเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกรับประทานได้อย่างไม่จำกัดแล้ว ยังมีอาหารเรียกน้ำย่อย ซุป อาหารจานหลัก และขนมหวาน ให้เลือกรับประทานได้ประเภทละ 1 รายการต่อท่าน ซึ่งเชฟได้เพิ่มรายการอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งยอดนิยมมาให้เลือกสรร เริ่มจากอาหารประเภทเรียกน้ำย่อย อาทิ เป็ดย่าง หมูกรอบซอสมัสตาร์ด หมูแดงฮ่องกงเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ ไก่แช่เหล้า ไก่ซอสเสฉวน ส่วนซุปให้เลือกจากซุปเสฉวน ซุปเยื่อไผ่ตุ๋นกับเห็ดมัตสึทาเกะและเห็ดหอมญี่ปุ่น หรือซุปข้าวโพดเนื้อปูและเห็ดหูหนูขาว ส่วนอาหารจานหลัก มีอาหารน่ารับประทานอาทิ ข้าวผัดหยางโจว และบะหมี่อีฟูซอสงาเป็ดย่าง สุดท้ายขนมหวานเลือกได้ระหว่าง สาคูส้มโอครีมน้ำฝรั่ง บัวลอยน้ำขิง บัวลอยงาดําตุ๋นครีมถั่ว หรือ ขนมทาร์ตไข่ขาว
ส่วนเมนูติ่มซำจานเดี่ยว (À La Carte Dim Sum) เชฟก็ได้เพิ่มรายการติ่มซำตำรับฮ่องกงเช่นกันเพื่อให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกับครอบครัวและคนที่ท่านรักสร้างความประทับใจอันอบอุ่นมิรู้ลืม โดยรายการติ่มซำน่ารับประทาน อาทิ ขนมจีบเปาฮื้อ เสี่ยวหลงเปาปูขน เกี๊ยวทอดไส้กุ้ง ขนมปังหน้ากุ้ง และก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หอยเชลล์ฮอกไกโด ส่วนขนมหวานที่ห้ามพลาด ได้แก่ ขนมทาร์ตไข่รังนก
ติ่มซำกวางตุ้งต้นตำรับที่รับประทานได้แบบไม่จำกัด มีให้บริการทุกวันที่ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ มื้อกลางวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 14.30 น. และมื้อค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.30 น. ราคาท่านละ 1,150++ บาท ส่วนเมนูติ่มซำจานเดี่ยว ราคาเริ่มต้นเพียง 80++ บาทต่อจาน
ห้องอาหารซัมเมอร์ พาเลซ ตั้งอยู่บนชั้น M ของโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดดเด่นด้วยบรรยากาศหรูหราและเปี่ยมด้วยรสนิยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับประทานอาหารระหว่างการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าคนสำคัญ ห้องอาหารมีห้องรับประทานอาหารส่วนตัวถึง 10 ห้อง ตกแต่งอย่างประณีต โดยห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสามารถรองรับแขกได้สูงสุดถึง 20 ท่าน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการใช้เวลารับประทานอาหารอย่างอบอุ่นในบรรยากาศเป็นกันเองกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร +66 (0) 2 656 0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ bangkok.intercontinental.com.
ราคายังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%