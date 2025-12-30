xs
ฉลอง 10 ปี Kylie Cosmetics ด้วยคอลเลกชันสุดฮอต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของ Kylie Cosmetics มาพร้อมกับการเปิดตัวคอลเลกชันลิมิเต็ด King Kylie Collection ที่ทุกคนตั้งตารอ เป็นการฉลองอย่างงดงามต่อหนึ่งทศวรรษแห่งความงามอันโดดเด่น นวัตกรรมล้ำยุค และตำนานความปังของ King Kylie คอลเลกชันนี้ถ่ายทอดพัฒนาการของลุคซิกเนเจอร์ของไคลี พร้อมทั้งยกย่องจุดเริ่มต้นอันพลิกโฉมวงการความงามของแบรนด์ โดยเฉพาะ Matte Lip Kit สุดไอคอนิกที่เคยสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ด้วยโมเดลการขายแบบ Direct-to-Consumer ที่เปลี่ยนเกมอุตสาหกรรมความงามไปตลอดกาล


King Kylie Collection ถ่ายทอดโมเมนต์สุดไอคอนิกของแบรนด์ในรูปแบบใหม่ พร้อมนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดที่ก้าวล้ำยิ่งกว่าเดิม ปัจจุบัน Kylie Cosmetics วางจำหน่ายแล้วกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เติบโตสู่การเป็นแบรนด์บิวตี้ระดับสากลที่ทรงอิทธิพลอย่างแท้จริง พร้อมผลักดันขอบเขตความงามในทุกมิติ ทั้งเมกอัพ สกินแคร์ และล่าสุดคือกลุ่มน้ำหอม


คอลเลกชันนี้ถ่ายทอดเสน่ห์ของยุค King Kylie ดั้งเดิมผ่านกลิ่นอายความทรงจำผสานความโมเดิร์นอย่างลงตัว ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ พาเลตต์อายแชโดว์ที่ได้แรงบันดาลใจจากเฉดสีผมอันเป็นเอกลักษณ์ของไคลี, ลิปเกลซที่ชวนให้นึกถึงกลอสรุ่นแรก ๆ ของเธอ และลิปคิตเนื้อแมตต์—กลับมาอีกครั้งในแพ็กเกจจิงและเฉดสีที่อุทิศให้กับการเปิดตัวครั้งแรกของแบรนด์ในปี 2015 คอลเลกชันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ clean, vegan และ cruelty-free


“ฉันภูมิใจอย่างมากที่ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของ Kylie Cosmetics” ไคลี เจนเนอร์ กล่าว “ฉันหลงรักเมกอัพมาตั้งแต่จำความได้ และรู้สึกขอบคุณเสมอที่มีโอกาสได้สร้างสรรค์และแบ่งปันผลิตภัณฑ์ที่ฉันใช้ทุกวันให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้แนะนำ King Kylie Collection – การย้อนกลับไปดูทุกลุคที่ผ่านมาและได้ทบทวนจุดเริ่มต้นทั้งหมดเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ”


King Kylie Eyeshadow Palette (1,430 THB)
พาเลตต์อายแชโดว์ลิมิเต็ดเอดิชันรูปแบบป้ายทะเบียนแคลิฟอร์เนีย ที่มาพร้อม 10 เฉดสีระยิบระยับหลายมิติ ได้แรงบันดาลใจจากสีผมอันเป็นเอกลักษณ์ของไคลี ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย พาเลตต์นี้ผสานฟินิชแบบพิกเมนต์แน่นและแบบบางโปร่ง พร้อมชิมเมอร์สะท้อนแสงให้ประกายเงาฉ่ำดุจผิวเปียก เพิ่มมิติและความโดดเด่นให้ดวงตาด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มแบบกำมะหยี่ ให้สีชัดในปาดเดียว เกลี่ยง่าย และสามารถเพิ่มระดับความเข้มได้ตามต้องการ เพื่อสร้างลุคเปล่งประกายแบบที่เป็นตัวคุณเองอย่างแท้จริง

Pigmented Shimmer Shades:
● 2014 (สีเงินเมทัลลิกประกายมุกหลายมิติ)
● 2015 (สีฟ้าน้ำแข็งประกายชิมเมอร์)
● Ombre (สีฟ้า–เขียวประกายชิมเมอร์)
● #kngkylie (สีทีลประกายชิมเมอร์)

Wet Shimmer Shades:
● Rose Gold (ชิมเมอร์โรสโกลด์เนื้อบางใส)
● Sugar Mint (ชิมเมอร์สีมินต์เนื้อบางใส)
● Denim Blue (ชิมเมอร์สีน้ำเงินสตีลเนื้อบางใส)
● Kylie Blue (ชิมเมอร์สีฟ้าอ่อนผสมประกายเขียว เนื้อบางใส)
● Kymajesty (ชิมเมอร์สีพีชทอง เนื้อบางใส)
● Natural Brunette (ชิมเมอร์สีน้ำตาลกันเมทัล เนื้อบางใส)


King Kylie Matte Lip Kit (1,390 THB)
จะไม่ใช่ King Kylie Collection อย่างแท้จริง หากไม่มี Matte Lip Kit สุดไอคอนิกและขายดีที่สุด — ลิปคู่ดูโอ้ที่ให้คุณสร้างลุคแมตต์ติดทนนานได้ในทันที ชุดนี้ประกอบด้วยลิควิดลิปแมตต์และดินสอเขียนขอบปาก 4 เฉดลิมิเต็ด ที่มอบสีชัดแน่น ให้การปกปิดเต็มรูปแบบ พร้อมความทนยาวนานกว่า 8 ชั่วโมง และฟินิชที่ไม่เลอะ ไม่เปื้อนตลอดวัน

Shades:
● A Decade (ชมพูนู้ดเบจอ่อน จับคู่กับดินสอเขียนขอบปากสีน้ำตาลเบจที่ตัดกันอย่างลงตัว)
● Kylie Jenner Lips (ชมพูโรสโทนอุ่น จับคู่กับดินสอโรสโทนอุ่นเข้มเพื่อความคอนทราสต์)
● True Brown K (น้ำตาลช็อกโกแลตเข้ม) – ได้แรงบันดาลใจจากเฉดต้นฉบับ
● Dead of Knight (สีดำสนิท) – ได้แรงบันดาลใจจากเฉดต้นฉบับ


King Kylie Supple Kiss Lip Glaze (800 THB)
ได้รับแรงบันดาลใจจากลิปกลอสรุ่นแรกของ Kylie, Supple Kiss Lip Glaze มาพร้อม 3 เฉดสีลิมิเต็ดอิดิชั่น รวมถึงสองเฉดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเฉดสีต้นฉบับ สูตรน้ำหนักเบานี้มาพร้อมเทคโนโลยี Bouncy-Wrap Tech ที่ผสมผสานเอมอลลิเอนต์
เพื่อห่อหุ้มริมฝีปากด้วยกลอสเนื้อเจล มอบความยืดหยุ่น นุ่มเด้ง และประกายเงางาม Supple Kiss Lip Glaze ให้ความชุ่มชื้นยาวนานสูงสุด 12 ชั่วโมง ช่วยให้ริมฝีปากนุ่ม พร้อมมอบสีสันหลายมิติให้เรียวปากดูอวบอิ่มอย่างเป็นธรรมชาติ

Iconic Shades:
● Like (เฉดพีชเบจใสพร้อมประกายทอง) — ได้รับแรงบันดาลใจจากเฉดต้นฉบับ
● Literally (น้ำตาลอุ่น) — ได้รับแรงบันดาลใจจากเฉดต้นฉบับ
● She’s Back (สีโครมเงินใส)


King Kylie Loose Powder Highlighter (1,030 THB)
เผยผิวเปล่งประกายสว่างสดใสด้วย King Kylie Loose Powder Highlighter ลิมิเต็ดอิดิชั่น ได้แรงบันดาลใจจากไฮไลท์รุ่นต้นฉบับปี 2017 สูตรเนื้อนุ่มละมุนสะท้อนแสงเป็นฝุ่นเนียนละเอียดผสมมุกเพิ่มประกายมุกให้ผิวดูสวยเจิดจรัส เกลี่ยง่าย ไม่เน้นร่องผิว และสามารถเพิ่มระดับความสว่างได้ตามต้องการ — จากลุคโกลว์บางเบาไปจนถึงฟินิชสว่างเด่นชัด

Iconic Shade
● 3 Strikes (ทองแชมเปญอบอุ่น)

