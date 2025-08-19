Burberry Goddess น้ำหอมกลิ่นใหม่ เข้มข้น เย้ายวน สำหรับอิสตรี

Burberry Beauty (เบอร์เบอรี่ บิวตี้) ภูมิใจนำเสนอ Burberry Goddess Parfum น้ำหอมกลิ่นใหม่ภายใต้เรื่องราวของ Goddess พร้อมร่วมเฉลิมฉลองพลังภายในของผู้หญิงทุกคน ทั้งความแข็งแกร่ง ความมั่นใจ และความอ่อนโยน
Burberry Goddess Parfum รังสรรค์ขึ้นโดย Amandine Clerc-Marie นักปรุงน้ำหอมระดับโลก ซึ่งตั้งใจค้นหามิติใหม่ ๆ ให้กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์นี้ “ฉันเสริมความเข้มข้นและเสน่ห์เย้ายวนให้กับวนิลา 3 ชนิด ซึ่งเป็นหัวใจหลักของน้ำหอม Goddess พร้อมด้วยกลิ่นอายของหนังกลับที่ส่งมอบความนุ่มละมุนที่ปลายกลิ่น ให้ความรู้สึกอบอุ่น ลุ่มลึก และชวนสัมผัส” Clerc-Marie กล่าว
กลิ่นหอมใหม่นี้ช่วยเติมเต็มและเสริมความเข้มข้นของ Burberry Goddess Eau de Parfum และ Eau de Parfum Intense ได้อย่างลงตัว นับเป็นอีกขั้นของความสมบูรณ์แบบในไลน์น้ำหอมระดับพรีเมียมจาก Burberry
กลิ่นแรกจะเป็นสัมผัสของ ราสป์เบอร์รี่ที่สดใสมีชีวิตชีวา ผสานกับกลิ่นหอมละมุนของลาเวนเดอร์อย่างลงตัว เป็นกลิ่นโดดเด่นที่เปิดประตูเชื้อเชิญเราเข้าไปทำความรู้จักกับหัวใจของกลิ่นอย่าง วนิลา 3 ชนิด ได้แก่ infusion, caviar และ absolute และปิดท้ายด้วยกลิ่นของ หนังกลับ (suede) ที่เพิ่มความอบอุ่น หรูหรา และมอบสัมผัสที่น่าหลงใหล
องค์ประกอบกลิ่น (OLFACTIVE PYRAMID)
น้ำหอมแนวกลิ่น Aromatic ที่สร้างความแตกต่างได้อย่างมีศิลปะ
• Top Note: ราสป์เบอร์รี่ผสานกับลาเวนเดอร์ ให้กลิ่นที่ สดใส สดชื่น และเปล่งประกาย
• Heart Note: วนิลาทั้งสามชนิด (infusion, caviar และ absolute) ที่ผสานกันอย่างสมบูรณ์ มอบความสง่างามและทรงพลัง
• Base Note: หนังกลับ เติมเต็มด้วยความอบอุ่น เข้มข้น ลุ่มลึก และเสน่ห์ที่คงอยู่ยาวนาน
“น้ำหอมใหม่นี้เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง และพลังที่หลบซ่อนอยู่ภายในผู้หญิงทุกคน รายล้อมไปด้วยความมั่นใจ ลึกซึ้ง และเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา เป็นการผสมผสานระหว่างความสง่างามและความเย้ายวนอย่างลงตัว” Amandine Clerc-Marie กล่าว “ให้น้ำหอมขวดนี้เป็นดั่งเครื่องบรรณาการแด่เทพธิดาในตัวผู้หญิงทุกคน เฉลิมฉลองพลัง ความสง่างาม และเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ”
แรงบันดาลใจ (THE INSPIRATION)
บอกเล่าเรื่องราวของการค้นพบตัวตน การค้นพบพลังภายในจิตใจ อันเต็มเปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่ง ความมั่นใจ และความเมตตา
ดีไซน์ขวดโฉมใหม่ (THE NEW BOTTLE DESIGN)
ขวดดีไซน์สี่เหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ มาในโทนบรอนซ์ทอง แรงบันดาลใจจากเฉดสีทองของพระอาทิตย์ยามเย็น สะท้อนพลังอันอบอุ่นและเปล่งประกาย พร้อมฝาสีทองและหมุดโลโก้ Goddess สุดหรู
Burberry Goddess Pop Up Experience @Central Ladprao
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว Burberry Goddess Parfum อย่างเป็นทางการ Burberry Beauty ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ pop up สุดพิเศษ ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 14–20 สิงหาคม 2568
ร่วมดื่มด่ำกับกลิ่นหอมใหม่ล่าสุดในบรรยากาศที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้คุณสัมผัสความหอมได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมทดลองผลิตภัณฑ์เมคอัพจาก Burberry ครบทุกไอเท็ม โดยที่ทุกท่านสามารถรับคำแนะนำการแต่งหน้าแบบเฉพาะบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทดลอง 4 ขั้นตอนเมคอัพ จากคอลเลกชั่น Beyond Wear อันเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ ประกอบด้วย ไพรเมอร์, คุชชั่นและรองพื้น, คอนซีลเลอร์ และแป้ง
อีกหนึ่งไฮไลท์คือ Burberry Kisses Tea Collection ลิปสติกโทนน้ำตาลสุดหรูหรา ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการดื่มชาจากอังกฤษอันเป็นเอกลักษณ์ โดยมีให้เลือก 5 เฉดสี ทั้ง Kisses Matte และ Kisses Liquid Matte ไม่ว่าจะเป็น
• Kisses Matte Lipstick 90 Matte Cinnamon: โทนน้ำตาลอุ่นที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจ
• Kisses Liquid Matte 02 Cream Tea: เฉดน้ำตาลเบจอมชมพูที่มาพร้อมเนื้อสัมผัสลิควิดแมตต์
• Kisses Matte Lipstick 02 Matte Cream Tea: สีน้ำตาลเบจอมชมพู ที่ให้ความรู้สึกละมุนละไม
• Kisses Liquid Matte 36 Chai Brown: โทนสีน้ำตาลประกายทองแดง ให้ลุคหวานซ่อนเปรี้ยวน่าค้นหา
• Kisses Liquid Matte 86 Darjeeling Brown: สีแดงน้ำตาลเข้มที่ได้แรงบันดาลใจจากชา Darjeeling
และยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างพาเลตต์อายแชโดว์ Burberry Eye Quad Eyeshadow Palette เฉด 05 Dusk ที่มาพร้อมการผสานโทนสีใหม่สุดลงตัว ประกอบด้วยโทนสี Taupe ที่แวววาวเจิดจ้า เข้าคู่กับโทน Mauve ในเนื้อสัมผัสแบบซาติน และสีน้ำตาลโทนเย็น ให้ลุคที่หรูหราและมีมิติ
ภายในงานยังมี Goddess Olfactory Discovery เครื่องมือสำหรับเปรียบเทียบกลิ่น Goddess Parfum กับ Eau de Parfum และ Intense เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ภายในแคมเปญ รับบริการสลักข้อความบน Burberry Goddess Bracelet โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเติมเต็มความพิเศษให้คงอยู่ชั่วกาล ไม่ว่าจะมอบเป็นของขวัญ หรือเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความหมายเฉพาะตัว
Burberry Goddess Collection
พบกับน้ำหอม 3 กลิ่นภายใต้คอลเลกชัน Goddess:
• Burberry Goddess Eau de Parfum
• Burberry Goddess Eau de Parfum Intense
• Burberry Goddess Parfum
Burberry Goddess Parfum วางจำหน่ายในขนาด 10ml, 30ml, 50ml และ 100ml ในราคา 1,570 บาท, 4,090 บาท, 5,680 บาท และ 7,920 บาท ณ เคาน์เตอร์ Burberry Beauty Siam Paragon ชั้น M, EMSPHERE ชั้น M, เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1, เซ็นทรัลชิดลม ชั้น G, เมกาบางนา ชั้น 1 และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป