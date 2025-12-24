ต่อ ธนภพ เผยไลฟ์สไตล์แบบ Live Original

The Glenlivet แบรนด์ซิงเกิลมอลต์สก็อตช์วิสกี้ชั้นนำ ได้จัดงาน “Taste the Original” ณ The Corner House Bangkok เพื่อเฉลิมฉลองแนวคิดของการ “Break the Tradition” หรือการก้าวข้ามกรอบเดิม พร้อมชวนผู้เข้าร่วมงานสัมผัสประสบการณ์แห่งความเป็นต้นตำรับในแบบฉบับของตนเอง โดยมี “ต่อ–ธนภพ ลีรัตนขจร” Brand Friend ของ The Glenlivet มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันแรงบันดาลใจเกี่ยวกับวิสกี้และไลฟ์สไตล์ในแบบ “Live Original” ซึ่งสะท้อนตัวตนของต่อได้อย่างลงตัว พร้อมสร้างพลังเชิงบวกให้ผู้ร่วมงานกล้าแสดงความเป็นตัวเองอย่างไม่จำกัด
