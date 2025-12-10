“เดนนิส เทอร์เนอร์” คว้าแชมป์ Campari Red Hands Thailand 2025 พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีรอบชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก ณ กรุงมิลาน

CAMPARI และ Alchemy Thailand ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Campari Red Hands Thailand 2025 การแข่งขันค็อกเทลบาร์เทนเดอร์ ซึ่งเป็นเวทีประชันฝีมือบาร์เทนเดอร์ระดับภูมิภาค การแข่งขันจัดขึ้น ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ โดยผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “เดนนิส เทอร์เนอร์” Co-founder และ Bar Manager จากร้าน Garnish Samui ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน Campari Red Hands APAC 2025 ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ในเดือนมกราคม 2026.
ประเทศไทย, ธันวาคม 2025 — คัมพารี แบรนด์ไอคอนที่ถือกำเนิดจากความหลงใหลในสีแดงอย่าง Campari แบรนด์หลักของกลุ่มคัมพารีและหัวใจสำคัญของค็อกเทลเนโกรนี กลับมาอีกครั้งกับการเฟ้นหาสุดยอดบาร์เทนเดอร์ในรายการ Campari Red Hands APAC 2025 เวทีการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่จะรวบรวมบาร์เทนเดอร์ชั้นนำจาก 12 ประเทศเข้าชิงตำแหน่งอันทรงเกียรติ “Campari Red Hands APAC 2025 Champion” เพื่อก้าวสู่รอบชิงชนะเลิศ ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี
สำหรับการเฟ้นหาสัญลักษณ์แห่งอะแพริทิโวคนต่อไป ธีมการแข่งขันในปีนี้คือ “Cocktail & Senses” (ค็อกเทลและประสาทสัมผัส) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการตีความหมายของประสาทสัมผัสทั้งห้าได้แก่: การมองเห็น, การได้กลิ่น, การลิ้มรส, การสัมผัส, และการได้ยินเสียง เพื่อต่อยอดกิ่งก้านของ Negroni Family Tree ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับคัมพารีกรุ๊ป
คัมพารีกรุ๊ป เป็นหนึ่งในผู้นำหลักสำคัญของอุตสาหกรรมสปิริตระดับโลก โดยมีพอร์ตโฟลิโอกว่า 50 แบรนด์ระดับพรีเมียมและซูเปอร์พรีเมียม ครอบคลุมตั้งแต่ อะเพอริทีฟ (รวมถึงแบรนด์ไอคอนิกอย่าง Aperol และ คัมพารี) สปิริตจากอะกาเว (เช่น เตกีล่า Espolòn) วิสกี้และรัม (Wild Turkey และ Appleton Estate) ตลอดจนคอนยักและแชมเปญ (รวมถึง Courvoisier และ Grand Marnier) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1860 ปัจจุบัน คัมพารีกรุ๊ปเป็นผู้ผลิตสปิริตพรีเมียมรายใหญ่อันดับหกของโลก ด้วยเครือข่ายการจัดจำหน่ายครอบคลุมกว่า 190 ประเทศ และมีตำแหน่งผู้นำในตลาดยุโรปและอเมริกา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองมิลานประเทศอิตาลีดำเนินการผลิตผ่านโรงงาน 25 แห่งทั่วโลก และใช้เครือข่ายการจัดจำหน่ายของตนเองใน 27 ประเทศ คัมพารีกรุ๊ปมีพนักงานราว 5,000 คน และหุ้นของบริษัทแม่ Davide Campari-Milano N.V. (Reuters: CPRI.MI – Bloomberg: CPR IM) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อิตาลีตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.camparigroup.com/en
**กรุณาดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ