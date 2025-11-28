50 ปีคาสิโอเปิดตัวนาฬิกาสวมนิ้วเรือนทอง

จากความนิยมของ Ring Watch รุ่น CRW-001-1DR ตัวเรือนสีเงินที่เปิดตัวปลายปีที่แล้ว ครั้งนี้ คาสิโอ (Casio) ได้เปิดตัว Casio Ring Watch เรือนสีทองสุดหรู ที่ผลิตจากสแตนเลสสตีล ด้วยเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปโลหะขั้นสูง พร้อมกับการชุบไอออนสีทอง โครงสร้างแบบโมโนค็อกและเทคโนโลยีการยึดติดกระจก ช่วยเพิ่มความแน่นหนาของตัวเรือน จึงกันน้ำได้ดี เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
Ring Watch รุ่น CRW-001G-9DR ยังคงมากับหน้าจอ LCD 7 ส่วนบนหน้าปัด แสดงเวลาชั่วโมง นาที วินาที พร้อมด้วยวันที่ เวลาคู่ และฟังก์ชันจับเวลา ทั้งยังมีฟังก์ชันไฟกระพริบที่ตั้งค่าให้ส่องแสงเป็นจังหวะได้ตามเวลาที่กำหนด สร้างความรู้สึกพิเศษให้กับผู้สวมใส่ เป็นนาฬิกาดิจิทัลขนาดเล็ก ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างสองเขตเวลาที่เลือกได้อย่างรวดเร็ว พร้อมไฟแบ็คไลท์ LED ช่วยให้อ่านหน้าจอในที่แสงน้อยได้ดี