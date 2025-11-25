คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
จะได้ในสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันหรือเกินความคาดหมายอยู่เรื่อย จับพลัดจับผลูก็ได้งานที่คนอื่นหมายมั่นปั้นมือซะงั้นซึ่งก็ต้องทำอย่างสุดฝีมือให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ แต่ช่วงนี้มือกำลังขึ้นหยิบจับทำอะไรก็สำเร็จมีคนส่งเสริมสนับสนุนแต่ที่สำคัญอย่าฮึกเหิมจนกลายเป็นความประมาทไปซะล่ะ ความกล้าได้กล้าเสียและมีการตัดสินใจโดยที่ไม่ลังเลทำให้คุณได้ใจใครหลายคน เป็นช่วงที่ชีพจรลงเท้าต้องเดินสายไปๆมาๆหลายที่ น้ำขึ้นต้องรีบตัก แอ็คทีฟไว้จะมีแต่ได้กับได้ การอ่านสถานการณ์ได้ขาดก็เท่ากับการนำหน้าคนอื่นไปอีกก้าว ควรเลือกใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนจนทำให้อีกฝ่ายคิดไปคนละทาง ระวังอุบัติเหตุหรือต้องเปลี่ยนแผนหรือเส้นทางอย่างฉับพลัน
ด้านการเงิน ดูดีไม่มีที่ติ มีลาภปาก ได้ช่องทางหาเงินเพิ่มแบบฟลุ้คๆ ได้ลาภโดยเสน่หา หากใช้เงินเป็นก็จำมีเงินเหลือเก็บมาก ระวังจะหมดไปกับการซื้อหาความสะดวกสบายหรือใช้จ่ายเกินตัว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ได้คู่จากการเดินทาง ส่วนคนมีคู่ มีความเสมอต้นเสมอปลายไว้แหละดี
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
สถานการณ์โดยรวมยังไม่ค่อยดีนัก ทำการใดควรต้องค่อยเป็นค่อยไป คิดทบทวนหลายๆตลบหน่อย พิจารณานทุกๆอย่างให้ถี่ถ้วนก่อน ระวังจะต้องกลืนน้ำลายตัวเองนะ เรื่องของเอกสารสัญญาข้อมูลรวมถึงการสื่อสารต่างๆควรต้องรอบคอบและพิถีพิถันในการจัดเก็บเนื่องจากจะเกิดความสับสนปนเข้าใจผิดและทำให้เจองานเข้าอย่างที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ช่วงนี้ควรใช้วิธีการประนีประนอมและรู้จักที่จะโอนอ่อนผ่อนตามบ้างมิควรเอาแต่ความคิดของตนเป็นใหญ่ ควรรับฟังทัศนะของผู้อื่นบ้าง คนที่พร้อมยืนอยู่ข้างคุณยังมีอยู่แต่ช่วงนี้คงช่วยเหลืออะไรคุณได้ไม่มากเว้นเสียแต่ว่าจะเจอทางตันเข้าจริงๆ บางทีการมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปก็มีผลกระทบโดยที่คุณเองก็คาดไม่ถึง และอย่าได้ประมาทในการใช้เวลาล่ะ
ด้านการเงิน สภาพคล่องไม่ค่อยดีนัก ใช้จ่ายตามอารมณ์ไม่เป็นผลดี ต้องหัดปฏิเสธให้เป็นมิเช่นนั้นจะถูกรบกวนไม่สิ้นสุด มีรายจ่ายในเรื่องของสุขภาพผู้สูงวัยหรือเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังเจอคนที่โสดเทียม อกจะหักซะเปล่าๆ ส่วนคนมีคู่ อย่าเสียเวลาทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
มีกิจกรรมให้ทำเยอะมาก มีสิ่งต่างๆแทรกเข้ามาให้จัดการตลอดทำให้บริหารเวลาไม่ค่อยได้ ภารกิจรัดตัวหรือจู่ๆก็มีเรื่องให้ต้องคิด แต่ไม่ต้องห่วงผู้ที่มีศักยภาพสูงอย่างคุณสามารถทำหลายอย่างได้พร้อมๆกันอย่างไรเสียทุกๆสิ่งต้องสำเร็จทันกำหนดได้ชัวร์เลย จะทำผลงานออกมาได้ดีเกินคาดและมีโอกาสที่จะได้รับรางวัล มีคนนับหน้าถือตาเพิ่มมากขึ้น มีเครดิตในสายตาผู้ใหญ่มากกว่าเดิมดังนั้นจะเรียกร้องหรือขอการสนับสนุนใดก็จะง่ายขึ้น มีบางเรื่องถึงไม่ใช่หน้าที่หรือกงการอะไรของคุณแต่ก็ไม่อาจที่จะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนได้จำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม แม้ยังคาดหวังอะไรมากไม่ได้แต่อย่างไรซะก็คงต้องมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นคุณบ้างไม่มากก็น้อย ระวังต้องร้อนใจเพราะสมุนบริวารหรือมีอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน คล่องตัวพอสมควร มีรายได้ที่นอกเหนือจากรายการปกติเข้ามาอาจเป็นเงินชดเชยหรือปันผล จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของที่มีคุณค่าทางจิตใจมาครอบครอง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาพัวพันเยอะ แต่คนที่คุณมีใจให้คงเป็นคนใกล้ตัวนั่นแหละ ส่วนคนมีคู่ เป็นกำลังใจให้กันและกันดี
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
อะไรๆก็ไม่แน่นอนเสียแล้ว สถานการณ์พลิกได้เสมอ มองต่างมุมบ้างก็ดี แม้ว่าบางทีจะไม่ได้ดั่งใจ ต้องสะกดอารมณ์ให้อยู่ ลองหลายๆวิธี ต้องมีสักหนทางที่คุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการ อย่าให้อะไรมาทำให้เสียความตั้งใจได้ ปรับเทคนิคและพลิกแพลงดูบ้าง แค่ต้องใช้พลังสมองมากหน่อยเท่านั้น การติดต่อประสานงานหรือการขอความร่วมมือใดๆคงต้องลงทุนในความพยายามที่มากขึ้นกว่าเดิม กำลังเสริมและกองหนุนมีน้อย มิควรคิดทำในเรื่องที่ไกลตัวหรือเกินตัวโดยเฉพาะเมื่อต้องเดิมพันด้วยชื่อเสียง หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทุกรูปแบบถ้าเป็นไปได้ ช่วงนี้อาจจะต้องเก็บตกงานที่มีคนทำไว้ไม่แล้วเสร็จหรือต้องจัดการสะสางปัญหาที่คั่งค้างอยู่ให้เรียบร้อยหรือต้องแบกภาระเพิ่มด้วยความจำเป็น ระวังหลังให้ดี
ด้านการเงิน มีรายรับหลายทางมากบ้างน้อยบ้าง ปากพารวย กระเป๋าตุง ต้องแบ่งสัดแบ่งส่วนให้ดีก่อนที่จะหมด อย่าให้ต้องหมดเปลืองไปโดยใช่เหตุ ต้องพยายามรักษาเครดิตไว้ให้ดี
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักง่ายหน่ายเร็ว เพราะว่ายังไม่เจอใครที่โดนแบบเต็มๆนั่นเอง ส่วนคนมีคู่ ต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์เห็นทีว่าไม่ดีแน่
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
เจอแต่ความเหนื่อยใจทำอะไรต้องรอหรือไม่ก็ต้องพึ่งคนอื่นตลอดลำพังตัวเองเห็นทีว่าจะลุล่วงยาก จะเกิดเรื่องที่ทำให้ผู้ใหญ่ท่านเข้าใจผิดจำเป็นต้องชี้แจงแต่ก็ควรดูกาลเทศะด้วย ช่วงนี้ระวังจะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องหรือทำคุณบูชาโทษเข้าล่ะ ความช่วยเหลือจะมาพร้อมกับข้อแลกเปลี่ยนหรือเงื่อนไขบางประการ มีความสุขกับสิ่งที่ทำแม้จะเป็นภารกิจถูกที่ยัดเยียดมาก็ตามใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ละกัน ควรใช้เหตุและผลให้มากกว่าอารมณ์ สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณมีมากจนคาดไม่ถึง ทำตนเป็นบุคคลสารพัดประโยชน์ไว้ดีที่สุด มิควรที่จะเกี่ยงงานหรือคิดเล็กคิดน้อยให้มากนัก และควรต้องปากหนักเข้าไว้ ใจร้อนวู่วามมิใช่ว่าจะดี จะเจอสถานการณ์แบบพวกมากลากไป ระวังสุขภาพและอบัติเหตุ
ด้านการเงิน ไม่ขัดสน แต่ระวังจะหมดไปโดยไม่รู้ตัว ต้องตัดใจบ้างอย่าได้ตามกระแส ต้องฉลาดใช้ ระวังเพื่อนพาจน อย่าพาซื่อนัก ซื้อของแพงโดยใช่เหตุหรือได้ของไม่ตรงสเปก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คิดจะมีคู่ก็ต้องมีแม่สื่อแม่ชัก ส่วนคนมีคู่ ต่างที่มาเป็นธรรมดาที่จะมีปัญหากันบ้าง
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
เป็นจังหวะที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตนหรือช่วยคนอื่น รับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมีสติและเท่าทันกับทุกความเป็นไปทำให้อะไรๆก็ดูจะเข้าทางคุณไปหมด ทำเรื่องยากให้ดูง่ายได้อย่างหน้าตาเฉยจนคนรอบข้างต้องอึ้งไปตามๆกัน คาดการณ์หลายอย่างได้แม่นยำ ถึงจะแก้ปัญหาเก่งแต่ระวังการทำอะไรที่ล้ำเส้นด้วย การทำงานรวมกับผู้ใหญ่หรือผู้ทรงคุณวุฒิช่วงแรกอาจจะรู้สึกกดดันเพราะยังไม่ค่อยรู้ใจแต่จะค่อยๆผ่อนคลายเมื่อเวลาผ่านไปได้สักระยะ หรือบางท่านมีความจำเป็นที่จะต้องขอพึ่งบารมีผู้ใหญ่ในเรื่องราวบางอย่างเตรียมข้อมูลให้พร้อมละกันจะได้ไม่เสียเวลา จะมีเหตุให้อยู่ไม่ค่อยติดที่
ด้านการเงิน หาได้ไม่ทันใช้ ภาระเยอะ เงินไม่เข้าตามกำหนด รายจ่ายเพื่อครอบครัวถีบตัวสูง ยื้อยาก ถือเงินสดในมือได้ไม่นาน ยังมีรายการซ่อมข้าวของที่ชำรุดอีก ต้องหาวิธีเสริมสภาพคล่อง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาติดพัน แกะให้หลุดยากซะด้วยคนนี้ ส่วนคนมีคู่ เป็นที่พึ่งและที่ปรึกษาที่ดีแก่กัน
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
รับเหมาหลายหน้าที่ ดูเหมือนว่าจะคึกคักดี สิ่งที่สู้ลงทุนลงแรงไปได้ผลตอบรับและได้คำชมไม่ขาดทำให้มีกำลังใจสร้างสรรค์ผลงาน ศัตรูหรือคนที่เคยไม่ถูกกันจะกลับมาเป็นมิตร เป็นช่วงที่คุณจะได้แนวร่วมหรือมีผู้สนับสนุนหน้าใหม่เข้ามามากขึ้น ทำงานได้สมราคาคุยไม่เสียชื่อผู้ที่ให้การหนุนหลัง งานใหม่ทยอยเข้ามาให้ทำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว อาจจะต้องเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างที่ต้องวางแผนดีๆอย่าให้ต้องกระทบกับสิ่งที่ดำเนินการอยู่ ถึงจะได้ผู้ที่เป็นงานมาช่วยก็ควรต้องติดตามถามความคืบหน้าและความเป็นไปด้วย หากต้องตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆควรต้องมีที่ปรึกษาที่รู้และมีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆจริง ระวังปัญหาสุขภาพในช่องปาก
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่ แต่เข้ามากก็ออกมาก มีเรื่องให้ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ เรื่องของความถูกต้องโปร่งใสสำคัญที่สุด ระวังทรัพย์สินสูญหายเพราะความเผลอเรอ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ถูกอกถูกใจใครควรให้ผู้ใหญ่ช่วยสกรีนอีกทีจะดีกว่า ส่วนคนมีคู่ เทคแคร์กันดี
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่แรงกล้าลงว่าคิดจะทำอะไรแล้วต่อให้ใครมารั้งก็ไม่หยุดยังดั้นด้นที่จะเดินหน้าต่อโดยไม่ถอดใจง่ายๆซึ่งก็เป็นดาบสองคมด้วยเช่นกันแบบนี้ต้องเจอบทเรียนเองถึงจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ อุปสรรคเยอะ เงื่อนไขและข้อจำกัดในทางปฏิบัติมีมากอย่างที่คุณเองก็คาดไม่ถึง บางเรื่องอำนาจในมือก็มีไม่พอที่จะตัดสินใจ บางทีจำเป็นต้องพึ่งบารมีผู้ใหญ่ ทางที่ดีอย่าเพิ่งริทำการใหญ่เลยรอให้มีความพร้อมในหลายๆด้านมากกว่นี้ดีกว่า เก็บไอเดียและหาข้อมูลเพิ่มไปพลางๆก่อน ช่วงนี้มักจะต้องเห็นสวนทางกันคนอื่นตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เรื่อย บางอย่างพูดไปก็เปล่าประโยชน์ประหยัดพลังงานไว้ดีกว่า ระวังปัญหาสุขภาพหรือต้องเดินทางกะทันหัน
ด้านการเงิน ต้องคุมให้อยู่แต่เนิ่นๆ มิฉะนั้นจะสูญเสียสภาพคล่องก่อนเวลาอันควร อย่าคิดเพิ่มภาระในเวลานี้ มิควรใช้เพื่อความสะใจหรือแบบประชดใคร น้ำบ่อหน้าหายากบอกเลย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักชอบใครต้องเข้าทางผู้ใหญ่ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องหงุดหงิดกันบ่อย
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
พอตั้งหลักได้ก็ดูว่าจะไปได้โลด ทิศทางแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ การงานมีพัฒนาการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะมีใครต่อใครนำงานมาเสนอให้ทำหรือชักชวนให้ร่วมหุ้นคงต้องค่อยๆพิจารณาและควรต้องดูกำลังตนรวมถึงผลผูกพันในระยะยาวด้วย เรื่องบางอย่างจำเป็นต้องตัดบทหรือขอตัวแต่เนิ่นๆ มีหลายสิ่งที่ต้องเร่งสปีด มีรายการจ่อคิวอีกมิใช่น้อย ผู้ใหญ่วางตัวให้จัดการงานสำคัญ เป็นโอกาสที่จะได้ทำผลงานที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับองค์กร ประสบการณ์หลายอย่างที่ผ่านมาทั้งแง่บวกและแง่ลบทำให้อะไรที่เผชิญอาจจะดูเหมือนยากสำหรับใครบางคนแต่กับคุณจะไม่ใช่อีกแล้ว บางท่านจะมีบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไปแต่จะได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี มนุษยสัมพันธ์และวาทศิลป์เป็นสิ่งสำคัญ ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน สภาพคล่องดี หาเก่งหมุนเก่ง จัดสรรดีๆแล้วกัน อย่าใช้จ่ายเกินตัวหรือใจใหญ่เกินความจำเป็น เสียเงินเพื่อหน้าตาทางสังคม บริวารเบียดเบียน มีคนคอยตอดนิดตอดหน่อย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมารุมรักรุมชอบ ตัวเลือกเพียบ ส่วนคนมีคู่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
สิ่งที่ดำเนินการต่างๆบางทีผลลัพธ์ที่ได้อาจจะยังไม่เป็นไปตามที่ประสงค์ เจอคนที่พยายามกวนน้ำให้ขุ่นอยู่ตลอด จำเป็นต้องสะกดอารมณ์ไว้ให้อยู่ หนทางเต็มไปด้วยขวากหนาม บางเรื่องก็อย่าเปลืองตัวเลยจะดีกว่า หลายสิ่งยังคงต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ที่พึ่งมีน้อย การแก้ไขปัญหาบางอย่างจะเป็นไปในลักษณะที่หลายคนคาดไม่ถึง ความเกรงใจที่ไม่เข้าเรื่องจะก่อให้เกิดความยืดเยื้อไปแบบไม่จบไม่สิ้นซึ่งบางทีก็ควรต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลม การสื่อสารที่ขาดความชัดเจนจะส่งผลเสียหายตามมา การทำสัญญาข้อตกลงใดๆคงต้องรอบคอบเป็นพิเศษ ระวังความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่า บางกรณีอาจต้องใช้จิตวิทยาเบาๆในการที่จะโน้มน้าวหรือสร้างความเข้าใจ หมั่นติดตามสถานการณ์อยู่เสมอ อย่าทำตนเป็นคนที่ตกข่าว อุปสรรคอันคาดไม่คาดคิดหรือเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้เสมอ ตั้งหลักไวก็แล้วกัน
ด้านการเงิน ส่วนมากเป็นเงินหมุนซะมากกว่า มีเข้ามาแต่ก็จะอยู่ในมือได้ไม่นานมีอันต้องจรลีไป ระวังทรัพย์สินสูญหายหรือข้าวของชำรุด บริวารไม่ซื่อสัตย์เห็นแก่เล็กแก่น้อย ไว้ใจทางวางใจคนจะจนใจเอง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่าเพิ่งรีบร้อน คนที่เข้ามาดูเหมือนว่าจะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ต้องขุ่นเคืองใจกันอยู่เรื่อย ระวังวาจาในลักษณะกระทบกระเทียบด้วยล่ะ
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ต้นร้ายปลายดี ช่วงเวลาของความลุ่มๆดอนๆผ่านพ้นไป เส้นทางดูเหมือนว่าจะปลอดโปร่งขึ้นเป็นผลมจากความวิริยะและทุ่มเท จะได้รับข่าวดีหรือมีสัญญาณอะไรที่ดีบางอย่าง การเจรจาต่อรองค่อนข้างได้ผลเป็นที่พอใจ ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่เพียงแต่อาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างเท่านั้น ช่วงนี้จะต้องไปมาหาสู่หรือพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาหรือต้องเข้าสังคมเยอะขึ้นซึ่งล้วนแต่จะเป็นประโยชน์กับคุณทั้งสิ้น จะได้วัตถุดิบหรือข้อมูลใหม่ที่สามารถนำมาปรับใช้ในงานได้ชนิดที่คุณเองก็คาดไม่ถึงด้วยซ้ำ เป็นจังหวะที่คุณจะมองเห็นโอกาสหรือสิ่งที่คนอื่นมองข้ามได้แบบไม่ยากเย็น แต่สำหรับท่านที่มีหุ้นส่วนอาจจะมีเรื่องให้ต้องปวดหัวจากความรั้นดันทุรังหรือเป็นประเภทยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ หากน้ำกำลังเชี่ยวก็อย่าได้เอาเรือไปขวาง
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา มีเรื่องให้ต้องจ่ายอยู่เรื่อย ต้องรับภาระบางอย่างแบบถูกมัดมือชก สูญเงินฟรีหรือต้องใช้หนี้แทนคนอื่นอย่างช่วยไม่ได้ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีแผนกจัดหาพาคนนั้นคนนี่มาให้รู้จักและจะได้เจอคนที่เข้าตา ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณค่อนข้างคิดมาก อย่าทำให้ต้องระแวง
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
การดำเนินงานใดๆอาจจะไม่ต่อเนื่องเหตุจากเจอตัวแปรบางอย่างรบกวน มีแววว่าจะมีเรื่องเข้ามาให้ต้องเหนื่อยกายใจเพิ่มขึ้น สิ่งที่คิดก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เป็นดั่งใจหวังคงต้องทำใจเผื่อไว้ล่วงหน้า ควรต้องจดจ่อกับสิ่งที่ทำให้มากขึ้นกว่าเดิม อย่าหวังพึ่งกำลังเสริมแต่อย่างเดียว มีบางเรื่องที่จำต้องฝืนตามน้ำไปก่อนเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูดคุยหรือปรับความเข้าใจ สิ่งที่ได้รับมอบหมายอาจมิใช่อะไรที่ถนัดหรือดูเหมือนจะขัดกับสไตล์แต่อย่างน้อยก็จะทำให้มีประสบการณ์ เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นและอะลุ้มอล่วยมากกว่าปกติ สิ่งใดที่รับปากไว้ก็ควรจัดการให้ลุล่วงแต่เนิ่นๆ เพิ่มความรอบคอบในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและการลงนามในสัญญาต่างๆ แต่สำหรับผู้ใดที่เคยทำผิดพลาดไว้จะได้รับโอกาสให้ได้แก้ไขหรือกู้เครดิตกลับคืน
ด้านการเงิน ถึงจะมีความผันผวน แต่ก็ยังมีใช้ไม่ขาดมือ รับมาจ่ายไป ยังหาเพิ่มได้ค่อนข้างยากอยู่ ต้องกินอยู่อย่างประหยัด ใช้ตามความจำเป็นและเห็นว่าเหมาะสม โดนทวงหนี้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีโอกาสที่จะตกหลุมรักใครคนหนึ่งเข้าอย่างจัง ส่วนคนมีคู่ ต้องการคู่คิด หรือคนที่พร้อมจะฟัง ใส่ใจกันหน่อยล่ะ