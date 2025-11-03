คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
งานชุก มีหลายเรื่องที่ต้องทำ ต้องการแนวร่วมเพิ่ม ขาดความชำนิชำนาญในการใช้เครื่องทุ่นแรงทำให้การขับเคลื่อนไม่ไหลลื่นนัก มีบางสิ่งที่ไม่สะดวกใจทำด้วยตนเองก็จำเป็นต้องขอแรงคนสนิทที่ไว้ใจได้ช่วยจัดการแทนให้ คุณสมบัติหรือความสามารถเฉพาะตัวทำให้ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในงานบางอย่างโดยที่มิอาจปฏิเสธได้ ควรใช้เวลาอย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่าย ต้องใช้ความทุ่มเทมิใช่น้อยๆ บางทีก็ต้องใจดีสู้เสือไว้ก่อน บางท่านมีโอกาสที่จะได้พิสูจน์ตนเองในบทบาทที่ต่างไปจากเดิมหรือได้เป็นผู้บุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรบางอย่าง จะเจอเรื่องที่ทำให้ต้องลุ้นหรือเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย ควรต้องเป็นผู้ที่ทำงานกับบุคคลทุกระดับได้อย่างน่าประทับใจ วางตัวเป็นกลางไว้จะดีกว่า
ด้านการเงิน คล่องตัวพอควร แต่จะใช้จ่ายอะไรก็ควรต้องคิดทบทวนสักนิดหนึ่ง ยังมีเรื่องให้ใช้ตังค์อีกมาก อย่าให้ต้องให้พลัดพรากจากกระเป๋าเร็วนัก ชะลอเวลาการจ่ายได้ก็ดี
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด แอบปิ๊งใครบางคน ส่วนคนมีคู่ คุยกันดีๆได้ก็คงจะดี ฟังกันและกัน
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ตอบโจทย์การทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร พัฒนาการและความคืบหน้าเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหลายจุด บางเรื่องก็เป็นการขว้างงูไม่พ้นคอ มีกิจกรรมให้ทำหลายหลาก จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังให้ดี มิฉะนั้นผู้ใหญ่อาจมีเคืองก็ได้ อย่าคิดทำอะไรที่เป็นการลัดขั้นตอนโดยมิได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือทำอะไรแผลงๆด้วยความรั้นเพราะจะได้ไม่คุ้มเสีย ความตรงไปตรงมาจะทำให้ไม่มีใครสามารถตำหนิคุณได้ มีความจริงใจในการแก้ปัญหา ใส่ใจเรื่องของรายละเอียดให้เยอะขึ้น มิควรทำเป็นเล่นไปซะหมดจะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ ระวังวาจาจะสร้างศัตรูให้โดยที่ไม่รู้ตัว การลงนามในสัญญาข้อตกลงต่างๆควรอ่านและทำความเข้าใจให้ดีก่อน
ด้านการเงิน มีให้ใช้สมฐานะ หมดเปลืองเพราะคนอื่นเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจะสงเคราะห์หรือช่วยใครก็ให้ตามสมควร มิฉะนั้นจะต้องรับภาระในระยะยาว มีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด โสดแต่สุข ยังรอได้ ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้เคืองใจกันบ่อย
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
มรสุมก่อตัวโดยที่บางลูกก็มิได้มีเค้าลางมาก่อน หลายอย่างก็หนักหนากว่าที่คิดหรือผิดคาดจนแทบไม่อยากจะเชื่อ อาการเบื่อและเซ็งกำเริบ หัวหมุนไปหมด ต้องตั้งสติให้มั่นไว้ ควรเชื่อในศักยภาพของตน อะไรที่จะเดินหน้าได้ก่อนก็อย่าได้รีรอ บางเรื่องมีความลึกลับซับซ้อนอย่างคาดไม่ถึง ข้อมูลที่มียังครอบคลุมไม่มากพอ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดหรือมีความลำบากใจ เงื่อนไขยากเกินกว่าที่จะรับได้ บางอย่างอาจไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงสักเท่าไหร่ ใช้ดุลยพินิจด้วย งัดความรู้และกลยุทธ์มาใช้แทบไม่ทัน อย่าเชื่อลมปากใครง่ายๆตราบใดที่ยังมิมีสิ่งที่เป็นกิจจะลักษณะหรือเป็นรูปธรรม มีใครบางคนพยายามดิสเครดิตคุณ ระวังจะทำคุณบูชาโทษด้วยล่ะ
ด้านการเงิน พอกินพออยู่ มีอิสระในการใช้จ่ายตามสมควร แต่ก็มิควรใช้ให้เกินตัว อย่าคิดเพิ่มภาระโดยไม่จำเป็น มีลาภปาก ระวังจะเสียท่าคนกันเองหลอกให้ต้องหมดเงินหมดทอง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่ามองคนเพียงแค่เปลือกนอก ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องไม่พอใจกัน แต่ก็ไม่เคลียร์กัน
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
มีภารกิจเข้ามาให้ทำมากขึ้น ต้องทั้งเข็นทั้งผลักเพื่อที่จะให้งานแต่ละอย่างนั้นลุล่วง ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวหลักและผู้ประสานงาน คิดหลายเรื่องพร้อมกัน ใช้ไหวพริบปฏิภาณสูง ต้องพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่สามารถจะเกิดได้ทุกเมื่อ แต่ละอย่างล้วนไม่ธรรมดา เจอปัญหาซ้ำร้อยเดิม รู้สึกเหมือนว่าเสียแรงเปล่า การขอความช่วยเหลือจากผู้รู้และผู้ใหญ่จะทำให้พบทางสว่างและได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หลายๆอย่าง ไว้ใจใครมากไปก็ไม่ดีอาจจะถูกขโมย ซีนแย่งเอาหน้าได้ เรื่องบางอย่างก็ต้องกันเหนียวไว้ก่อน ระวังพวกตีสองหน้าให้ดี จะได้ยืดเส้นยืดสายไปดูงานต่างถิ่นต่างที่หรือไปแก้ไขเหตุการณ์ฉุกละหุกบางอย่าง ระวังอุบัติเหตุและการมีปากเสียง
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป มีเหตุให้ต้องเสียเงินจากเรื่องเก่าๆเดิมๆ โชคดีที่มีผู้ใหญ่อุปถัมถ์ แฟนให้ตังค์ใช้ แต่เงินก็คงอยู่ในกระเป๋าได้ไม่นาน ภาระเยอะ บุตรบริวารใช้เงินเปลือง เกิดความเสียหายในทรัพย์สิน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาติดพันเยอะ แต่ยังไม่เจอใครที่เข้าตา ส่วนคนมีคู่ มีคนคอยยุแยงตะแคงรั่ว ต้องหนักแน่นหน่อย
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
มีเหตุให้งานสะดุดหรือชะงักชั่วคราว เกิดความผิดปรกติอันคาดไม่ถึง ถูกปัดแข้งปัดขา ความอ่อนน้อมถ่อมตนจะส่งผลดีหลายประการ เพิ่มการมีวาทศิลป์อีกหน่อยหนทางทางที่จะเดินไปก็น่าที่จะได้รับความสะดวกมากขึ้น จะมีคนโบ้ยงานมาให้และก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทำหรือต้องเข้าไปมีเอี่ยวด้วยอย่างช่วยไม่ได้ ควรที่จะมีการศึกษารายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม คงต้องใจเย็น รู้จักที่จะอะลุ้มอล่วยและรอมชอมเพื่อความราบรื่นในการทำงานร่วม ไม่มีอะไรที่จะเป็นดั่งใจคุณได้ทั้งหมดหรอกนะ แต่คำพูดแบบเป็นเหตุเป็นผลของคุณดูเหมือนว่าจะมีน้ำหนักมากขึ้น เริ่มมีคนคล้อยตาม ทำการใดในตอนนี้จะเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของงบประมาณเป็นสำคัญ ระวังจะเกิดความขัดแย้งกับหุ้นส่วนด้วย
ด้านการเงิน ค่อนข้างที่จะสะพัดดี มีรายรับจากหลายทาง มีความเป็นปึกแผ่นในระดับหนึ่ง มีโอกาสได้เป็นเจ้าหนี้ ความปลอดภัยในทรัพย์สินมีน้อยควรหาวิธีการป้องกัน สะเพร่ามิได้เป็นอันขาด
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ตกหลุมรักจนยากจะถอนตัว ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องระหองระแหงกันตลอด แต่ก็ยังต้องไปไหนๆด้วยกันอยู่เรื่อย
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
มีตัวแปรเพิ่มเข้ามาทำให้ต้องคิดหนัก มีสิทธิ์ที่โอกาสบางอย่างจะหลุดมือ สมองต้องประมวลผลให้เร็วขึ้น เวลามิคอยท่า ในบางเรื่องควรต้องแก้ไขหรือปรับเอาที่หน้างาน ชักช้าจะมิทันการณ์ พยายามมีข้อมูลในมือให้เยอะเพื่อการตัดสินใจที่รวดร็ว จะได้ความรู้หรือเคล็ดลับจากการสนทนากับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อาวุโส การเข้าสังคมหรือการสัมมนาเชิงวิชาการต่างๆค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงาน เจอความท้าทายหรือมีเรื่องที่ต้องวัดใจกัน มีอุปสรรคที่ต้องฟันฝ่าอีกมิใช่น้อย ผู้ที่เคยให้การเกื้อกูลและสนับสนุนกันมาจะกลับมาช่วยเหลือคุณอีกครั้ง ลูกน้องแก่งแย่งชิงดีกันหรือรู้สึกเขม่นกันอยู่ในทีซึ่งจะส่งผลกระทบต่องานอย่างแน่นอน
ด้านการเงิน รายรับไม่มั่นคงเท่าที่ควร เงินที่จะได้มาช้ากว่าที่คิด จะใช้จ่ายไปกับสิ่งใดให้ระมัดระวัง เน้นที่ความจำเป็นเป็นสำคัญ งดตามกระแสและแฟชั่นก่อน อย่าสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีผู้ใหญ่ช่วยจัดสรรพาคนที่คิดว่าเหมาะสมมาแนะนำให้รู้จัก ส่วนคนมีคู่ มีโอกาสไปไหนๆด้วยกันบ่อยขึ้น ถึงจะไม่ค่อยหวานกันสักเท่าไหร่
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
จำเป็นที่เครื่องต้องติดไว ต้องเร่งสปีดงานหลายอย่าง การที่ต้องเข้าไปสานต่องานของคนอื่นที่ทำค้างไว้มิใช่ง่าย การทำอะไรในช่วงนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะได้อย่างเสียอย่าง แต่มิควรกังวลจนเกินเหตุ ไม่มีความยากใดๆที่จะรับมือไม่ได้ขอเพียงมีสติเท่านั้น ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะสร้างความยุ่งยากใจให้นิดหน่อยต้องใช้เวลาสักระยะก็จะเข้าที่เอง ยังไม่ได้อะไรที่นอกเหนือไปจากที่สมควรจะได้ มีโอกาสได้เข้าร่วมงานสัมมนาทางด้านวิชาการหรืออบรมทักษะบางอย่างซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในระยะยาว จะทำงานสิ่งใดขอให้มีข้อมูลแน่นไว้ก่อนเป็นดี ผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงยังคอยเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ งานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาจะประสบผลดีเกินคาด ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วย
ด้านการเงิน คล่องตัวดี ขาดเหลือประการใดยังมีผู้ใหญ่ช่วยซัพพอร์ต แต่การจับจ่ายใช้สอยก็มิควรปล่อยให้โอเว่อร์มากจนเกินเหตุหรือทำเหมือนกับคนที่จมไม่ลง ระวังแก๊งต้มตุ๋น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักกับคนใกล้ตัว ส่วนคนมีคู่ ขัดคอกันอยู่เรื่อย เพลาๆเรื่องเย้าแหย่บ้างก็ดีนะ
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
การงานเข้าล็อคและลงตัวเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรก็ค่อนข้างจะไปได้สวย เมื่อมีความเข้าใจที่ตรงกันอะไรๆก็ผ่านได้ฉลุย มีงานป้อนเข้ามาให้ทำอยู่เรื่อยๆ สไตล์การทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดี หลายคนสบายใจที่ได้ร่วมงานกับคุณ มีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งสูงขึ้นหรือภารกิจที่จะได้รับมอบหมายต้องใช้ภาวะผู้นำสูง มีเรื่องที่น่ายินดีหรือข่าวดีมิได้ขาด การทาบทามโดยผ่านผู้ใหญ่หรือแม้แต่ข้อเสนอต่างๆที่ได้รับยังรอการตัดสินใจของคุณอยู่ อยู่ในช่วงที่กำลังเป็นต่อ มีภาษีดีกว่าคู่แข่งแต่ก็มิอาจที่จะประมาทและชะล่าใจได้ ปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุมยังมี สามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆได้โดยเฉพาะรุ่นน้องที่ยังขาดประสบการณ์ อาจมีทรรศนะหรือแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากการที่ต้องพบเจอเข้ากับสถานการณ์บางอย่าง ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ดี มีความมั่นคง สามารถยกระดับสถานะความเป็นอยู่ได้ เป็นโอกาสที่จะจับจองเป็นเจ้าของทรัพย์สินบางอย่างและทางที่ดีควรคำนึงถึงความสามารถในการผ่อนชำระในอนาคตด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด การเดินทางจะทำให้คุณพบคนในสเปก ส่วนคนมีคู่ โชคยังดีที่มีลูกเป็นกาวใจ ระวังวาจาอันบาดหู
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
คิดได้แต่ทำยากหรือไม่ง่ายขนาดนั้น หนทางไปไม่ราบรื่น ถูกขัดคอหรือติดขัดด้วยเงื่อนไขในทางปฏิบัติหลายอย่างที่คุณไม่รู้ จะมีอุปสรรคเข้ามาเป็นระลอก ความตั้งใจอันแน่วแน่ของคุณจะพาคุณไปถึงจุดหมายได้แต่อาจจะต้องปรับอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆ มิควรที่จะด่วนสรุปโดยยังไม่ทันได้รู้ถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล สิ่งต่างๆล้วนมีตื้นลึกหนาบางอยู่ทั้งสิ้นสุดแท้แต่ว่าคุณจะสังเกตเห็นหรือเปล่าเท่านั้น การสื่อสารที่ไม่เคลียร์จะก่อให้เกิดปัญหาได้ ความล่าช้าไม่ทันใจของกลไกทำให้หงุดหงิดเป็นเรื่องที่ต้องทำใจ มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้ต้องแก้ไขหรือจะได้รับผลกระทบในแบบลูกโซ่ สมุนบริวารหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ ช่วงท้ายสัปดาห์น่าที่จะมีอะไรดีขึ้นบ้าง ผู้ที่มีความพร้อมและรู้มากกว่ามักจะได้เปรียบ
ด้านการเงิน รายรับดรอปลงนิดหน่อย แต่ยังฟุ่มเฟือยเป็นปรกติ งบประมาณบานปลายตลอด หาได้เท่าไหร่ก็คงไม่พอ ควรต้องคำนึงถึงวันข้างหน้าด้วย จะโดนทวงหนี้ที่ติดค้างชำระอยู่
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ขาดเสน่ห์อย่างแรง ต้องปรับปรุงอย่างด่วนๆเลย ส่วนคนมีคู่ พูดคนละเรื่องเดียวกัน คงจะเข้าใจกันได้หรอกนะ
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
การงานดีขึ้นเพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่อุตส่าห์ลงทุนลงแรงไปได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง มิได้เป็นไปตามที่หวังไปทุกเรื่องทุกอย่าง อะไรที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญเท่าคนอื่นมีโอกาสที่จะ แป้กสูง จะรู้สึกไม่แฮปปี้เท่าที่ควร ระวังการกระทบกระทั่งกันทางวาจาและอุบัติเหตุที่จะทำให้ต้องเสียเวลาและเสียงานด้วยหรืออาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก กว่าจะได้สิ่งที่ต้องการเลือดตาแทบกระเด็น บางครั้งผิดจังหวะนิดเดียวก็ทำให้พลาดได้ หากรู้สึกได้ถึงความผิดปรกติแม้ว่าจะเล็กๆน้อยๆก็มิควรมองข้ามหรือปล่อยเลยตามเลยมิฉะนั้นอาจจะบานปลายได้ ควรใช้เวลาทุกวินาทีอย่างคุ้มค่า ต้องทำงานร่วมกับบุคคลมากหน้าหลายตาการเปิดใจรับฟังโดยปราศจากอคติก็จะทำให้ได้ประโยชน์
ด้านการเงิน ไหลเวียนคล่อง มีเงินเข้าจากหลายทาง หมดเวลาสุรุ่ยสุร่าย ควรต้องมีการบริหารจัดการที่ดีกว่าเดิม ระวังทรัพย์สินจะถูกขโมย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีตัวเลือกเยอะ พิจารณาดีๆละกัน ส่วนคนมีคู่ คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ไม่มีใครยอมใคร
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ขยันให้คงเส้นคงวาไว้ มีหลายสิ่งที่คุณจะได้มอบหมายให้ต้องไปเป็นธุระจัดการแทนผู้อื่นหรือจำเป็นต้องเข้าไปขัดตาทัพเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม จะมีเหตุที่ทำให้รู้สึกห่วงหน้าพะวงหลังหรือตัดสินใจไม่ถูก ปัญหาเฉพาะหน้ามีให้ได้แก้ไขตลอด คงต้องค่อยๆเคลียร์ทีละเรื่อง ภารกิจมีความซับซ้อนเกินกว่าที่คิดไว้ จะมีบางสิ่งเข้ามาขัดจังหวะทำให้การดำเนินงานต่างๆไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ระวังการใช้เส้นทางลัดหรือการจัดการที่มิได้เป็นไปตามขั้นตอนซึ่งจะเป็นเหตุให้ต้องผิดใจกับผู้ที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้ บางทียิ่งรีบก็เหมือนว่าจะยิ่งช้าเพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจที่มากพอ ควรต้องมีความระแวดระวังให้มากขึ้น ใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์โดยเฉพาะกับคนที่สนิทสนมคุ้นเคยหรือหุ้นส่วน บางสิ่งแม้จะเป็นอะไรที่ไกลตัวแต่ก็สามารถเรียนรู้ได้
ด้านการเงิน กำลังซื้อสูง หาได้มากก็ใช้มาก หมุนเงินเก่ง กระเป๋าไม่แห้งง่ายๆ มีคนมาพึ่งตลอด มีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น หนี้สูญ ของหาย มือถือพัง ของที่ถูกยืมไปแล้วก็จะไปลับ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบคนที่คุยถูกคอ ดูให้แน่ว่าโสดแท้หรือเทียม ส่วนคนมีคู่ ให้เกียรติซึ่งกันและกันดีโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ข้างนอกหรือออกงานสังคม
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
แรงอย่าเพิ่งตกแม้จะยังทำการใดไม่ได้ดั่งใจคิด จะเจอเรื่องให้หงุดหงิดใจโดยเฉพาะในบางสิ่งที่มิน่าจะเป็นปัญหาแต่กลับต้องกลายมาเสียเวลาซะงั้น บางสิ่งที่ดูว่าง่ายก็จะมีเหตุที่ทำให้ต้องสะดุดแต่มิมีอะไรที่สายเกินแก้ ที่สำคัญคือต้องควบคุมสติอารมณ์ให้มั่นคงไว้ เพราะที่สุดแล้วก็จะพบกับฟ้าหลังฝนได้ ควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้ เรียบเรียงความคิดและคำพูดให้ดีก่อนที่จะเอื้อนเอ่ยอะไรออกไป อย่ารับปากใครสุ่มสี่สุ่มห้า ควรมีความโปร่งใสในการจัดการงบประมาณด้วย ระวังเอกสารสำคัญหาย บางท่านที่ทำผิดพลาดจะได้รับโอกาสให้ได้แก้มือและเพื่อกู้ภาพลักษณ์กลับคืน ช่วงท้ายสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงบางประการทำให้เห็นแนวทางที่ชัดเจนและบังเกิดความคล่องตัวที่มากกว่าเดิม ปรับฮวงจุ้ยที่ทำงานนิดก็ดีนะ
ด้านการเงิน คล่องตัวกว่าเดิม ได้ช่องทางหาเงินเพิ่ม มีเงินเข้ามาเติมในกระเป๋า แต่รายจ่ายยิบย่อยเยอะ หากคุมไม่ได้ก็มีอันต้องอันตรธานหายวับไป ระวังถูกหลอกให้ต้องเสียเงินเปล่าด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนเข้ามาตีสนิทหวังจะพิชิตใจคุณ ส่วนคนมีคู่ มีแง่งอนกันบ้างตามเรื่องตามราว