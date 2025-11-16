คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
การงานยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากมายนัก แค่ต้องดูแลเรื่องรายละเอียดและจัดระเบียบบางสิ่งอีกเล็กน้อยเพื่อความราบรื่นและเรียบร้อย แต่มิควรคิดทำอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายถ้าของมันดีอยู่แล้วเป็นช่วงที่จะได้ใช้ศักยภาพบางด้านหรือทักษะบางอย่างที่พอมีช่วยเหลือและแนะนำผู้อื่น อาจจะมีการแชร์ไอเดียร่วมกันเพื่อให้มีความเป็นไปได้มากที่สุด จะมีนัดหมายหรือเรียกประชุมแบบกะทันหันหรือมีเหตุให้ต้องเดินทางอย่างปัจจุบันทันด่วน ระวังความหุนหันพลันแล่นและปากไวจะทำให้เดือดร้อนหรือมีเรื่องมีปัญหาโดยไม่จำเป็น มีภารกิจบางอย่างที่ต้องจัดการแบบลัดคิวหรือมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขแบบเร่งด่วน มีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญในการดำเนินการงานใหญ่
ด้านการเงิน สะพัดดี มีโชคลาภ มีลาภปาก แต่ระวังความใจเร็วด่วนได้ที่จะทำให้ต้องเสียผลประโยชน์หรือได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่หวัง งดค้ำประกันและระวังจะเสียรู้คนกันเอง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักๆเลิกๆ ตามประสาคนขี้เบื่อ ส่วนคนมีคู่ ถึงจะไม่ค่อยคุยกันแต่ก็เป็นห่วงเป็นใยกันตลอด
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
มักจะผิดพลาดพลาดได้ง่ายต้องใช้ความระแวดระวังให้มากกว่าเดิม จะมีบางคนที่ถือวิสาสะให้ร้ายกล่าวโทษคุณอย่าเสียเวลาไปโต้ตอบเลยจะดีกว่า ตั้งอกตั้งใจรังสรรค์ผลงานต่อไปเพื่อกู้ชื่อเสียงและเครดิตกลับคืนดีกว่าเป็นไหนๆ อย่าได้กลัวกับเรื่องที่ต้องเผชิญ ไม่มีสิ่งใดที่จะเกินความพยายามและความสามารถของคุณไปได้ เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฉุกเฉิน บางทีการคิดอะไรที่นอกกรอบอาจจะทำให้พบทางออกก็เป็นได้ ต้องกล้าที่จะตัดสินใจไหนๆก็ไหนๆแล้ว ยังพอมีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างถึงจะแนะนำอะไรได้ไม่มากนักแต่ก็พอได้ไอเดียอะไรบ้างละ บางท่านจำเป็นต้องต้องปลีกวิเวกเพื่อทำงานงานสำคัญบางอย่างตามที่ผู้ใหญ่มอบหมายซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องการคนที่ไว้ใจได้จริงเท่านั้น ระวังเจ็บตัวเพราะความสะเพร่า
ด้านการเงิน หาได้ไม่พอใช้ ต้องขยันมากขึ้นอีก มีรายจ่ายเรื่องของสุขภาพ ต้องใช้ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ความเผลอเรอจะทำให้สูญเงินฟรี มีโชคลาภจากความฝันี
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนที่แอบชอบอยู่ แต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะตาถึงรึเปล่า ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้หงุดหงิดใจอยู่เนืองๆ ต้องค่อยพูดค่อยจากัน
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
ถึงแม้ว่างานที่ได้รับมอบหมายจะค่อนข้างเป็นอะไรที่ถนัดแต่อุปสรรคที่พ่วงมาด้วยเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องหนักใจและจะไม่ได้รับความร่วมมือในเรื่องของข้อมูลสักเท่าไร เจอปัญหาแบบคลื่นใต้น้ำ กับความยุ่งยากบางอย่างต้องใจเย็นสักนิดอย่าด่วนสรุปเร็วเกินไปก็พอ เวลาและความคาดหวังอาจะเป็นสิ่งที่กดดันคุณอยู่บ้าง แต่คุณก็จะสามารถผ่านบททดสอบต่างๆไปได้จนแล้วจนรอดอย่างเหนือความคาดหมายซึ่งก็คงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและอุทิศตัวให้กับงานอย่างเต็มที่ด้วยเป็นการแสดงให้ผู้ใหญ่เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ แค่อาจจะต้องหนักใจเพิ่มเนื่องจากต้องรักษามาตรฐานเดิมที่ค้ำคออยู่ จะได้รับสัญญาณที่ดีบางอย่างที่พอทำให้ใจชื้นขึ้นมาได้บ้าง จะได้ข้อคิดจากผู้ใหญ่ที่ปากร้ายแต่ใจดี มิควรทำอะไรที่จะเป็นการหักด้ามพร้าด้วยเข่า ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน มีรายได้เป็นกอบเป็นกำมากขึ้น มีโชคลาภเล็กน้อยๆ ได้ลาภปากหรือของฝากจากทางไกล มีรายรับจากส่วนต่างหรือปันผล แต่ควรต้องพิจารณาสิ่งของที่จะซื้อหาด้วย รายจ่ายจะได้ไม่โอเว่อร์มากไป
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีแววจะมีคู่เร็วๆนี้ ส่วนคนมีคู่ หวานชื่นกันดี
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
ข้อเสนอหรือข้อตกลงใหม่อาจจะไม่ค่อยแฟร์นักแต่ก็เป็นอะไรที่พอรับได้ซึ่งก็ดีกว่าจะอยู่เปล่าๆ ลองกันดูสักตั้งก็ไม่เห็นจะเสียหาย แต่ในช่วงที่ความคิดกำลังลื่นไหลก็จะมีคนนำเรื่องปวดเศียรเวียรเกล้ามาให้ บางทีก็จำเป็นที่จะต้องตัดปัญหาและพักบางเรื่องไปก่อน คงต้องเพิ่มความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจให้มากขึ้น และก็ด้วยฝีมือคุณภาพระดับคับแก้วของคุณจึงมีงานป้อนเข้ามาให้ทำมิได้ขาด มีภาษีสำหรับตำแหน่งที่ว่างดีกว่าใครเรียกได้ว่ามีโอกาสลุ้นเลยทีเดียว ช่วงนี้มักจะมีอะไรที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นอยู่สมอ เป็นความท้าทายในรูปแบบใหม่ๆที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และค้นคว้าหาเทคนิคเพิ่มเติม บางท่านต้องใช้ความรู้ความสามารถไปซัพพอร์ตหรือผลักดันช่วยให้คนอื่นได้รับความสำเร็จหรือมีพัฒนาการที่ไวขึ้น
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีกว่าเดิม มีลู่ทางทำมาหากินเยอะ ได้เงินที่ตกค้างกลับคืน แต่จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเหตุจากสุขภาพของผู้ใหญ่ หรือบุตรบริวาร
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักใครชอบใครเป็นต้องมีคู่แข่ง ส่วนคนมีคู่ มีปากเสียงกันบ้างตามประสาลิ้นกับฟัน
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
อย่าได้มั่นใจกับอะไรๆเร็วจนเกินไปนัก มิฉะนั้นจะกลายเป็นความประมาทได้ ควรมีแผนสำรองเพื่อกันเหนียวไว้ด้วย การทำงานร่วมอาจจะเจอเข้ากับปัญหาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก สิ่งที่ทำยังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกหลายอย่าง การต่อสู้ฟันฝ่ายังไม่จบได้ง่ายๆ ต้องใช้ความมานะพยายามอีกสักระยะ ควรตรองให้ดีก่อนที่จะลงมือ ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ อย่าริที่จะข้ามขั้น จะถูกมองว่าข้ามหน้าข้ามตาโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ จะมีเรื่องให้ต้องรู้สึกขัดเคืองหรือบาดหมางใจกับเพื่อนๆ มิควรถือทิฐิและดื้อรั้นจนเกินไป เรื่องบางอย่างต้องอาศัยความใจเย็น ควรต้องเคารพในการตัดสินใจของส่วนรวม ต้องรับหน้าที่หรือภารกิจที่ต้องใช้ทักษะหรือความสามารถเฉพาะตัวและความรับผิดชอบสูง แต่ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คุณเองก็คาดไม่ถึง
ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ดี มีเงินใช้ไม่ขาดมือ หมุนเวียนคล่อง แต่มิควรที่จะใช้จ่ายให้เกินตัว ระวังถูกขโมยทรัพย์สิน บัตรเครดิตหรือเงินหรือมือถือหาย และจะมีคนมารบกวนหยิบยืม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ขลุกอยู่แต่กับเพื่อนไม่แคล้วได้คนกันเองเป็นคู่แน่ ส่วนคนมีคู่ จะพูดจะจาอะไรควรที่จะต้องรักษาน้ำใจกัน
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
มีเรื่องให้อึดอัดใจ สถานการณ์บีบคั้นให้ต้องตัดสินใจเลือกหรือทำการบางสิ่งบางอย่างโดยไร้ซึ่งข้อแม้ เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าแทบจะกางตำรากันไม่ทันเลยทีเดียว ยิ่งรีบเหมือนจะยิ่งช้าประมาณนั้น การปรับเติมเสริมแต่งเพื่อที่จะให้อะไรต่อมิอะไรออกมาดีแต่กลับกลายเป็นทำให้ต้องยุ่งยากหนักขึ้นไปอีก การพึ่งผู้มีประสบการณ์อาจจะเป็นอีกหนทางหนึ่งซึ่งคุณจะได้แง่คิดหรือมุมมองในด้านใหม่ๆก็เป็นได้ จำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงหรือเงื่อนไขใหม่โดยที่มิอาจปฏิเสธได้ คงต้องจัดไปแบบไม่มีอะไรจะเสีย อย่าวอกแวกและเสียสมาธิง่ายๆ สำหรับเรื่องบางอย่างจำเป็นต้องดำเนินการแบบเงียบๆ ต้องรูดซิปปากให้สนิทมิฉะนั้นจะเสียแผนได้ ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน ระวังจะประมาณการผิดพลาด รอให้ได้มาจริงๆก่อนค่อยใช้ อย่าให้ต้องสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ มีรายการซ่อมข้าวของเครื่องใช้จ่อคิวอยู่ คุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จีบไม่ติด คนที่คุณชอบค่อนข้างเข้าถึงยาก ส่วนคนมีคู่ มีวิวาทะกันบ้างเป็นครั้งคราว
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ควรต้องกระฉับกระเฉงว่องไวให้มากกว่าเดิม มีอะไรให้ต้องทำเยอะ ต้องหูไวตาไวจะได้ไม่พลาดโอกาส แต่ก็ควรต้องขวนขวายที่จะศึกษาหาข้อเท็จจริงควบคู่ไปด้วย จะได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางหรือไอเดียแปลกๆใหม่ๆจากการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ไฟแรง จำเป็นต้องเกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวดูความเป็นไปของสิ่งรอบๆตัวอยู่เสมอ ทำการสิ่งใดอย่าได้นิ่งนอนใจเป็นอันขาด อีกอึดใจเดียวก็จะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อิงผู้ใหญ่ไว้จะยิ่งดี จะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนข้อเสนอของคุณมากขึ้นกว่าเดิม อาจมีการปรับลดขั้นตอนบางอย่างเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจัดการบางเรื่องจบเร็วกว่าที่คิด ช่วงนี้ควรต้องระมัดระวังการใช้ถ้อยคำและน้ำเสียงที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนทำให้มองหน้ากันไม่ติดก็เป็นได้
ด้านการเงิน มีมากก็ใช้มาก รายรับที่หวังอาจจะได้มาจำนวนน้อยกว่านั้นหรือมีการขอยืดเวลาออกไป เสียผลประโยชน์แบบไม่คาดคิด มีการผิดสัญญา มีเรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นนิดหน่อย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คู่กัดมีสิทธิ์พัฒนามาเป็นคู่ใจ ส่วนคนมีคู่ จำเป็นต้องขัดใจกันบ้างเป็นบางครั้ง แต่ก็ควรเลือกใช้คำพูดหน่อย
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
หน้าที่ความรับผิดชอบหรือแม้แต่งานใหม่ที่ได้รับมอบหมายดูเหมือนว่าจะถูกตีกรอบด้วยเงื่อนไขและสัญญาต่างๆที่ทำไว้ จัดการอะไรๆได้ไม่อิสระ ใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการได้ไม่เต็มที่ มีความคิดขัดแย้งในตนเอง เกิดความกดดันโดยที่ไม่รู้ตัว ปัญหาที่ดาหน้าเข้ามาติดๆกันทำให้ต้องหัวหมุนพอสมควร ต้องฝืนตัดสินใจทำบางสิ่งทั้งที่ไม่ต้องการ อะไรๆก็ตกหนักที่คุณคงต้องค่อยๆเดินหน้าไปทีละอย่าง พยายามจับต้นชนปลายให้ถูก ไม่เหลือบ่ากว่าแรงสักเท่าไหร่หรอก จะได้ข้อคิดจากผู้มีประสบการณ์แก่กล้ากว่าแม้ว่าจะเป็นไปโดยมิได้ตั้งใจแต่ก็สามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี ใช้ไหวพริบปฏิภาณให้เป็นประโยชน์ หลายเรื่องแก้ไขด้วยตนเองจะเร็วกว่าพึ่งพาคนอื่น แต่ก็อย่าคาดหวังในผลลัพธ์สูงจนเกินไปนักล่ะ
ด้านการเงิน คล่องตัว แต่ก็จะถูกเบียดเบียน ควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ควรตรวจสอบราคาก่อนที่จะซื้อหาข้าวของ และควรที่จะต้องมีลิมิต ควรต้องดูแลปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ให้ดี
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่าเพิ่งให้ใครคว้าใจคุณไปได้ง่ายๆ สำหรับคนที่เข้ามาก็ขอให้ดูๆไปก่อน ส่วนคนมีคู่ พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง ยังใช้ได้ดีในยามนี้
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
อัดอั้นมานาน ช่วงนี้พอขยับเนื้อขยับตัวได้สบายขึ้น ชักจะมีความมั่นใจ ความทะเยอทะยานพุ่งปรี๊ด มีสิ่งที่อยากจะทำเต็มไปหมด ใครก็ขวางคุณไม่ได้ซึ่งก็อาจจะทำให้ผู้ใหญ่ที่สนับสนุนคุณหรือหุ้นส่วนร้อนใจเพราะความที่ไม่ฟังใครของคุณ การที่ออกตัวแรงไปหรือก้าวกระโดดเร็วไปก็ใช่ว่าดี แท้ที่จริงแล้วสถานการณ์อาจไม่ได้ดีอย่างที่เห็นก็เป็นได้ ลึกๆแล้วมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่โดยที่คุณมิได้ล่วงรู้อีกมาก ควรมีกูรูเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษากันพลาดไว้ก่อน อย่าเสี่ยงโดยไม่จำเป็นหรือทำอะไรแผลงๆแบบดันทุรัง คงต้องมีการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแบบยื่นหมูยื่นแมว เป็นช่วงที่จะมีคู่แข่งไม่ว่าจะในเรื่องของตำแหน่งหรือธุรกิจ พยายามเดินทางสายกลางไว้ คิดและทำในสิ่งที่ถูกต้องจะดีที่สุด
ด้านการเงิน มีโชคลาภ มีรายรับหลายทาง จะได้ค่าชดเชยอะไรบางอย่าง กำลังซื้อเยอะ ระวังจะหมดเปลืองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง คุมงบประมาณให้ดีอย่าให้ต้องบานปลาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอคนที่ทำให้รู้สึกหวั่นไหว ส่วนคนมีคู่ ต้องหนักแน่นให้มาก
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
มีโอกาสได้จับงานใหญ่หรือได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานสำคัญมากขึ้น มีสิ่งใหม่ๆให้ได้เรียนรู้อยู่ตลอด ได้รับการสนับสนุนเพราะเป็นคนที่ขยันและมีความกระตือรือร้นดี ความก้าวหน้าอยู่ไม่ไกลเกินคว้าโดยเฉพาะคนที่สู้งาน ช่วงนี้จำเป็นต้องมีหลายก๊อกหน่อยเพื่อที่จะได้ไขออกมาใช้ได้ถือดีทันการณ์ ขบวนการบางอย่างค่อนข้างหนืดหรือช้ากว่าที่คิดไว้ แต่หากดูให้ดีๆปัญหาที่เจออาจเป็นแค่เรื่องเส้นผมบังภูเขาเท่านั้น จะมีเรื่องให้ต้องขบคิดและทำแบบต้องอดตาหลับขับตานอน ต้องใช้วิทยายุทธ์หรือเลือกตัวช่วยที่มีฝีมือเพื่อหาข้อมูลในเชิงลึก การที่จะทำอะไรลงไปก็ตามควรพิจารณาไตร่ตรองและต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าจะคุ้มค่าความเสี่ยงรึเปล่า อย่าได้อวดดื้อดีจนเกินไป เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้เสมออย่าได้ประมาท
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีพอสมควร พอทีจะเก็บหอมรอมริบได้บ้างไม่มากก็น้อย ดูเหมือนว่าหยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทอง แต่กับคนใกล้ตัวคุณต้องใจแข็งบ้างเพราะถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอรักลวง ส่วนคนมีคู่ ชีวิตคู่เปราะบาง มีเรื่องระหองระแหงกันได้ตลอด
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
มีการผิดแผนหรือผิดคาดเล็กๆน้อยๆและยังไม่อาจทำการปรับหรือแก้ไขได้ในทันทีด้วยว่ายังไม่มีจังหวะหรือมิเช่นนั้นก็เป็นผลกระทบมาจากกลไกหรือขั้นตอนการทำงานบางอย่างของบางคนที่ไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากพอ แต่ก็เป็นอะไรที่น่าลุ้นและดูท้าทายดี อย่าไปหงุดหงิดหรือหัวเสียเพราะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น วิธีการหรือแนวทางที่ได้รับการชี้แนะมาอาจจะดูว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ลองก็อย่ารีบไปปฏิเสธ ที่แน่ๆคือความทุ่มเทของคุณไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอน ยิ่งเจออะไรที่ยากคุณก็จะยิ่งเก่ง เป็นโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาทักษะให้หลากหลายมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลอาจจะยุ่งยากบ้างแต่ก็จะได้มาด้วยความอนุเคราะห์ของผู้ใหญ่ ช่วงนี้จำเป็นที่จะต้องสงบปากสงบคำบ้าง อย่ารับปากหรือสัญญากับใครมั่วซั่ว ผู้ใหญ่ยังถือหางข้างคุณอยู่อย่าทำให้ท่านผิดหวัง
ด้านการเงิน หาเงินเก่ง หมุนเงินคล่อง มีเงินผ่านมือจำนวนมาก แต่รายจ่ายก็ยิบย่อยแบบถี่ๆ จึงต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆ จะเสียทรัพย์เพราะเข้าไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้าน ระวังทรัพย์สินหายด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด การเดินทางไปในบางที่บางแห่งอาจจะทำให้คุณได้พบคนที่โดนใจ ส่วนคนมีคู่ มีอะไรที่ติดค้าง หรือคาใจกันเบาๆ
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
ทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดีมีความอารีอารอบสูง รู้จักที่จะผ่อนหนักผ่อนเบา ตั้งตนอยู่บนความมีหลักการ ไม่สร้างความหนักใจให้กับเพื่อนร่วมงาน เรื่องที่ต้องดำเนินการจะได้ความรุดหน้าดีหลายอย่าง มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเป็นที่เอ็นดูสำหรับผู้ใหญ่ หัวไวและเข้าใจอะได้ง่าย ทะมัดทะแมงและแคล่วคล่องใช้ง่ายไม่เรื่องมากทำให้เป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยความที่เป็นคนที่มีน้ำใจ งานราษฎร์งานหลวงเข้าตรึมจนหาเวลาว่างแทบจะไม่ได้ จะมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นกว่าเดิมหรือได้สิทธิพิเศษบางอย่าง ฝีมือโดดเด่นเป็นที่จับตา ราศีเริ่มจับเบาๆ สิ่งที่ร้องขอก็จะได้มา หากองหนุนได้ง่ายขึ้น แต่ควรต้องระวังความประมาทเลินเล่อโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจ ควรต้องมีที่ปรึกษาหรือหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบเพิ่มเติมอีกหน่อยก่อนก็ดี
ด้านการเงิน ต้องคิดคำนวณให้ดีก่อนที่จะใช้ อย่าปล่อยให้รายรับลดปริมาณเร็วจนน่าใจหาย จะโดนทวงหนี้ที่ค้างชำระ เครดิตมีปัญหา ระวังจะถูกหลอกให้เซ็นสัญญา อย่าเพิ่งหาภาระเพิ่ม แต่ยังพอที่จะมีโชคลาภอยู่บ้าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนเข้ามาพัวพันเยอะ มีสิทธิ์ที่จะติดอกติดใจใครคนหนึ่งเข้าให้ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้น้อยเนื้อต่ำใจกันอยู่เรื่อย